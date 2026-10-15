Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khám phá cơ chế tự làm sạch chưa từng biết đến của đôi mắt

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống loại bỏ chất thải ẩn trong mắt, điều này có thể thay đổi cách chúng ta hiểu và điều trị các bệnh gây mù lòa.

Tuệ Minh

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học British Columbia (UBC) và Đại học Toronto đã xác định được một đường dẫn lưu chưa từng được biết đến trước đây, được gọi là đường dẫn lưu bạch huyết mắt sau, hay đường dẫn POLO.

eye-iris-close-up.jpg
Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống thoát nước ẩn ở phía sau mắt.

Hệ thống này dường như vận chuyển dịch và chất thải ra khỏi phía sau mắt và vào mạng lưới bạch huyết, giúp cơ thể duy trì cân bằng chất lỏng, loại bỏ chất thải và hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Phát hiện này, được chứng minh trên chuột, cung cấp cho các nhà khoa học một phương pháp mới để nghiên cứu cách mắt bảo vệ các mô mỏng manh của nó.

TS Neeru Gupta, giáo sư kiêm trưởng khoa Nhãn khoa và Khoa học Thị giác của Đại học British Columbia (UBC) cho biết, võng mạc là một trong những bộ phận hoạt động trao đổi chất mạnh nhất của cơ thể, liên tục tạo ra các chất thải cần được loại bỏ. Phát hiện này giúp giải thích cách mắt loại bỏ chất thải và hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và điều trị một loạt các bệnh về mắt.

Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học cho rằng mắt không có hệ thống dẫn lưu bạch huyết điển hình như nhiều cơ quan khác. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học British Columbia và Đại học Toronto đã xác định một đường thoát dịch ở phía sau mắt.

9fflqtcg-x4zeeqil6rnb8hzly6teerg-ntwj5wyjxmvnfctmbwn6jzvebjpgsbgjcy-gc7yi3uwo46us4dvws03x26g9r42fauh4h56-qllchrhgyi2jc6rpig5jtxtfufnrfk-mwxqztjqhg2xuvzomarvidu8ny76opwpxpynaeze-pmx9bq3khsqz0lk.jpg
Sơ đồ nghiên cứu về đường thoát dịch phía sau mắt.

Võng mạc chuyển ánh sáng thành tín hiệu thần kinh để não xử lý. Để duy trì chức năng này, mô cần được cung cấp năng lượng và loại bỏ chất thải. Nếu dịch, protein hoặc vật liệu gây viêm tích tụ, chúng có thể góp phần làm tổn thương các cấu trúc nhạy cảm của mắt.

Nhóm nghiên cứu kết hợp chụp cộng hưởng từ, hình ảnh huỳnh quang cận hồng ngoại và quan sát hiển vi trên chuột. Các phân tử đánh dấu huỳnh quang được đưa vào một khoang ở phía sau mắt, giúp nhóm theo dõi hướng di chuyển của dịch.

Kết quả cho thấy những mạch bạch huyết nhỏ ở màng mạch (lớp giàu mạch máu nằm dưới võng mạc) có thể tham gia dẫn dịch ra vùng mô quanh nhãn cầu. Chất đánh dấu sau đó xuất hiện ở các hạch bạch huyết lân cận.

Yeni H. Yücel, giáo sư tại Đại học Toronto và nhà nghiên cứu bệnh học nhãn khoa tại Bệnh viện St. Michael cho biết, nhóm đã sử dụng nhiều phương pháp để xác minh sự hiện diện và chức năng của các cấu trúc này, do trước đó chúng không được cho là tồn tại ở khu vực đó.

nr7t5gvtkkyrv8pafjvs-7mkogxrwwkj2yfwxj3mb6cbhhtjmj5q1niqiqrkoperdcv2xahfenlipuzqeqtpl0fqmf8dcm6t95kntgf0x8khexfilwtusu-i6sfy4st6gxixn3gbedeijrpmef2to5dsyj78jazy7b36-sfn6w2lxl8hhmc-gayy6dijyxy2.jpg
Neeru Gupta, trưởng nhóm nghiên cứu tại UBC.

Đường dẫn lưu mới có thể giúp giải thích một phần cách mắt loại bỏ dịch, protein và chất viêm. Nếu các nghiên cứu tiếp theo xác định được cách điều khiển hệ thống này, các nhà khoa học có thể tìm kiếm hướng tiếp cận mới đối với bệnh tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng và một số bệnh võng mạc.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới được thực hiện trên chuột; cần xác nhận đường dẫn lưu có hoạt động tương tự ở người hay không, cũng như liệu sự rối loạn của nó có thực sự góp phần gây bệnh.

Video: Tìm hiểu về bệnh võng mạc do tăng huyết áp | BRT TV
UBC/POLO
#Hệ thống thoát nước mắt #Bạch huyết mắt #Chẩn đoán bệnh mắt #Nghiên cứu nhãn khoa #Bệnh về võng mạc

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn tượng cổ khoảng 2.000 tuổi có đôi mắt giống như người thật

Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ khai quật được một bức tượng cổ được cho là tạc nữ thần Hestia của Hy Lạp. Đôi mắt của bức tượng sống động như người thật.

tuongg-1.jpg
Khi khai quật tàn tích cổ tại thành phố Metropolis gần İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đã phát hiện phần đầu của một bức tượng có niên đại ít nhất 2.000 năm tuổi. Bức tượng làm từ đá cẩm thạch có từ thời Hy Lạp hóa. Ảnh: AA Photo.
tuongg-2.jpg
Theo các chuyên gia, bức tượng trên nhiều khả năng mô tả nữ thần Hestia của Hy Lạp. Họ đặc biệt chú ý đến đôi mắt của bức tượng trông sống động như thật. Ảnh: AA Photo.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát triển phương pháp mới trị khúc xạ mắt không mổ cũng không bắn laser

Một nhóm nhà khoa học đang phát triển phương pháp định hình lại giác mạc mà không cần mổ hay sử dụng laser (LASIK) nhưng nhanh hơn đồng thời có giá rất rẻ.

Giác mạc là lớp mô trong suốt hình vòm nằm ở phía trước mắt. Nó đảm nhiệm phần lớn khả năng hội tụ ánh sáng của mắt. Khi độ cong giác mạc không phù hợp, ánh sáng không hội tụ đúng lên võng mạc, gây ra các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị.

LASIK giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng laser để loại bỏ một lượng mô giác mạc cực kỳ chính xác, qua đó thay đổi hình dạng của nó.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bức tượng Hy Lạp cổ đại có đôi mắt như người thật làm giới khảo cổ kinh ngạc

Giữa vô số tượng đồng Hy Lạp cổ đại đã thất lạc, một chàng đánh xe vẫn đứng lặng lẽ sau hơn 2.400 năm, với ánh mắt "có hồn" như thể đang sống.

Được tìm thấy năm 1896 tại Delphi, Hy Lạp, Tượng người đánh xe Delphi (Charioteer of Delphi) là một trong những tác phẩm điêu khắc bằng đồng cổ đại được bảo tồn tốt nhất. Bức tượng cao khoảng 1,82 m, được tạo tác vào khoảng năm 478–474 trước Công nguyên, hiện trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ Delphi. Hiện vật từng thuộc một nhóm tượng lớn gồm người đánh xe, cỗ xe và những con ngựa, nhưng ngày nay những cỗ xe và những con ngựa chỉ còn lại các mảnh vỡ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới