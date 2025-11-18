Israel nói gì vụ nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ?

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon cáo buộc Israel nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Theo RT ngày 17/11, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền nam Lebanon chỉ trích Israel vì hành vi hung hăng khi nổ súng vào một đội tuần tra của họ.

Trong một tuyên bố vào ngày 16/11, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cáo buộc xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã đạn vào quân nhân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công như vậy.

Xe tăng Merkava Mark III của Quân đội Israel tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Getty.

"Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chấm dứt mọi hành vi hung hăng, tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, những người đang nỗ lực hỗ trợ sự trở lại ổn định mà cả Israel và Lebanon đều mong muốn", tuyên bố cho biết.

Israel xác nhận lực lượng của họ đã nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nhưng khẳng định đó là do nhầm lẫn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết binh sĩ nước này xác định được "hai nghi phạm" ở khu vực El Hamames và đã bắn cảnh cáo, sau đó những người này rút lui mà không có thương vong nào được báo cáo.

Sau khi xem xét vụ việc, IDF cho biết "nghi phạm" là binh lính của Liên Hợp Quốc đang tuần tra trong khu vực và bị tấn công nhầm do điều kiện thời tiết xấu.

"Không có vụ nổ súng cố ý nào nhằm vào binh lính UNIFIL", IDF khẳng định.

Biên giới Israel - Lebanon từ lâu là khu vực bất ổn, khi Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon thường xuyên xảy ra các cuộc không kích lẫn nhau.

Căng thẳng gia tăng sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào năm 2023, khi Hezbollah - một đồng minh của Hamas - phóng tên lửa vào Israel, và Israel cũng đáp trả tương tự. Cuối năm 2024, Quân đội Israel đã vượt biên giới vào miền Nam Lebanon.

Theo một thỏa thuận ngừng bắn vào cuối năm đó, Israel đồng ý rút quân hoàn toàn, nhưng chỉ thực hiện một phần và vẫn duy trì lực lượng ở 5 vị trí dọc khu vực biên giới với Lebanon, lập luận rằng Hezbollah vẫn hoạt động trong khu vực và gây ra mối đe dọa.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ lực lượng Houthi đột kích văn phòng của Liên Hợp Quốc tại Yemen