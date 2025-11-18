Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Israel nói gì vụ nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ?

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cáo buộc Israel nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 17/11, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon chỉ trích Israel vì hành vi hung hăng khi nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Trong một tuyên bố vào ngày 16/11, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cáo buộc xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã đạn vào quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công như vậy.

lhq.jpg
Xe tăng Merkava Mark III của Quân đội Israel tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Getty.

"Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chấm dứt mọi hành vi hung hăng, tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, những người đang nỗ lực hỗ trợ sự trở lại ổn định mà cả Israel và Lebanon đều mong muốn", tuyên bố cho biết.

Israel xác nhận lực lượng của họ đã nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nhưng khẳng định đó là do nhầm lẫn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết binh sĩ nước này xác định được "hai nghi phạm" ở khu vực El Hamames và đã bắn cảnh cáo, sau đó những người này rút lui mà không có thương vong nào được báo cáo.

Sau khi xem xét vụ việc, IDF cho biết "nghi phạm" là binh lính của Liên Hợp Quốc đang tuần tra trong khu vực và bị tấn công nhầm do điều kiện thời tiết xấu.

"Không có vụ nổ súng cố ý nào nhằm vào binh lính UNIFIL", IDF khẳng định.

Biên giới Israel - Lebanon từ lâu là khu vực bất ổn, khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon thường xuyên xảy ra các cuộc không kích lẫn nhau.

Căng thẳng gia tăng sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào năm 2023, khi Hezbollah - một đồng minh của Hamas - phóng tên lửa vào Israel, và Israel cũng đáp trả tương tự. Cuối năm 2024, Quân đội Israel đã vượt biên giới vào miền Nam Lebanon.

Theo một thỏa thuận ngừng bắn vào cuối năm đó, Israel đồng ý rút quân hoàn toàn, nhưng chỉ thực hiện một phần và vẫn duy trì lực lượng ở 5 vị trí dọc khu vực biên giới với Lebanon, lập luận rằng Hezbollah vẫn hoạt động trong khu vực và gây ra mối đe dọa.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ lực lượng Houthi đột kích văn phòng của Liên Hợp Quốc tại Yemen

Nguồn video: THĐT
#Xung đột Israel-Lebanon #Vụ nổ súng lực lượng gìn giữ hòa bình #Tình hình biên giới Israel-Lebanon #Vai trò của lực lượng UNIFIL #Xung đột Israel-Hamas và Hezbollah

Bài liên quan

Thế giới

Israel không kích vào Lebanon, quan chức Hezbollah thiệt mạng

Nguồn tin xác nhận, một quan chức Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon cuối tuần qua.

Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức Lebanon và nguồn tin an ninh cho biết, một quan chức Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào chiếc ô tô ở miền nam Lebanon tối 16/11.

"Chiếc máy bay không người lái của Israel tấn công một chiếc ô tô ở thị trấn Al-Mansouri thuộc khu vực miền nam Lebanon, và ngọn lửa bốc lên từ địa điểm bị nhắm tới", hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin.

Xem chi tiết

Thế giới

Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Một chỉ huy của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon.

Một nguồn tin tình báo quân đội Lebanon nói với Tân Hoa Xã rằng nạn nhân được xác định là Samir Ali Faqih, một chỉ huy của lực lượng Hezbollah.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin chỉ huy Faqih thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào chiếc xe của ông trên xa lộ Sarafand-Baysarieh ở miền nam Lebanon hôm 10/11.

Xem chi tiết

Thế giới

Quân đội Israel tiếp tục không kích Lebanon, 10 người thương vong

Quân đội Israel đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào miền nam Lebanon, khiến nhiều người thương vong.

le1.png
Tân Hoa Xã đưa tin, Israel đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào miền nam Lebanon ngày 6/11, cảnh báo người dân ở một số ngôi làng phải sơ tán vì căng thẳng vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài gần một năm. Ảnh: EPA.
le2.png
Các nhà phân tích cho rằng sự leo thang này là một phần trong chiến dịch gây sức ép có tính toán của Israel chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: GI.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới