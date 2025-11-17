Hà Nội

Thế giới

Israel không kích vào Lebanon, quan chức Hezbollah thiệt mạng

Nguồn tin xác nhận, một quan chức Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon cuối tuần qua.

An An (Theo Tân Hoa Xã, Times Of Israel)

Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức Lebanon và nguồn tin an ninh cho biết, một quan chức Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào chiếc ô tô ở miền nam Lebanon tối 16/11.

"Chiếc máy bay không người lái của Israel tấn công một chiếc ô tô ở thị trấn Al-Mansouri thuộc khu vực miền nam Lebanon, và ngọn lửa bốc lên từ địa điểm bị nhắm tới", hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin.

israel.png
Quan chức Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Lebanon tối 16/11. Ảnh: Times Of Israel.

Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng thuộc Bộ Y tế Lebanon cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc tấn công đã khiến một công dân thiệt mạng.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết thêm người thiệt mạng trong vụ không kích là hiệu trưởng trường công lập của thị trấn. Một nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quân đội Lebanon nói với Tân Hoa Xã, "nạn nhân, không chỉ là hiệu trưởng trường Al-Mansouri, mà còn là một quan chức Hezbollah", song không cung cấp thêm chi tiết.

Times Of Israel xác nhận danh tính thành viên Hezbollah này là Muhammad Ali Shuweikh. Theo Quân đội Israel, ông chịu trách nhiệm liên lạc giữa Hezbollah và người dân "về các vấn đề kinh tế và quân sự".

Thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2024, giúp chấm dứt phần lớn các cuộc đụng độ nổ ra sau khi cuộc chiến ở Dải Gaza bùng nổ.

Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận, Quân đội Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, tuyên bố mục tiêu là nhằm loại bỏ "mối đe dọa" từ lực lượng Hezbollah, và đã duy trì lực lượng tại 5 vị trí chính ở khu vực biên giới với Lebanon.

