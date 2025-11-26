Khai mạc Kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố Hà Nội

Trước lễ khai mạc, các đại biểu HĐND TP đã dành một phút mặc niệm nhằm chia sẻ những mất mát với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Đồng thời, các đại biểu HĐND cũng quyên góp được số tiền 150 triệu đồng gửi tới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ, tái thiết cuộc sống.

Kỳ họp thứ 28 của HĐND TP là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026; xem xét, ban hành một số quy định, cơ chế, chính sách để kịp thời cụ thể hoá Luật Thủ đô năm 2024 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết: "Trên tinh thần trách nhiệm chung của cả hệ thống chính quyền Thủ đô, các nội dung do UBND TP trình đến đâu, được Thường trực HĐND TP chỉ đạo các Ban tiến hành thẩm tra ngay đến đó, họp cả ngày nghỉ, buổi tối, đảm bảo không chậm trễ; tận dụng từng ngày, từng giờ để thẩm tra kỹ lưỡng, kịp thời gửi tài liệu đến các đại biểu để có thêm thông tin trước khi quyết nghị".

Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét các nhóm nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

HĐND TP cũng xem xét, thông qua 21 báo cáo, 49 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương, đồng thời đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của Hà Nội, như các vấn đề về mức hỗ trợ, chi trả an sinh xã hội; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội đặc thù; chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố; phê duyệt nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi là nền tảng số thống nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị…

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Đối với hoạt động chất vấn, căn cứ các quy định của Luật và tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND TP đã lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vị đại biểu và được sự thống nhất cao về việc HĐND TP thực hiện chất vấn qua văn bản.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trước mắt thành phố cần bám sát vào các định hướng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, Định hướng khung kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030, Định hướng kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2026 - 2030 của TP Hà Nội. Đồng thời khẩn trương triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết đặc biệt quan trọng có tính chiến lược của Bộ Chính trị về đổi mới, về cải cách, về đột phá trong phát triển đất nước, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các vị đại biểu HĐND TP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; nghiên cứu kỹ các báo cáo, tài liệu để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được.

Cùng với đó, thẳng thắn chỉ ra các tồn tại hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất, hiến kế các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để tháo gỡ bằng được các nút thắt, điểm nghẽn, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội...