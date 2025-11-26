Đánh giá cán bộ bằng KPI- 'liều thuốc' cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền

Một trong những công cụ được chú trọng để cụ thể hóa nhiệm vụ này là việc đánh giá cán bộ bằng KPI (Key Performance Indicators – chỉ số đánh giá hiệu quả công việc). Đây không chỉ là phương thức đo lường hiệu quả công tác đơn thuần, mà còn là “liều thuốc” tinh gọn giúp định hình đội ngũ cán bộ thực chất, minh bạch và năng động.

Truyền thống lâu nay, công tác đánh giá cán bộ thường dựa trên các tiêu chí định tính, dễ dẫn đến tình trạng hình thức, thiếu thực chất. Việc áp dụng KPI cho phép chuyển từ “nói” sang “làm”, từ cảm nhận sang dữ liệu cụ thể, đo lường được. Mỗi chỉ số, mỗi mục tiêu đều được định lượng, từ hiệu quả lãnh đạo, quản lý, đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và khả năng đổi mới sáng tạo.

Điều quan trọng là KPI không chỉ đo lường kết quả công việc mà còn phản ánh văn hóa làm việc, đạo đức và tinh thần phục vụ nhân dân. Khi cán bộ, đảng viên được đánh giá một cách công bằng, minh bạch, họ sẽ ý thức hơn về trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Cần nhắc nhiều lần, Dự thảo Chương trình hành động nhấn mạnh xây dựng Đảng “thật sự là đạo đức, là văn minh”. Vậy khi KPI được thiết kế khoa học, sẽ trở thành công cụ giám sát, thúc đẩy cán bộ thực hiện các chuẩn mực này trong công việc hàng ngày. Nó cũng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và loại bỏ tư tưởng trì trệ, cơ chế xin - cho.

Một số địa phương, như Hà Nội, đã tiên phong áp dụng đánh giá cán bộ theo tháng, gắn KPI với phần mềm quản lý, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt: công tác quản lý minh bạch hơn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ được nâng cao, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác hoạch định chiến lược phát triển.

Việc triển khai KPI trong đánh giá cán bộ không chỉ là một cải tiến công cụ quản lý mà còn là bước đi chiến lược trong xây dựng Đảng văn minh, đạo đức và trí tuệ. Đây là “liều thuốc” cần thiết, giúp khắc phục tình trạng hình thức, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời củng cố lòng tin của nhân dân vào cơ quan lãnh đạo.

Nếu được thực hiện một cách nhất quán và bài bản, KPI sẽ không chỉ là thước đo công việc mà còn là bộ lọc tinh thần, đạo đức và văn minh, định hình một Đảng năng động, minh bạch và hội nhập sâu rộng trong thời đại mới.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) đã được thông qua, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cử tri. Những quy định mới được đánh giá phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước hiện nay.

Theo đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), một trong những điểm đột phá của Luật là chính sách trọng dụng nhân tài trong sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Khi Luật có hiệu lực, việc đánh giá năng lực không còn phụ thuộc nhiều vào khảo sát, sát hạch hay thi tuyển, mà chủ yếu dựa trên kết quả công việc thực tế của từng cá nhân. Điều này tạo cơ sở đánh giá công khai, minh bạch, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay các yếu tố khác.

“Đây là chính sách mang tính đột phá giúp Nhà nước thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ trong nước mà còn từ nước ngoài,” đại biểu Phạm Văn Hoà nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, trước đây việc đánh giá cán bộ thường mang tính hình thức, nể nang, dĩ hoà vi quý. Luật mới sẽ thiết lập thang, bậc cụ thể để đánh giá rõ ràng, thẳng thắn và minh bạch, đồng thời loại bỏ khái niệm “biên chế suốt đời”. Quy định này yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức luôn phát huy trách nhiệm và cống hiến hết khả năng, nếu không muốn bị loại khỏi bộ máy.

Những tháng cuối năm 2025, tại kỳ họp thứ 10 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XV, dự án Luật Viên chức (sửa đổi) cũng được chú trọng. Dự thảo quy định đánh giá viên chức thường xuyên, liên tục, dựa trên tiêu chí định lượng gắn với kết quả công việc. Đáng chú ý, Luật loại bỏ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển sang trả lương và đánh giá theo vị trí việc làm, gắn với kết quả đầu ra.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng dự thảo cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng, đánh giá và xử lý vi phạm viên chức. Nguyên tắc xử lý kỷ luật cần nhất quán với Luật Cán bộ, công chức và Luật Phòng, chống tham nhũng, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và góp phần củng cố kỷ cương, tạo môi trường làm việc lành mạnh.

Đại biểu Tráng A Dương (Tuyên Quang) nhấn mạnh, việc xây dựng tiêu chí đánh giá gắn với chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân sẽ khắc phục tình trạng đánh giá hình thức hiện nay. Nhiều cơ quan vẫn đánh giá cán bộ, viên chức chủ yếu trên hồ sơ, giấy tờ, chưa phản ánh đúng thực tế và không tạo động lực phấn đấu.

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) bổ sung: “Cần có khung KPI thống nhất toàn quốc và hệ thống đánh giá điện tử đồng bộ để tạo cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm tính minh bạch và có thể kiểm chứng”.

Việc đưa KPI và các cơ chế đánh giá công khai, minh bạch vào thực tiễn được kỳ vọng sẽ là bước đột phá trong quản trị nhân lực công, góp phần nâng cao hiệu quả công vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tâm, năng lực và kỷ luật.