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Xã hội

Tàu hàng trọng tải lớn mắc cạn ở vịnh Chân Mây

Tàu hàng trọng tải lớn bị mắc cạn tại khu vực vịnh Chân Mây (TP Huế).

Hoàng Lý

Sáng 13/9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế thông tin, khoảng 8h55 ngày 12/9, tàu STARCITY (quốc tịch Việt Nam) trọng tải toàn phần 24.157 DWT bị mắc cạn tại khu vực biển Bình An - vịnh Chân Mây (TP Huế).

Theo đó, thời điểm mắc cạn, trên tàu tàu có 17 thuyền viên cùng hơn 247 tấn dầu DO và FO. Vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

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Các đơn vị chức năng đang tiến hành các bước để kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.

Thuyền viên thả neo trái và cố định tàu dưới nước nhằm tránh tàu tiếp tục trôi dạt. Kiểm tra ban đầu cho thấy tàu không bị thủng, khu vực đáy chủ yếu là cát, thân tàu còn rung lắc nhẹ.

Ngay khi nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cử cán bộ đến hiện trường để nắm tình hình, phối hợp với hoa tiêu hàng hải hướng dẫn cố định tàu.

Các lực lượng cũng khảo sát các két chứa nước dằn tàu và kiểm tra tình trạng xung quanh thân tàu, hỗ trợ thuyền trưởng triển khai phương án đưa tàu thoát cạn.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 6-7, sóng và gió lớn khiến 2 tàu lai không thể tiếp cận STAR CITY để bắt dây kéo. Khoảng 15h cùng ngày, 2 tàu lai rời khu vực, trở về cầu cảng neo đậu và chờ thời tiết thuận lợi hơn để tiếp tục phương án cứu hộ.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp cận để thực hiện kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.

Mời độc giả xem video các đơn vị chức năng tiến hành các bước nhằm kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.
#tàu mắc cạn #Huế

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