Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần đoàn kết, huấn luyện chủ động, và công tác đảm bảo an ninh, cứu hộ của Sư đoàn 5.

Bảo Giang

Chiều 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Trước khi làm việc với đơn vị, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà Tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam.

kto-br_ok2.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác thăm, làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7. Ảnh: Bảo Giang

Cùng dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

kto-br_ok4.jpg
kto-br_z7216497482792-728d7dafb9b051ac3c36c1715a0338f0.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà Tưởng niệm. Ảnh: Bảo Giang

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết, 10 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự – quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 5 đã chủ động phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 đạt được từ đầu năm đến nay. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, cần tập trung rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, kịp thời bổ sung các công việc mới phát sinh. Tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu, xử lý, giải quyết có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

kto-br_img-1656.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu, chỉ đạo công tác huấn luyện và chăm lo đời sống bộ đội tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Giang

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Sư đoàn phải thường xuyên duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng, phòng, chống cháy nổ; tích cực kiểm tra hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động của các loại phương tiện xe, pháo...; chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Sư đoàn tiếp tục tổ chức huấn luyện, kiểm tra cho các đối tượng theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; đẩy mạnh công tác bảo đảm hậu cần, đời sống, sức khỏe của bộ đội. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

kto-br_img-1658.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Sư đoàn 5 nâng cao huấn luyện sát thực tế, sẵn sàng chiến đấu và chăm lo đời sống bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bảo Giang

Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí công tác xa gia đình. Thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn để phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng xây dựng địa bàn an toàn.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với đơn vị 2 lần đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với truyền thống "Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù".

#Chăm lo đời sống bộ đội #Chức năng phòng chống thiên tai #Nâng cao sẵn sàng chiến đấu #Xây dựng Đảng trong quân đội #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng #Đại tướng Phan Văn Giang

Bài liên quan

Quân sự

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Campuchia

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 sẽ diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Riêng, Campuchia từ ngày 12/11 - 14/11.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, trên cơ sở Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ nhất năm 2022 tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước (cũ) của Việt Nam và tỉnh Kratie của Campuchia; cuộc giao lưu lần này là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025 của Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước.

"Thành công của giao lưu sẽ minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia; trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước một cách thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển", Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định.

Xem chi tiết

Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều 2/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Ngài Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai Bộ trưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai bên đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 - 2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương.

Xem chi tiết

Quân sự

Hợp tác quốc phòng, an ninh trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia

Lãnh đạo bộ quốc phòng ba nước nhận định hợp tác quốc phòng - an ninh luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chiều 15/10, tại Vientiane đã diễn ra Cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự cuộc gặp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

FSB phá âm mưu cướp tiêm kích MiG-31

FSB phá âm mưu cướp tiêm kích MiG-31

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã chặn đứng một âm mưu nhằm đánh cắp tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal của Nga.