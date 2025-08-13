Hà Nội

Kho tri thức

Chấn động lăng mộ cổ Ai Cập được phát hiện sâu 7 mét dưới đất

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một vị pharaoh bí ẩn từ thời Ai Cập cổ đại có nhiều cuộc chiến tranh. Hãy cùng xem bên trong lăng mộ của ông có gì.

Thiên Đăng
Tại nghĩa trang núi Anubis ở Abydos, Ai Cập, các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Penn bất ngờ tìm thấy một lăng mộ quy mô độc đáo. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Tại nghĩa trang núi Anubis ở Abydos, Ai Cập, các nhà khảo cổ học đến từ Bảo tàng Penn bất ngờ tìm thấy một lăng mộ quy mô độc đáo. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Lăng mộ này có kích thước khổng lồ, thuộc về một vị pharaoh cổ xưa, nằm sâu khoảng 7 mét dưới lòng đất. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Lăng mộ này có kích thước khổng lồ, thuộc về một vị pharaoh cổ xưa, nằm sâu khoảng 7 mét dưới lòng đất. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Ước tính lăng mộ này có niên đại tầm khoảng năm 1640-1540 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Ước tính lăng mộ này có niên đại tầm khoảng năm 1640-1540 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Đây là một lăng mộ nhiều phòng với lối vào bằng gạch trát dẫn đến một phòng chôn cất lớn bằng đá vôi. Các phòng được trang trí bằng trần vòm gạch bùn cao khoảng 5 mét. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Đây là một lăng mộ nhiều phòng với lối vào bằng gạch trát dẫn đến một phòng chôn cất lớn bằng đá vôi. Các phòng được trang trí bằng trần vòm gạch bùn cao khoảng 5 mét. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Penn cho rằng, tên của vị pharaoh ban đầu được khắc trên tường gạch trát vữa ở lối vào lăng mộ, nhưng các chữ tượng hình trên tường đã bị bọn cướp bóc thời cổ đại làm hỏng một phần. Ngày nay, chỉ có hình ảnh các nữ thần Isis và Nephythys là có thể nhận dạng được. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Nhóm nghiên cứu của Bảo tàng Penn cho rằng, tên của vị pharaoh ban đầu được khắc trên tường gạch trát vữa ở lối vào lăng mộ, nhưng các chữ tượng hình trên tường đã bị bọn cướp bóc thời cổ đại làm hỏng một phần. Ngày nay, chỉ có hình ảnh các nữ thần Isis và Nephythys là có thể nhận dạng được. Ảnh: @Bảo tàng Penn.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
