Kẻ chém vợ, mẹ vợ trọng thương "sa lưới" ở Huế

Sau khi dùng dao chém vợ và mẹ vợ trọng thương, Huỳnh Ngọc Hiền (Thanh Hoá) đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Ngày 31/8, thông tin từ Công an xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền bị truy nã tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Công an xã Chân Mây – Lăng Cô phát hiện Huỳnh Ngọc Hiền (SN 1979, trú xã Xuân Du, Thanh Hoá) - đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích” đang lẩn trốn trên địa bàn xã, nên đã khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hiền khai nhận, sau khi chạy trốn nhiều nơi, gần đây, sức khỏe có vấn đề nên dịp Lễ Quốc khánh quyết định về ẩn náu tại nhà người bà con ở xã Chân Mây – Lăng Cô. Nhưng không ngờ, tại đây đối tượng đã sa lưới Công an.

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Ngọc Hiền là đối tượng thường xuyên uống rượu say rồi về nhà gây gổ, đánh đập vợ con. Ngày 28/1/2021, xuất phát từ việc nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, giữa Hiền và vợ xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

​Trong lúc nóng giận, Hiền đã dùng dao chém liên tiếp khiến vợ là chị Đ.T.N. (SN 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D. (SN 1942, trú tại xã Xuân Du) bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, Huỳnh Ngọc Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Thanh cũ đã ra quyết định truy nã về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, trong 5 năm chạy trốn, đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi chỗ ở và nơi làm việc để tạo vỏ bọc mới hòng che mắt lực lượng chức năng. Đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với người thân, gia đình tại quê nhà, khiến công tác thu thập thông tin và truy vết của các trinh sát gặp không ít khó khăn…

Hiện, Công an xã Chân Mây – Lăng Cô đã bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Ngọc Hiền cho Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.