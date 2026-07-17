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Doanh nghiệp

KĐT Sun Riverpolis Đà Nẵng hoàn thiện bức tranh đô thị đáng sống với mảnh ghép giáo dục chất lượng cao

Tập đoàn Sun Group và Innochain Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển và vận hành các dự án giáo dục tại Khu đô thị Sun Riverpolis.

PV

Ngày 16/7/2026, tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group và Innochain Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển và vận hành các dự án giáo dục tại Khu đô thị Sun Riverpolis (hay còn gọi là Khu đô thị Hòa Quý), phường Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, hai tập đoàn sẽ hợp tác phát triển hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison Schools tại Khu đô thị Sun Riverpolis, đánh dấu sự hiện diện chính thức của thương hiệu giáo dục uy tín này tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam. Dự kiến năm 2028, Edison Schools sẽ khai giảng năm học đầu tiên.

Với gần 10 năm xây dựng và phát triển, Edison Schools đã khẳng định uy tín bằng tầm nhìn giáo dục tiên tiến và toàn diện, lấy người học làm trung tâm và không ngừng đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển của những khu đô thị trên khắp Việt Nam, góp phần đào tạo các thế hệ học sinh chủ động, tích cực, sẵn sàng trở thành những công dân có trách nhiệm, sáng tạo và hạnh phúc.

Những năm gần đây, khu vực phường Ngũ Hành Sơn đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía nam thành phố Đà Nẵng với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ và nhiều dự án quy mô được triển khai. Trong đó, Khu đô thị Sun Riverpolis đang là “tọa độ vàng” thu hút người dân đến an cư, tận hưởng cuộc sống. Bên cạnh hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ; cảnh quan, công viên cây xanh được đầu tư bài bản; trường Phổ thông liên cấp Edison Schools sẽ là mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh khu đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống bậc nhất phía Nam thành phố.

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Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố đánh giá cao sự chủ động của Sun Group trong việc quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội tại các khu đô thị; đồng thời hoan nghênh Innochain Group – Edison Schools đã lựa chọn Đà Nẵng để mở rộng hoạt động giáo dục. “Về phía thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả”, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng khẳng định.

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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng chia sẻ tại buổi lễ ký kết

Không lâu nữa, khi ngôi trường được hoàn thành, con em người dân Đà Nẵng nói chung, khu vực Ngũ Hành Sơn và đặc biệt là cư dân Khu đô thị Sun Riverpolis nói riêng sẽ có cơ hội học tập trong môi trường giáo dục giàu tính nhân văn - nơi thế hệ tương lai được học tập, phát triển toàn diện và sẵn sàng hội nhập với thế giới.

“Chúng tôi luôn tin rằng, một khu đô thị chỉ thực sự trở thành nơi đáng sống khi ở đó không chỉ có những công trình đẹp, mà còn có những ngôi trường tốt - nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và khát vọng của thế hệ tương lai. Chính vì vậy, việc hình thành một ngôi trường phổ thông liên cấp tại Khu đô thị Sun Riverpolis không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của cư dân khu vực, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội, thu hút cộng đồng tri thức, gia tăng sức hấp dẫn của khu đô thị cũng như tạo thêm động lực phát triển cho khu vực Ngũ Hành Sơn nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung”, bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Trung chia sẻ.

Bà Lê Tuệ Minh, Chủ tịch Hệ thống trường Phổ thông liên cấp Edison, Tổng Giám đốc Innochain Group – Edison Schools bày tỏ sự tin tưởng khi “bắt tay” với Sun Group - một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu cả nước, ghi dấu ấn với những công trình đặc biệt ấn tượng về quy mô và tầm vóc. Đồng thời đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Khu đô thị Sun Riverpolis và khẳng định sẽ tập trung tối đa nguồn lực để nhanh chóng hiện thực hóa dự án.

“Chúng tôi kỳ vọng Edison Sun Riverpolis sẽ không chỉ là một trường học dành cho cư dân của khu đô thị mà sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp Khu đô thị Sun Riverpolis trở thành điểm đến của những gia đình trẻ, những chuyên gia công nghệ, tài chính, quản lý, du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo đang lựa chọn Đà Nẵng là nơi sinh sống và phát triển sự nghiệp”, bà Lê Tuệ Minh nói.

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Khu đô thị Sun Riverpolis sở hữu vị trí tâm điểm kết nối trung tâm thành phố và các khu vực sôi động lân cận

Tọa lạc nơi thiên nhiên giao hòa bên danh thắng Ngũ Hành Sơn, cùng hòa nhịp với những dòng sông thơ mộng như sông Hàn, sông Đô Tỏa, sông Cổ Cò…, Khu đô thị Sun Riverpolis có quy mô khoảng 500 ha được quy hoạch theo định hướng phát triển đô thị sinh thái văn minh, hiện đại. Chủ đầu tư Sun Group đã hoàn thiện hệ tiện ích đắt giá cho cư dân như mạng lưới đường giao thông bài bản, các công viên cảnh quan rộng lớn, nhiều khu thể thao, sân tập, đường dạo bộ, và tới đây tiếp tục bổ sung hệ thống trường học, thương mại dịch vụ,... nhằm mang đến cho cư dân cuộc sống lý tưởng ở tâm điểm phía nam Đà Nẵng.

#Phát triển khu đô thị Sun Riverpolis #Hợp tác giáo dục tại Đà Nẵng #Trường phổ thông liên cấp Edison Schools #Đầu tư hạ tầng và tiện ích đô thị #Vai trò của Sun Group và Innochain Group

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