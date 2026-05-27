Hai người nước ngoài nổ súng giết người ở TPHCM sẽ bị xử lý thế nào?

Hai nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ nổ súng ở TP HCM khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Cơ quan CSĐT TP HCM đã tạm giữ khẩn cấp 2 nghi phạm Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch Samoan; đồng phạm) để điều tra về tội giết người.

Hai nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve liên quan vụ nổ súng xảy ra tại trước Nhà hàng hải sản Cee’f (địa chỉ 70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM) tối ngày 21/5 khiến một người nước ngoài là Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001; quốc tịch Úc) tử vong tại chỗ và nạn nhân Sauni Sam (SN 1999; quốc tịch Úc) bị thương nặng.

Đối tượng Tafia Steve (áo hồng) và đối tượng Vaa Vaa (áo đen).

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài. Trước đó, ngày 14/5/2026, 2 đối tượng nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; đến tối ngày 21/5 gây ra vụ án trên.

Liên quan vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, những vụ án người nước ngoài đột nhập vào Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội rồi bỏ trốn xưa này ít khi xảy ra, tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay những vụ án như thế này có nguy cơ ngày càng xảy ra nhiều hơn.

Việc kịp thời phát hiện, phá án, bắt giữ các đối tượng nhanh chóng là chiến công rất đáng ghi nhận của lực lượng chức năng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, lời khai bước đầu của các đối tượng cũng cho thấy các đối tượng đã tâm phục, khẩu phục, cúi đầu nhận tội trước những biện pháp nghiệp vụ, phương án truy bắt ráo riết của lực lượng chức năng.

Theo luật sư Cường, thời gian qua người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức du lịch, đầu tư, hợp tác quốc tế ngày càng nhiều. Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội ở Việt Nam cũng không ít, tuy nhiên nhóm đối tượng nhập cảnh với mục đích rất rõ ràng là để thực hiện hành vi giết người ở Việt Nam là những vụ việc hiếm khi xảy ra. Hai đối tượng trên có thể chất cao to, hành vi phạm tội rất hung hãn, dùng súng bắn người công khai rồi bỏ trốn với vũ khí nóng cho thấy tính chất nguy hiểm, manh động của sự việc.

Quá trình bỏ trốn, các đối tượng sắp rời khỏi biên giới Việt Nam đã bị bắt giữ, đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng, và an toàn cho quần chúng nhân dân là thành tích đáng ghi nhận trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an TP HCM, vụ án cũng cho thấy mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam đều được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh. Các đối tượng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí nóng, hành vi côn đồ, manh động cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật Việt Nam.

Trong vụ án trên, cả những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và các nạn nhân đều là người nước ngoài nhưng hành vi được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam nên sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Cụ thể, theo quy định của pháp luật Việt Nam các đối tượng này sẽ bị xử lý về nhiều tội danh trong đó có tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng... các đối tượng khác có hành vi che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm cũng sẽ bị xử lý.

Với hành vi giết người có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, các đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, từ chung thân hoặc tử hình.

Hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hậu quả chết người cũng sẽ bị xử lý theo quy định tại điều 304 bộ luật hình sự với hình phạt thấp nhất là từ 5 năm đến 12 năm tù.

Đối với tội giết người, một nạn nhân đã tử vong, người còn lại bị thương tích nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi sử dụng súng để bắn nạn nhân nơi công cộng cho thấy tính chất manh động của hành vi phạm tội. Trong vụ án này các đối tượng bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, giết từ 2 người trở lên nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Hành vi phạm tội diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, việc bắt giữ xử lý nhanh chóng các đối tượng này cũng cho thấy việc đảm bảo an ninh, an toàn trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay là rất tốt, có tính răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia, với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Vụ án này cũng cho thấy rõ ràng nguy cơ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Cho thấy tính chất phức tạp trong đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn hiện nay. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xã hội càng phức tạp và vấn đề đảm bảo an ninh ngày càng phải được đề cao.

>>> Mời độc giả xem thêm video 15 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm:

​