Khám phá “ngôi nhà” của gà lôi trắng và động vật quý ở Huế

Giải mã

Khám phá “ngôi nhà” của gà lôi trắng và động vật quý ở Huế

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc VQG Bạch Mã đã nuôi dưỡng và nhân giống thành công gà lôi trắng cùng nhiều loài động vật cực kỳ quý hiếm.

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (TP ) được thành lập năm 2015. Đây là nơi tiếp nhận, chăm sóc và nhân giống nhiều loài động, thực vật quý hiếm.
Gà lôi trắng, một trong những loài đang được bảo tồn trọng điểm tại trung tâm. Loài này nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm và đã được ghi nhận ngoài tự nhiên tại Bạch Mã.
Ngoài tự nhiên, chúng thường sống ở rừng nguyên sinh và thứ sinh từ độ cao 300 mét.
Hiện nay, trung tâm nuôi 14 cá thể , đã nhân giống thành công 20 cá thể kể từ năm 2022. Đây là một bước tiến quan trọng cho kế hoạch tái thả loài này về tự nhiên trong tương lai.
Bên cạnh gà lôi trắng, công má vàng cũng là loài được nhân giống thành công với 4 cá thể non chào đời. Đây là loài thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.
Những con non được nhân giống tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.
Trung tâm đang nuôi dưỡng 12 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung.
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết dự kiến khoảng 2 năm tới sẽ tái thả một số cá thể gà lôi trắng, hướng đến mục tiêu phục hồi quần thể ngoài tự nhiên.
Hoạt động nhân giống còn được mở rộng cho các loài khác trong Dự án "Tái thả động vật hoang dã về dãy Trường Sơn" như mang lớn, trĩ sao và thỏ vằn Trường Sơn.
