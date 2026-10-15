Khám phá cơ chế tự làm sạch chưa từng biết đến của đôi mắt

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống loại bỏ chất thải ẩn trong mắt, điều này có thể thay đổi cách chúng ta hiểu và điều trị các bệnh gây mù lòa.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học British Columbia (UBC) và Đại học Toronto đã xác định được một đường dẫn lưu chưa từng được biết đến trước đây, được gọi là đường dẫn lưu bạch huyết mắt sau, hay đường dẫn POLO.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống thoát nước ẩn ở phía sau mắt.

Hệ thống này dường như vận chuyển dịch và chất thải ra khỏi phía sau mắt và vào mạng lưới bạch huyết, giúp cơ thể duy trì cân bằng chất lỏng, loại bỏ chất thải và hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Phát hiện này, được chứng minh trên chuột, cung cấp cho các nhà khoa học một phương pháp mới để nghiên cứu cách mắt bảo vệ các mô mỏng manh của nó.

TS Neeru Gupta, giáo sư kiêm trưởng khoa Nhãn khoa và Khoa học Thị giác của Đại học British Columbia (UBC) cho biết, võng mạc là một trong những bộ phận hoạt động trao đổi chất mạnh nhất của cơ thể, liên tục tạo ra các chất thải cần được loại bỏ. Phát hiện này giúp giải thích cách mắt loại bỏ chất thải và hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và điều trị một loạt các bệnh về mắt.

Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học cho rằng mắt không có hệ thống dẫn lưu bạch huyết điển hình như nhiều cơ quan khác. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học British Columbia và Đại học Toronto đã xác định một đường thoát dịch ở phía sau mắt.

Sơ đồ nghiên cứu về đường thoát dịch phía sau mắt.

Võng mạc chuyển ánh sáng thành tín hiệu thần kinh để não xử lý. Để duy trì chức năng này, mô cần được cung cấp năng lượng và loại bỏ chất thải. Nếu dịch, protein hoặc vật liệu gây viêm tích tụ, chúng có thể góp phần làm tổn thương các cấu trúc nhạy cảm của mắt.

Nhóm nghiên cứu kết hợp chụp cộng hưởng từ, hình ảnh huỳnh quang cận hồng ngoại và quan sát hiển vi trên chuột. Các phân tử đánh dấu huỳnh quang được đưa vào một khoang ở phía sau mắt, giúp nhóm theo dõi hướng di chuyển của dịch.

Kết quả cho thấy những mạch bạch huyết nhỏ ở màng mạch (lớp giàu mạch máu nằm dưới võng mạc) có thể tham gia dẫn dịch ra vùng mô quanh nhãn cầu. Chất đánh dấu sau đó xuất hiện ở các hạch bạch huyết lân cận.

Yeni H. Yücel, giáo sư tại Đại học Toronto và nhà nghiên cứu bệnh học nhãn khoa tại Bệnh viện St. Michael cho biết, nhóm đã sử dụng nhiều phương pháp để xác minh sự hiện diện và chức năng của các cấu trúc này, do trước đó chúng không được cho là tồn tại ở khu vực đó.

Neeru Gupta, trưởng nhóm nghiên cứu tại UBC.

Đường dẫn lưu mới có thể giúp giải thích một phần cách mắt loại bỏ dịch, protein và chất viêm. Nếu các nghiên cứu tiếp theo xác định được cách điều khiển hệ thống này, các nhà khoa học có thể tìm kiếm hướng tiếp cận mới đối với bệnh tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng và một số bệnh võng mạc.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới được thực hiện trên chuột; cần xác nhận đường dẫn lưu có hoạt động tương tự ở người hay không, cũng như liệu sự rối loạn của nó có thực sự góp phần gây bệnh.