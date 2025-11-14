Khám phá lý do Bệnh viện Đại học Y dược Huế "thẳng tay" xử lý nhà thầu y tế

Mới đây, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế (BV ĐH Y dược Huế) đã đưa ra một Quyết định xử lý vi phạm hợp đồng mạnh mẽ, cho thấy sự nghiêm túc trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ cung ứng vật tư y tế quan trọng. Động thái này diễn ra sau khi gói thầu “Cung cấp vật tư y tế các chuyên khoa” (Mã E-TBMT IB2500001364), với tổng giá trị hơn 40,5 tỷ đồng, vấp phải sự cố từ một trong những nhà thầu trúng thầu.

Sự việc không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt một phần hợp đồng mà còn kéo theo việc tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của các nhà cung cấp vật tư y tế trong lĩnh vực đấu thầu công.

Quyết định và thông báo xử lý vi phạm Công ty TNHH Y tế Bình Minh của Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Nguồn MSC

Gói thầu “Cung cấp vật tư y tế các chuyên khoa” là một phần của kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua hàng hóa, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế y tế phục vụ công tác khám và điều trị năm 2024-2025 tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế” (Số KHLCNT PL2400328223), đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 4085/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/ 2024, do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ký. Tổng giá gói thầu là 40.552.753.837 đồng.

Quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra chặt chẽ, bắt đầu với việc Giám đốc Nguyễn Khoa Hùng ký Quyết định E2500001364_2502171355 phê duyệt E-HSMT vào ngày 17/ 02/ 2025. Sau đó, Bệnh viện phải liên tục tiến hành làm rõ và sửa đổi hồ sơ mời thầu trước các yêu cầu từ nhà thầu. Điển hình, các nội dung làm rõ từ ngày 20/02/2025 (Mã yêu cầu CID2500002709) và quyết định sửa đổi E-HSMT số 352/QĐ-BVYD ngày 04/3/2025 đã điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Chương V để đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch.

Sự cạnh tranh trong gói thầu này rất cao, minh chứng qua Biên bản mở thầu ngày 15/3/2025, với tổng cộng 80 nhà thầu tham gia dự thầu. Sau quá trình đánh giá kỹ thuật và tài chính, kết quả lựa chọn nhà thầu đã được Giám đốc Nguyễn Khoa Hùng phê duyệt tại Quyết định KQ2500001364_2506181443 ngày 18/6/ 2025.

Trong danh sách trúng thầu, Công ty TNHH Y tế Bình Minh (Mã định danh vn2901260173) đã trúng thầu cung cấp mặt hàng Clip polymer kẹp mạch máu có khóa các cỡ (các cỡ). Theo đó, tại Hợp đồng kinh tế số: KQ443/BM-YDH ký ngày 23/06/ 2025, nhà thầu này cam kết cung cấp 4.300 chiếc Clip polymer với tổng giá trúng thầu là 241.660.000 đồng.

Chỉ vài tháng sau khi ký hợp đồng, nhà thầu đã bộc lộ những vi phạm nghiêm trọng. Theo Biên bản ghi nhận sự việc ngày 22/10/2025, BV ĐH Y Dược Huế đã xác nhận việc Công ty TNHH Y tế Bình Minh không cung cấp hàng hóa đúng thời gian theo hợp đồng.

Đỉnh điểm của sự việc là Quyết định số 250/QĐ-BVYD (sau đó được xác nhận trong Thông báo là Quyết định 2308/QĐ-BVYD) do Giám đốc Nguyễn Khoa Hùng ký ngày 23/10/2025, về việc xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Quyết định này nêu rõ: Hình thức xử lý vi phạm: Chấm dứt phần hợp đồng theo danh mục hàng hóa. Lý do chấm dứt: Căn cứ khoản 23 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu), áp dụng đối với “Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu”.

Chi tiết về phần hợp đồng bị chấm dứt:

Tên hàng hóa: Clip polymer kẹp mạch máu có khóa các cỡ.

Số lượng theo hợp đồng: 4.300 cái.

Số lượng đã thực hiện: 948 cái.

Số lượng còn lại chưa thực hiện: 3.352 cái.

Giá trị chưa thực hiện: 188.382.400 đồng.

Hậu quả pháp lý trực tiếp là việc tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng. Theo Thông báo số 2362/TB-BVYD ngày 07/11/2025, Bệnh viện đã quyết định tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Cụ thể, giá trị tịch thu là 5.651.472 đồng (tương đương 3% giá trị phần công việc chưa thực hiện: 188.382.400 đồng).

Trao đổi về sự việc, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, nhận định: “Quyết định của BV ĐH Y Dược Huế là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và cần thiết. Việc nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ cung cấp hàng hóa y tế, đặc biệt là vật tư chuyên khoa, được đánh giá là ‘làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu’ theo tinh thần của khoản 23 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Điều này cho thấy Bệnh viện đang áp dụng triệt để các quy định về quản lý hợp đồng, đúng theo tinh thần tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong hoạt động đấu thầu theo định hướng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Luật sư Hương nhấn mạnh thêm: “Việc áp dụng các quy định của Luật số 90/2025/QH15 (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu) cùng với các nghị định mới cho thấy sự cập nhật kịp thời của chủ đầu tư. Khi một phần hợp đồng bị hủy, BV ĐH Y Dược Huế cần khẩn trương thực hiện công tác mua sắm bổ sung để tránh gián đoạn việc khám chữa bệnh, đúng như Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo trong Điều 2 của Quyết định xử lý.”

Đây cũng là bài học đắt giá cho các nhà thầu y tế. Mặc dù Công ty TNHH Y tế Bình Minh đã vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt của 80 nhà thầu khác để trúng thầu, việc lơ là trách nhiệm sau khi ký Hợp đồng kinh tế số: KQ443/BM-YDH đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định xử lý của BV ĐH Y Dược Huế gửi đi một thông điệp rõ ràng: tính cạnh tranh và sự minh bạch không chỉ dừng lại ở giai đoạn nộp và mở thầu (với sự tham gia đông đảo của 80 nhà thầu) mà còn phải được duy trì nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng vật tư y tế.

BV ĐH Y Dược Huế, thông qua Giám đốc Nguyễn Khoa Hùng, đã giao cho Trưởng phòng VTTB&CSVC lên kế hoạch đấu thầu bổ sung cho 3.352 chiếc Clip polymer kẹp mạch máu có khóa các cỡ còn lại để đảm bảo công tác chuyên môn được liên tục. Sự việc này, với đầy đủ các văn bản pháp lý được ký số và công bố công khai, là một trường hợp điển hình về kỷ cương đấu thầu cần được nhân rộng.