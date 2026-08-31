Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kẻ chém vợ, mẹ vợ trọng thương "sa lưới" ở Huế

Sau khi dùng dao chém vợ và mẹ vợ trọng thương, Huỳnh Ngọc Hiền (Thanh Hoá) đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Hạo Nhiên

Ngày 31/8, thông tin từ Công an xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền bị truy nã tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Công an xã Chân Mây – Lăng Cô phát hiện Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1979, trú xã Xuân Du, Thanh Hoá) - đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” đang lẩn trốn trên địa bàn xã, nên đã khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hiền khai nhận, sau khi chạy trốn nhiều nơi, gần đây, sức khỏe có vấn đề nên dịp Lễ Quốc khánh quyết định về ẩn náu tại nhà người bà con ở xã Chân Mây – Lăng Cô. Nhưng không ngờ, tại đây đối tượng đã sa lưới Công an.

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Ngọc Hiền là đối tượng thường xuyên uống rượu say rồi về nhà gây gổ, đánh đập vợ con. Ngày 28/1/2021, xuất phát từ việc nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, giữa Hiền và vợ xảy ra mâu thuẫn.

truy-na1.png
Đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

​Trong lúc nóng giận, Hiền đã dùng dao chém liên tiếp khiến vợ là chị Đ.T.N. (SN 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D. (SN 1942, trú tại xã Xuân Du) bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Huỳnh Ngọc Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Thanh cũ đã ra quyết định truy nã về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, trong 5 năm chạy trốn, đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi chỗ ở và nơi làm việc để tạo vỏ bọc mới hòng che mắt lực lượng chức năng. Đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với người thân, gia đình tại quê nhà, khiến công tác thu thập thông tin và truy vết của các trinh sát gặp không ít khó khăn…

Hiện, Công an xã Chân Mây – Lăng Cô đã bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Ngọc Hiền cho Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.
#Công an #Thanh Hoá #Huế #truy nã #đối tượng #chém vợ

Bài liên quan

Xã hội

Buôn bán cái chết trắng, cặp đôi chia nhau hơn 32 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Ngô Thị Thúy Phượng (SN 1998) và Trần Hữu Trí (SN 2002) bị TAND khu vực 1 – Huế tuyên phạt hơn 32 năm tù giam.

Ngày 21/5, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Ngô Thị Thúy Phượng (SN 1998, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) và Trần Hữu Trí (SN 2002, trú phường An Cựu, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, Trần Hữu Trí và Ngô Thị Thúy Phượng thuê phòng trọ tại số 5 kiệt 13 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ và sống chung như vợ chồng. Từ khoảng tháng 6/2024, cả hai bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Huế.

Xem chi tiết

Xã hội

Bị khiêu khích đánh nhau, nam thanh niên dùng dao giết người

Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Việt (SN: 2000, trú tại ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN: 1990, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

Xem chi tiết

Xã hội

Hai người nước ngoài nổ súng giết người ở TPHCM sẽ bị xử lý thế nào?

Hai nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ nổ súng ở TP HCM khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Cơ quan CSĐT TP HCM đã tạm giữ khẩn cấp 2 nghi phạm Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch Samoan; đồng phạm) để điều tra về tội giết người.

Hai nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve liên quan vụ nổ súng xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee’f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM) tối ngày 21/5 khiến một người nước ngoài là Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001; quốc tịch Úc) tử vong tại chỗ và nạn nhân Sauni Sam (SN 1999; quốc tịch Úc) bị thương nặng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk lần theo những manh mối từ sổ tay, lời hẹn, gốc cây để tìm kiếm, đưa những người lính năm xưa trở về với gia đình, đồng đội.

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.