Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7

Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Trước khi làm việc với đơn vị, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà Tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác thăm, làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: Bảo Giang

Cùng dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Tưởng niệm. Ảnh: Bảo Giang

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết, 10 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 5 đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 đạt được từ đầu năm đến nay. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần tập trung rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, kịp thời bổ sung các công việc mới phát sinh. Tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu, xử lý, giải quyết có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu, chỉ đạo công tác huấn luyện và chăm lo đời sống bộ đội tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Giang

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Sư đoàn phải thường xuyên duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng, phòng, chống cháy nổ; tích cực kiểm tra hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động của các loại phương tiện xe, pháo...; chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Sư đoàn tiếp tục tổ chức huấn luyện, kiểm tra cho các đối tượng theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đẩy mạnh công tác bảo đảm hậu cần, đời sống, sức khỏe của bộ đội. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Sư đoàn 5 nâng cao huấn luyện sát thực tế, sẵn sàng chiến đấu và chăm lo đời sống bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Giang

Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí công tác xa gia đình. Thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn để phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng xây dựng địa bàn an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với đơn vị 2 lần đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với truyền thống "Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù".