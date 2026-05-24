Hiện trường vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây ở Philippines

Một tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines, đã bị sập vào sáng sớm 24/5, khiến nhiều công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Thiếu tướng Jess Mendez cho hay, vụ sập tòa nhà 9 tầng xảy ra trong trận giông bão ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, vào sáng sớm 24/5. 22 công nhân đã kịp thoát ra ngoài trong khi những người khác vẫn đang mất tích.

"Một số công nhân kịp thoát ra ngoài nhưng bị thương", ông Jess Mendez thông tin.

Tòa nhà đang xây dựng bị sập ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP.

Hơn 100 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ít nhất 21 công nhân được cho là vẫn mất tích sau khi tòa nhà bị sập. Trước đó, Jay Pelayo, người đứng đầu văn phòng thông tin của thành phố Angeles, dẫn lời một quản đốc công trình cho biết khoảng 30 công nhân có thể vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Được biết, quản đốc này là một trong những người đã kịp chạy ra khỏi tòa nhà khi nó đổ sập.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Thành phố Angeles từng là nơi đặt một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ bên ngoài nước này cho đến khi đóng cửa vào đầu những năm 1990. Căn cứ không quân cũ này của Mỹ, nay được gọi là Khu vực tự do Clark, ở thành phố Angeles nằm cách thủ đô Manila khoảng 80 km về phía bắc.

Tường sập vì mưa bão ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi trận mưa bão làm sập một bức tường chưa hoàn thiện ở đền Margubai, Sangli, Ấn Độ.

Theo India Times, mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn và làm một bức tường tại đền Margubai đổ sập vào ngày 12/5, khiến ít nhất 6 người, trong đó có một bé trai 14 tuổi, thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, danh tính của những nạn nhân thiệt mạng được xác định là Mangal Mote (45 tuổi), Kondiba Gejage, Arun Gejage, Sonu Gejage (14 tuổi), Sanjana Choudhary và Shankar Lokhande (70 tuổi). Được biết, Mote là cư dân ở Pandojari và Lokhande ở Jat tehsil. Những người còn lại đến từ Vijayapura ở Karnataka.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở Nhật Bản, 3 công nhân thiệt mạng

Giàn giáo cao khoảng 40 mét bị sập trong quá trình công nhân tháo dỡ một cần cẩu lớn ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

The Japan News dẫn thông tin từ cảnh sát tỉnh Kanagawa ngày 8/4 cho biết, vào khoảng 16h25 ngày 7/4, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo cáo rằng giàn giáo cao khoảng 40 mét đã bị sập tại nhà máy East Japan Works của Tập đoàn JFE Steel Corp nằm ở khu Keihin, tỉnh Kanagawa.

Hiện trường vụ sập giàn giáo ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, hôm 7/4. Ảnh: Kyodo.
Nổ khí gas làm sập chung cư ở Pakistan, nhiều người tử vong

Vụ nổ khí gas làm sập một phần tòa chung cư ở Karachi, Pakistan, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ nổ khí gas xảy ra tại một tòa chung cư ở Karachi, thành phố cảng lớn nhất Pakistan, hôm 19/2.

"Vụ nổ xảy ra khi người dân đang chuẩn bị bữa ăn trước bình minh vào ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại một khu dân cư ở Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh", cảnh sát trưởng địa phương Rizwan Patel thông tin.

