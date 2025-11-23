Kê biên, phong tỏa hơn 127 tỷ, hàng chục bất động sản vụ Shark Thủy

Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng.

Theo báo ANTĐ, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, sinh năm 1982) - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, Công ty Egame) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm thực hiện các hành vi tăng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup nhằm chuyển nhượng cổ phần “ảo”, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (sinh năm 1983, Kế toán trưởng Công ty Egame) còn có hành vi thỏa thuận, chi tiền để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup.

Shark Thủy và thuộc cấp đã chi gần 32 tỷ đồng cho bị can Tống Thị Kim Liên (sinh năm 1965, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) để làm đẹp báo cáo tài chính của Công ty Egroup, từ đó thu hút sự chú ý của nhà đầu tư... Trong đó, có 20,4 tỷ đồng bị xác định là số tiền đưa và nhận hối lộ.

Quá trình điều tra, các bị can và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã nộp hơn 47,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong số ấy, có 27/29 bị can nộp hơn 11,9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã kê biên tài sản là cổ phần, cổ phiếu liên quan đến bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác với tổng giá trị là hơn 127,4 tỷ đồng.

Về bất động sản, các công ty trong hệ sinh thái Công ty Egroup có 32 bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng. Công ty Nhất Trần có 12 bất động sản ở Gia Lai và TP. HCM, hiện đang thế chấp tại ngân hàng.

CQĐT có công văn gửi Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh, thành phố, đề nghị dừng làm các thủ tục biến động. Do đó, CQĐT không áp dụng biện pháp kê biên tài sản.

Nhiều tài sản của bị can Nguyễn Ngọc Thủy và công ty Egroup đã bị nhà chức trách kê biên, phong tỏa. Ảnh VOV

Về tài sản bị kê biên, Vietnamnet thông tin, quá trình điều tra, cơ quan công an đã rà soát, truy thu dòng tiền có nguồn gốc phạm tội, đồng thời kê biên, phong tỏa tài sản đứng tên các bị can hoặc người được nhờ đứng tên.

Các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để khắc phục hậu quả, tổng số hơn 47 tỷ đồng.

CQĐT đã phong tỏa 1 tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Thủy (hơn 101 triệu đồng); kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.

Đối với bất động sản, CQĐT xác định các công ty trong hệ sinh thái của Egroup có 32 bất động sản; tuy nhiên, tất cả đều đang bị thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân.

Theo tài liệu điều tra, Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup) được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2008 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng, do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ, người đại diện pháp luật.

Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty. Trong đó, Egroup đóng vai trò là công ty mẹ, giữ chức năng huy động vốn, điều phối và đầu tư tiền vào các công ty thành viên.

Trong hệ sinh thái này, Công ty CP Anh ngữ Apax và Công ty CP Phát triển Giáo dục Igarten là các công ty kinh doanh mảng giáo dục. Hai công ty này sở hữu các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non và tạo ra nguồn doanh thu chính cho Egroup.

Để huy động vốn từ người dân, ông Thủy chủ yếu sử dụng 4 pháp nhân là Công ty Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty CP Anh ngữ Apax và Công ty CP Phát triển Giáo dục Igarten.

Do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và để triển khai ý tưởng mở rộng chuỗi giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ông Thủy đã đưa ra chủ trương huy động vốn. Ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty này.

Từ năm 2014-2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Điều đáng nói, sau khi tăng vốn lên hàng trăm tỷ đồng, công ty hầu như không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phát sinh doanh thu.

Từ năm 2015-2023, ông Thủy chỉ đạo dùng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, quảng bá hình ảnh. Họ giới thiệu Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, uy tín về giáo dục, do "Shark Thủy" - người nổi tiếng - làm đại diện. Từ đó, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để hưởng lãi suất cao.

Theo CQĐT, dù không có tài sản hay năng lực tài chính, ông Thủy vẫn chỉ đạo mở 130 trung tâm tiếng Anh (Apax) và trường mầm non (STEAMe - Igarten) trên cả nước.

Đây là các công ty “bề mặt”, tạo nguồn thu chủ lực và là mô hình kinh doanh được ông Thủy dùng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần (thực chất là khống), “Shark Thủy” chỉ đạo nâng “khống” vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Bị can cũng chỉ đạo tạo doanh thu “khống” để xây dựng hình ảnh Egroup là công ty đa ngành nghề, lợi nhuận cao.

“Shark Thủy” còn cho tập huấn bộ phận kinh doanh để chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan thực tế, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần với hứa hẹn lợi nhuận 15-20%.

Bằng chiêu thức này, từ 2015-2023, ông Thủy đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209,7 triệu cổ phần "khống" cho 10.123 nhà đầu tư (qua 26.354 hợp đồng). Tài liệu điều tra xác định "Shark Thủy" đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.