Chấn động lăng mộ cổ Ai Cập được phát hiện sâu 7 mét dưới đất

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một vị pharaoh bí ẩn từ thời Ai Cập cổ đại có nhiều cuộc chiến tranh. Hãy cùng xem bên trong lăng mộ của ông có gì.