Khách hàng tại Hà Nội được miễn phí 6 dịch vụ khi thực hiện Hợp đồng mua bán điện

Đây là chính sách nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong việc cung cấp các dịch vụ điện.

PV

Hợp đồng mua bán điện đều được miễn phí 6 loại dịch vụ gồm: thay đổi chủ thể hợp đồng, thay đổi thông tin, thay đổi mục đích sử dụng điện, thay đổi định mức sử dụng điện, gia hạn và chấm dứt hợp đồng.

Thực tế cho thấy, nhờ ứng dụng App EVNHANOI, việc giải quyết các thủ tục trên đã trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ông Quang Tuấn (Ba Đình) vừa thực hiện thay đổi định mức sử dụng điện cho gia đình con trai mới lập gia đình. Ông chia sẻ: “Cứ nghĩ phải đi lại nhiều lần mới xong thủ tục, ai ngờ chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là hoàn tất. Việc thay đổi định mức nay thật sự đơn giản”.

6-dich-vu.png
06 dịch vụ được miễn phí trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện

Bà Ngọc Dương (Hoàn Kiếm) cũng có trải nghiệm tương tự khi mua lại một căn hộ cho con gái. Bà cho biết: “Tôi đăng ký thay đổi chủ thể hợp đồng qua App EVNHANOI. Chỉ sau 3 ngày, yêu cầu đã được giải quyết, không mất chi phí và cũng không phải đi lại nhiều như trước. Đây thực sự là tiện ích thiết thực cho khách hàng”.

Theo quy định, khi khách hàng có nhu cầu, chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản như giấy tờ tùy thân, thông tin cư trú, mục đích sử dụng điện hoặc ủy quyền trong trường hợp dùng chung, EVNHANOI sẽ giải quyết yêu cầu trong vòng không quá 3 ngày làm việc. Ngoài App EVNHANOI, người dân còn có thể đăng ký dịch vụ qua website evnhanoi.vn, Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc tại các phòng giao dịch điện lực.

evnhanoi-kh.jpg
Cán bộ công nhân viên EVNHANOI hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ điện

Việc miễn phí các dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ là một trong những nỗ lực của EVNHANOI trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Song song với việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, EVNHANOI đang từng bước số hóa các thủ tục, tối ưu hóa hệ sinh thái chăm sóc khách hàng, giúp khách hàng có thể “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát”.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài 19001288 (phục vụ 24/7) để được hỗ trợ kịp thời. Với phương châm đặt sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu, EVNHANOI cam kết tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ, mang lại trải nghiệm thuận tiện và minh bạch nhất cho người dân Thủ đô.

Công ty Kỹ thuật T&H: "Khách quen" tại các dự án thủy điện tỷ đô của EVN

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty CP Kỹ thuật T&H có mối quan hệ đặc biệt khăng khít với các đơn vị thủy điện lớn thuộc EVN, đặc biệt là Thủy điện Ialy và Thủy điện Sơn La, nơi họ trúng hàng chục gói thầu.

Thành công của Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H không chỉ nằm ở chiến lược giá, mà còn ở việc xác định rõ thị trường mục tiêu. Dữ liệu đấu thầu cho thấy nhà thầu này gần như chỉ tập trung vào các gói thầu cung cấp thiết bị, sửa chữa tại các đơn vị thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Địa bàn chiến lược: Các trung tâm thủy điện quốc gia

Thủ tướng giao EVN, Petrovietnam làm 2 nhà máy điện hạt nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao EVN, PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đảm bảo hoàn thành vào cuối 2030.

Ngày 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy, mỗi nhà máy có 2 tổ máy. Nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.
Thu tuong giao EVN, Petrovietnam lam 2 nha may dien hat nhan

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP 
Lý do không xử lý hình sự 3 lãnh đạo trong vụ án EVN

Cơ quan điều tra chỉ ra lý do không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trịnh Đình Dũng (nguyên Phó Thủ tướng) và Trần Tuấn Anh (nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Theo đó, đề nghị truy tố ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
