Tuấn Trần đổi đời nhờ một vai diễn, năm nay có tiếp tục bứt phá?

Giải trí

Tuấn Trần đổi đời nhờ một vai diễn, năm nay có tiếp tục bứt phá?

Sau vai diễn mang tính bước ngoặt trong phim Bố già, Tuấn Trần liên tục xuất hiện trong các dự án lớn. Năm 2026, hành trình của anh được kỳ vọng sẽ thăng hoa.

Thu Cúc (tổng hợp)
Dịp Tết năm 2021, Tuấn Trần đảm nhận vai Quắn trong phim Bố già. Bằng lối diễn chân thật, giàu cảm xúc, nam diễn viên chinh phục khán giả và giới chuyên môn. Chính vai diễn này đã trở thành bước ngoặt sự nghiệp, giúp Tuấn Trần vụt sáng và được xếp vào hàng những gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Sau thành công của Bố già, Tuấn Trần tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều vai diễn khác nhau như Út Lục Lâm trong Đất rừng phương Nam (2023), Trùng Dương trong Mai (2024), Lanh trong Làm giàu với ma (2024), Hoan trong Mang mẹ đi bỏ (2025) và Minh Gọn trong Làm giàu với ma 2 (2025). Ảnh: FB Tuấn Trần.
Đặc biệt, với vai Hoan trong Mang mẹ đi bỏ, Tuấn Trần đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng như: Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2025, Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2025, và Nam chính xuất sắc nhất hạng mục phim Việt Nam dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Trong năm 2026, Tuấn Trần tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với nhiều dự án điện ảnh được chú ý như Báu vật trời cho và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Theo Phụ Nữ Việt Nam, trong Báu vật trời cho, Tuấn Trần vào vai Hồng, có bạn gái là Ngân do Bích Ngọc thủ vai. Chia sẻ về quá trình hợp tác, Bích Ngọc cho biết: “Anh Tuấn Trần là một diễn viên giỏi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi đã vào vai người yêu, các diễn viên cần có sự thoải mái để hoàn thành cảnh phim một cách tốt nhất”. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Trong khi đó, chia sẻ với Harper’s Bazaar Việt Nam, Tuấn Trần cho biết việc tiếp tục đóng chung với Phương Anh Đào trong Báu vật trời cho sau dự án Mai khiến anh không khỏi áp lực. “Tôi rất sợ khán giả nói rằng đây là Sâu, đây là Mai”, nam diễn viên bộc bạch. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Ở dự án Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh, Tuấn Trần đảm nhận vai Nguyên Phong – một tráng sĩ áo vải xuất thân thợ săn, được Thầy Mo người Mường (NSND Tự Long) nuôi dạy từ nhỏ. Nhân vật chọn giấu đi tài năng để sống ngoài khuôn khổ, nhưng khi vận mệnh dân tộc xoay chuyển, anh buộc phải bước ra ánh sáng, được lòng trung nghĩa thôi thúc. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Bạn diễn của Tuấn Trần trong phim là Trần Thiên Tú, vào vai nữ tráng sĩ An Nhiên – nhân vật mang tinh thần của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, sẵn sàng dấn thân vào cuộc chiến bảo vệ bí mật Mộ Vua Đinh bằng bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Với loạt dự án điện ảnh quy mô cùng những vai diễn có chiều sâu trong năm 2026, Tuấn Trần được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục khán giả và tạo thêm những dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: FB Tuấn Trần.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Tuấn Trần #diễn viên Tuấn Trần #Tuấn Trần đóng phim #vai diễn của Tuấn Trần

