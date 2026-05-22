Buôn bán cái chết trắng, cặp đôi chia nhau hơn 32 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Ngô Thị Thúy Phượng (SN 1998) và Trần Hữu Trí (SN 2002) bị TAND khu vực 1 – Huế tuyên phạt hơn 32 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 21/5, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Ngô Thị Thúy Phượng (SN 1998, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) và Trần Hữu Trí (SN 2002, trú phường An Cựu, TP Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, Trần Hữu Trí và Ngô Thị Thúy Phượng thuê phòng trọ tại số 5 kiệt 13 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ và sống chung như vợ chồng. Từ khoảng tháng 6/2024, cả hai bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Huế.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trí và Phượng sử dụng điện thoại cùng tài khoản Messenger của mình để liên lạc giao dịch với người mua. Hai bị cáo thống nhất giá bán mỗi viên ma túy “kẹo” là 300.000 đồng, một “chấm” ma túy khay giá 1,2 triệu đồng và nửa hộp năm ma túy khay giá 2,5 triệu đồng.

Sau mỗi lần bán ma túy, Phượng giao lại tiền cho Trí và được Trí đưa từ 3-5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Cụ thể, khoảng hơn 16h ngày 3/6/2025, khi đang ở cửa hàng quần áo tại số 64 Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa), Phượng nhận được điện thoại đặt mua nửa hộp năm ma túy dạng khay nên báo cho Trí biết. Theo chỉ dẫn của Trí, Phượng lấy ma túy được cất giấu trong gối sofa, bỏ vào bao thuốc lá để Trí mang đi giao.

Đến 17h cùng ngày, tại trước số nhà 79 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, khi Trần Hữu Trí đang chờ giao ma túy cho khách thì bị lực lượng Công an TP Huế bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai bị cáo tại phòng trọ ở kiệt 13 Hàn Mặc Tử, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ nhiều bao thuốc lá giống loại dùng để cất giấu ma túy.

Tại cửa hàng quần áo của Phượng ở đường Điện Biên Phủ, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói nilon chứa ma túy, 72 viên nén màu xám, cân tiểu ly và các dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn 108 gam, gồm Ketamine, Methamphetamine và MDMA.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trí khai mua ma túy từ một người tên Khánh ở Quảng Bình thông qua mạng xã hội Messenger. Ma túy được ngụy trang trong các hũ mắm gửi xe khách từ Quảng Bình vào Huế. Trí đã hai lần mua ma túy với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng để bán kiếm lời.

Quá trình điều tra, hai bị cáo còn khai nhận nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng trên địa bàn TP Huế.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý độc quyền chất ma túy của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Dù nhận thức rõ hậu quả nhưng các bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài để thu lợi bất chính.

Trong vụ án này, Trần Hữu Trí giữ vai trò chính khi trực tiếp liên hệ nguồn ma túy, tổ chức mua bán và điều hành việc giao dịch. Ngô Thị Thúy Phượng là đồng phạm với vai trò thực hành, tham gia cất giấu, giao nhận và hỗ trợ tiêu thụ ma túy.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Thúy Phượng 15 năm tù và Trần Hữu Trí 17 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Xã hội

Xét xử Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh hầu tòa

Bùi Đình Khánh - kẻ nổ súng khiến cán bộ công an hy sinh hầu tòa sáng 13/5 với nhiều tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy…

Sáng 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm trong vụ án ma túy và sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến một thiếu tá công an hy sinh.

1.jpg
Bùi Đình Khánh và các bị cáo tại tòa.
Xã hội

Án chung thân cho kẻ gieo rắc 'cái chết trắng'

Tòa án nhân dân TP Huế vừa tuyên phạt bị cáo Trần Anh Thắng án chung thân, Hồ Viết Ben 15 năm tù và Nguyễn Văn Phong 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 30/1, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo, gồm: Trần Anh Thắng (SN 2000), Hồ Viết Ben (SN 2007) và Nguyễn Văn Phong (SN 2007, cùng trú tại TP. Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 19/5/2025, Công an TP. Huế bắt quả tang Hồ Viết Ben và Nguyễn Văn Phong tàng trữ trái phép 102,56g ma túy ketamine trước một ngôi nhà ở đường Lương Nhữ Hộc, phường An Tây (nay là phường An Cựu).

Xã hội

Rủ nhau 'mở tiệc' ma tuý tại nhà, nhóm bị cáo lĩnh hơn 25 năm tù

Sau khi mua ma túy từ người lạ, Đặng Nhất Luật (tỉnh Hà Tĩnh) rủ thêm 2 người bạn về nhà mình tổ chức sử dụng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 – Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến đối với 3 bị cáo, gồm: Đặng Nhất Luật (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Hương Khê), Lê Văn Dũng (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Hương Khê) và Hoàng Tấn Phong (SN 1999, trú tại thôn 10, xã Hương Bình), về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, Đặng Nhất Luật mua 60 viên ma túy dạng nén giá 3,5 triệu đồng của một người không quen biết tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đem về cất giấu trong nhà ở thôn 4, xã Hương Khê để sử dụng.

