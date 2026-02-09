Hà Nội

Phương Anh Đào – Tuấn Trần đóng cặp ăn ý, tiết lộ mối quan hệ đời thực

Giải trí

Phương Anh Đào – Tuấn Trần đóng cặp ăn ý, tiết lộ mối quan hệ đời thực

Liên tục đóng chung phim, Phương Anh Đào cho biết, Tuấn Trần là bạn diễn ăn ý nhất. Ngoài ra, nữ diễn viên tiết lộ về mối quan hệ giữa hai người ở đời thực.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phương Anh Đào - Tuấn Trần hợp tác trong phim điện ảnh Báu vật trời cho vừa ra mắt. Trong phim, Phương Anh Đào vào vai Ngọc – một người mẹ đơn thân có con trai, tình cờ gặp gỡ Hồng, chàng trai miền biển do Tuấn Trần thủ vai. Ảnh: VTV.
Theo Harper’s Bazaar Vietnam, trong Báu vật trời cho, mối quan hệ giữa hai nhân vật của Phương Anh Đào và Tuấn Trần được đặt trong bối cảnh gia đình, trách nhiệm và những lựa chọn mang đậm màu sắc đời sống, thay vì chỉ xoay quanh cảm xúc cá nhân. Ảnh: VOV.
Trước đó, trong phim Mai, hai diễn viên từng vào vai cặp đôi có mối quan hệ lãng mạn nhiều biến động, với những xung đột nội tâm và sắc thái bi kịch rõ nét. Ảnh: Người Đưa Tin.
Mai là dự án điện ảnh đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Dù lần đầu đóng chung, cả hai nhanh chóng tạo được sự ăn ý, để lại ấn tượng với khán giả. Ảnh: VOV.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Phương Anh Đào cho biết Tuấn Trần là bạn diễn ăn ý nhất của cô. Ảnh: Tiền Phong.
Về phía mình, Tuấn Trần bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm cơ hội hợp tác cùng Phương Anh Đào trong tương lai, đồng thời thử sức với những dạng vai đối đầu với nữ diễn viên để mang đến màu sắc mới trên màn ảnh. Ảnh: Tiền Phong.
Trả lời Người Lao Động, Phương Anh Đào khẳng định ngoài đời, cô và Tuấn Trần chỉ là bạn thân. Ảnh: FB Phương Anh Đào.
Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “Chúng tôi vui vì đã truyền năng lượng yêu thương, làm cho mọi người muốn yêu, trái tim trở nên rộn ràng, rất trân quý tình cảm từ khán giả”. Ảnh: FB Phương Anh Đào.
Tại buổi ra mắt phim Báu vật trời cho mới đây, Tuấn Trần gây chú ý khi chủ động đưa áo khoác cho Phương Anh Đào, hành động ga lăng thể hiện sự quan tâm giữa những người bạn thân thiết. Ảnh: Tiền Phong.
#Phương Anh Đào #diễn viên Phương Anh Đào #Tuấn Trần #diễn viên Tuấn Trần #Báu vật trời cho

