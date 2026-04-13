Nhiều sà lan trăm tấn ở miền Tây mắc cạn do nước xuống thấp

Mực nước xuống thấp trong mùa khô khiến nhiều sà lan tải trọng lớn chở đá qua kênh trên địa bàn xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) bị mắc cạn cục bộ. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, tình trạng này chỉ mang tính thời điểm, phương tiện vẫn có thể lưu thông khi nước lớn, chưa xảy ra ách tắc kéo dài.

Chiều 13/4, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang cho biết, những ngày gần đây, một số phương tiện thủy, chủ yếu là sà lan chở đá tải trọng lớn, gặp khó khăn khi lưu thông do mực nước xuống thấp.

Theo ông Dũng, vào thời điểm nước ròng, các phương tiện chở nặng dễ bị mắc cạn. Tuy nhiên, khi thủy triều dâng, việc lưu thông lại diễn ra bình thường. “Nếu đi đúng luồng lạch thì phương tiện vẫn qua lại được, không phải tình trạng tắc nghẽn kéo dài ngày này qua ngày khác”, ông Dũng nói.

Mực nước giảm khiến một số sà lan chở đá gặp khó khăn khi lưu thông qua tuyến kênh.

Theo lãnh đạo địa phương, mực nước trên tuyến kênh giảm trong mùa khô là hiện tượng diễn ra hằng năm, một phần do ảnh hưởng nắng nóng và việc vận hành hệ thống cống để ngăn mặn, xả phèn.

Tình trạng này không ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, đời sống người dân. Tuy nhiên, do khu vực là điểm trung chuyển vật liệu, mật độ phương tiện thủy tăng cao hơn bình thường, khiến việc lưu thông gặp khó khăn hơn vào thời điểm nước xuống thấp.

Trước phản ánh, địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, hướng dẫn lưu thông; đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý đường thủy nội địa cắm biển cảnh báo tại các điểm cạn để phương tiện chủ động điều tiết hành trình. Về lâu dài, địa phương đề xuất nạo vét tuyến kênh nhằm đảm bảo độ sâu luồng lạch.

Theo lãnh đạo xã Sơn Kiên, tuyến kênh này đi qua nhiều địa bàn, trong đó khu vực tập trung phương tiện dày đặc là đoạn qua xã Hòn Đất, gần khu vực bệnh viện cũ - nơi trung chuyển đá từ các mỏ lên tàu, ghe.

Nhiều sà lan chở đá mắc cạn trên tuyến kênh Rạch Giá - Hà Tiên, đoạn qua xã Sơn Kiên (An Giang) do mực nước xuống thấp (ảnh chụp chiều 12/4). Ảnh: N. Chí.

Tại đây, nhiều sà lan, ghe chở đá neo đậu kéo dài dọc tuyến kênh, lan sang các khu vực lân cận, khiến mật độ phương tiện tăng cao. Mặt kênh rộng khoảng 50m nhưng khi nước xuống thấp, việc lưu thông trở nên khó khăn hơn.

“Về lâu dài, cần nạo vét để đảm bảo luồng lạch thông thoáng, đáp ứng nhu cầu vận tải thủy”, Chủ tịch UBND xã Sơn Kiên Đỗ Tiến Dũng cho biết thêm.