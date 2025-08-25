Hà Nội

Thế giới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 24/8, Quân đội Israel xác nhận đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen, thả khoảng 30 loại bom đạn khác nhau xuống khu vực này.

"Khoảng 10 máy bay của Không quân Israel cùng với máy bay tiếp nhiên liệu được sử dụng trong cuộc tấn công này với mục tiêu là cơ sở hạ tầng quân sự của Houthi và nhà máy điện Asar, Hizaz", Quân đội Israel cho biết.

yemen.png
Quân đội Israel không kích dữ dội thủ đô Sanaa của Yemen. Ảnh chụp màn hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng của Houthi và mọi khả năng khác của họ.

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Yemen.

Quân đội Israel nhấn mạnh rằng đòn tập kích này là hành động đáp trả các cuộc tấn công liên tục mà Houthi đã thực hiện chống lại Israel.

Hai ngày trước đó, lực lượng Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái vào Tel Aviv và Ashkelon ở Israel.

Quân đội Israel xác nhận rằng nhóm Houthi đã sử dụng tên lửa đầu đạn chùm, một loại đạn có thể tách thành nhiều mảnh nổ khi bay về phía mục tiêu, trong vụ tấn công này. Chính quyền Israel khi đó không báo cáo thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian
