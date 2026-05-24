Hiện trường vụ sập tòa nhà 9 tầng đang xây ở Philippines

Một tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines, đã bị sập vào sáng sớm 24/5, khiến nhiều công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

AP dẫn lời Thiếu tướng Jess Mendez cho hay, vụ sập tòa nhà 9 tầng xảy ra trong trận giông bão ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, vào sáng sớm 24/5. 22 công nhân đã kịp thoát ra ngoài trong khi những người khác vẫn đang mất tích.

"Một số công nhân kịp thoát ra ngoài nhưng bị thương", ông Jess Mendez thông tin.

Tòa nhà đang xây dựng bị sập ở thành phố Angeles, tỉnh Pampanga, phía bắc Manila, Philippines, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP.

Hơn 100 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ít nhất 21 công nhân được cho là vẫn mất tích sau khi tòa nhà bị sập. Trước đó, Jay Pelayo, người đứng đầu văn phòng thông tin của thành phố Angeles, dẫn lời một quản đốc công trình cho biết khoảng 30 công nhân có thể vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Được biết, quản đốc này là một trong những người đã kịp chạy ra khỏi tòa nhà khi nó đổ sập.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

Thành phố Angeles từng là nơi đặt một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ bên ngoài nước này cho đến khi đóng cửa vào đầu những năm 1990. Căn cứ không quân cũ này của Mỹ, nay được gọi là Khu vực tự do Clark, ở thành phố Angeles nằm cách thủ đô Manila khoảng 80 km về phía bắc.

