Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá khu lăng mộ 5.500 tuổi, kỳ bí nhất nước Pháp

Kho tri thức

Khám phá khu lăng mộ 5.500 tuổi, kỳ bí nhất nước Pháp

Mộ đá Gavrinis ở Pháp là một trong những công trình tiền sử kỳ bí nhất châu Âu, nổi tiếng nhờ nghệ thuật khắc đá tinh xảo và nhiều bí ẩn chưa được giải mã.

T.B (tổng hợp)
1. Niên đại hơn 5.000 năm. Gavrinis Cairn được xây dựng vào khoảng 3.500 TCN, thuộc thời kỳ đồ đá mới, lâu đời hơn cả Kim tự tháp Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
1. Niên đại hơn 5.000 năm. Gavrinis Cairn được xây dựng vào khoảng 3.500 TCN, thuộc thời kỳ đồ đá mới, lâu đời hơn cả Kim tự tháp Ai Cập. Ảnh: Pinterest.
2. Nằm trên đảo nhỏ hẻo lánh. Khu mộ tọa lạc trên đảo Gavrinis giữa vịnh Morbihan, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Ảnh: Pinterest.
2. Nằm trên đảo nhỏ hẻo lánh. Khu mộ tọa lạc trên đảo Gavrinis giữa vịnh Morbihan, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Ảnh: Pinterest.
3. Cấu trúc dạng hành lang. Bên trong công trình có một hành lang đá dẫn tới buồng mộ trung tâm, bao phủ bởi gò đất lớn. Ảnh: Pinterest.
3. Cấu trúc dạng hành lang. Bên trong công trình có một hành lang đá dẫn tới buồng mộ trung tâm, bao phủ bởi gò đất lớn. Ảnh: Pinterest.
4. Nghệ thuật khắc đá tinh vi. Khoảng 23 tấm đá lớn trong hành lang khắc đầy hình trừu tượng, hoa văn xoắn ốc và mô típ vũ khí. Ảnh: Pinterest.
4. Nghệ thuật khắc đá tinh vi. Khoảng 23 tấm đá lớn trong hành lang khắc đầy hình trừu tượng, hoa văn xoắn ốc và mô típ vũ khí. Ảnh: Pinterest.
5. Khối đá mái ấn tượng. Mái mộ từng có tảng đá lớn nặng hơn 17 tấn, sau bị tách ra và được tìm thấy ở các công trình khác trong vùng. Ảnh: Pinterest.
5. Khối đá mái ấn tượng. Mái mộ từng có tảng đá lớn nặng hơn 17 tấn, sau bị tách ra và được tìm thấy ở các công trình khác trong vùng. Ảnh: Pinterest.
6. Ý nghĩa tôn giáo và vũ trụ. Các học giả cho rằng hoa văn có liên quan đến nghi lễ thờ mặt trời, chu kỳ mùa màng hoặc biểu tượng sinh sản. Ảnh: Pinterest.
6. Ý nghĩa tôn giáo và vũ trụ. Các học giả cho rằng hoa văn có liên quan đến nghi lễ thờ mặt trời, chu kỳ mùa màng hoặc biểu tượng sinh sản. Ảnh: Pinterest.
7. Liên hệ với các mộ đá khác. Hoa văn trên Gavrinis có nhiều điểm tương đồng với mộ đá ở Newgrange và Knowth ở Ireland . Ảnh: Pinterest.
7. Liên hệ với các mộ đá khác. Hoa văn trên Gavrinis có nhiều điểm tương đồng với mộ đá ở Newgrange và Knowth ở Ireland . Ảnh: Pinterest.
8. Hấp dẫn du khách hiện đại. Ngày nay, Gavrinis Cairn là điểm đến khảo cổ nổi tiếng, thu hút khách tham quan bởi sự bí ẩn và nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Pinterest.
8. Hấp dẫn du khách hiện đại. Ngày nay, Gavrinis Cairn là điểm đến khảo cổ nổi tiếng, thu hút khách tham quan bởi sự bí ẩn và nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#lăng mộ 5.500 tuổi #Gavrinis Cairn #nghệ thuật khắc đá cổ đại #kỳ bí nước Pháp #di tích tiền sử châu Âu #mộ đá trên đảo Gavrinis

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT