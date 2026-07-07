Kế hoạch tổ chức 'Ngày Văn hóa Việt Nam' giai đoạn 2026-2030

Ảnh minh họa.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động được tổ chức đồng bộ trên phạm vi cả nước, Kế hoạch nhằm mục đích tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng trong toàn xã hội; khẳng định vai trò trung tâm của Nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa; nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của Nhân dân; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy nét đặc sắc của văn hóa vật thể, phi vật thể và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng tầm thương hiệu văn hóa Việt Nam.

Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ từ trung ương đến cơ sở; làm căn cứ để các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và bố trí nguồn lực triển khai, thực hiện.

Để thực hiện Kế hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” hằng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đồng bộ, xuyên suốt.

Cùng với đó là huy động sự vào cuộc của Nhân dân và cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, doanh nhân... để mở rộng không gian sáng tạo văn hóa, cộng hưởng và lan tỏa các giá trị văn hóa; lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân, người dân làm chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động văn hóa.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các phương thức truyền thông hiện đại để lan tỏa giá trị văn hóa, di sản văn hóa trên môi trường mạng và không gian văn hóa số.

Mặt khác, biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Một là về công tác thông tin, truyền thông và sản xuất sản phẩm văn hóa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các bộ, ngành trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện hàng năm.

Hai là, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện hàng năm với cao điểm vào tháng 11.

Ba là, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn di sản và xây dựng đời song văn hóa cộng đồng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp cùng các các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện hàng năm.

Bốn là, tổ chức các diễn đàn, hội nghị, nghiên cứu khoa học và giáo dục văn hóa giao Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan nghiên cứu, giáo dục liên quan thực hiện hàng năm.

Năm là, quảng bá văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công Thương; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị liên quan thực hiện theo chương trình đối ngoại hằng năm (khuyến khích tập trung vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của Việt Nam).

Sáu là, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì các hoạt động ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì các hoạt động tại địa phương phối hợp cùng Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương); các ban, bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các quần chúng thực hiện hang năm.

Bảy là, kiểm tra, báo cáo, tổng kết thực hiện Kế hoạch, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trung ương thực hiện báo cáo hàng năm.