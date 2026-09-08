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Kinh doanh - Địa ốc

Gen Z Trung Quốc tái định hình ngành thẩm mỹ y khoa nhờ tư duy làm đẹp sớm

Thay vì chờ xuất hiện nếp nhăn mới can thiệp như thế hệ trước, Gen Z Trung Quốc chọn tiếp cận thẩm mỹ y khoa từ sớm như một thói quen chăm sóc da định kỳ.

Bảo Châu

Thay vì chờ đợi các dấu hiệu lão hóa xuất hiện rõ rệt như nếp nhăn hay chảy xệ, thế hệ Gen Z tại Trung Quốc đang tìm đến các phòng khám da liễu từ rất sớm. Bằng việc thực hiện định kỳ những liệu trình xâm lấn tối thiểu như tiêm skin booster, bổ sung collagen hay công nghệ năng lượng liều thấp, nhóm khách hàng trẻ tuổi đang dần coi thẩm mỹ y khoa như một phần mở rộng của quy trình chăm sóc da hàng ngày.

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Ảnh minh hoạ.

Dữ liệu khảo sát năm 2024 từ KPMG cho thấy nhóm khách hàng từ 21 đến 30 tuổi đã chiếm 56,9% tổng số người lần đầu sử dụng dịch vụ thẩm mỹ y khoa tại Trung Quốc. Đơn vị này dự báo quy mô thị trường sẽ bứt phá từ 311,5 tỷ Nhân dân tệ (46 tỷ USD) năm 2023 lên 1,3 nghìn tỷ Nhân dân tệ (192 tỷ USD) vào năm 2030, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 22,6%.

Đánh giá về sự dịch chuyển này, bà Carol Zhou, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng làm đẹp y khoa và phát triển kinh doanh tại Shiseido, cho biết: "Người tiêu dùng truyền thống tìm đến thẩm mỹ y khoa để khắc phục sự cố đã hiện hữu. Trong khi đó, người tiêu dùng trẻ lại chủ động can thiệp trước khi vấn đề phát sinh. Sự thay đổi tư duy này biến bản chất ngành kinh doanh từ sửa chữa sang quản lý và duy trì dài hạn".

Chuyển dịch mô hình kinh doanh sang chăm sóc da định kỳ

Sự ưu ái của Gen Z dành cho các dịch vụ thẩm mỹ nhẹ (light medical aesthetics) với chi phí hợp lý, ít thời gian nghỉ dưỡng đang mở rộng quy mô toàn ngành. Theo thống kê, thị trường thẩm mỹ ánh sáng tại Trung Quốc đã tăng từ 50,2 tỷ Nhân dân tệ năm 2018 lên 146 tỷ Nhân dân tệ năm 2023, kéo theo lượng người tiêu dùng tăng gấp ba lần, từ 7,4 triệu lên 23,5 triệu lượt.

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Ảnh: Xiaohongshu

Bà Fei Xu, Giám đốc phân tích thị trường tại Asia Cosme Lab, nhận định: "Gen Z xem thẩm mỹ y khoa như một thói quen tự chăm sóc bản thân. Họ bắt đầu bằng những liệu trình nhỏ, an toàn và duy trì đều đặn. Khi tuổi tác tăng lên, họ mới nâng cấp dần sang các phác đồ kết hợp giữa chất làm đầy, botulinum toxin hay công nghệ laser cao tần".

Bài toán giữ chân khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh giá

Việc tiếp cận tệp khách hàng trẻ tuổi mở ra triển vọng gia tăng giá trị vòng đời (LTV), nhưng cũng đặt ra không ít thách thức thương mại. Báo cáo từ Frost & Sullivan Hub dự báo thị trường chất tiêm thẩm mỹ sẽ đạt 147 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2027. Tuy nhiên, làn sóng phê duyệt dồn dập các dòng axit hyaluronic hay collagen tái tạo mới đang dẫn đến cuộc đua hạ giá khốc liệt giữa các phòng khám.

Đồng thời, sự trung thành của Gen Z cũng là một dấu hỏi lớn đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Dù tần suất ghé thăm phòng khám cao mang lại nguồn dữ liệu hành vi vô giá để cá nhân hóa phác đồ, người tiêu dùng trẻ lại cực kỳ am hiểu thông tin và dễ dàng chuyển đổi thương hiệu nếu tìm thấy lựa chọn hấp dẫn hơn.

Bà Carol Zhou nhấn mạnh thêm: "Cơ hội thực sự không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận một khách hàng trẻ tuổi, mà nằm ở khả năng duy trì mối quan hệ bền vững với họ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay, đây lại là một mối liên kết rất khó nắm giữ".

Mời quý độc giả xem video: Cơn sốt du lịch làm đẹp/ Nguồn: VTV24
#thẩm mỹ nhẹ #Gen Z #trung quốc #chăm sóc da #thị trường #làm đẹp

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