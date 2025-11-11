Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Một chỉ huy của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon.

Một nguồn tin tình báo quân đội Lebanon nói với Tân Hoa Xã rằng nạn nhân được xác định là Samir Ali Faqih, một chỉ huy của lực lượng Hezbollah.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin chỉ huy Faqih thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào chiếc xe của ông trên xa lộ Sarafand-Baysarieh ở miền nam Lebanon hôm 10/11.

Chiếc ô tô bị hư hại trong cuộc tấn công của Israel gần Sidon, miền nam Lebanon, ngày 10/11. Ảnh: Xinhua News.

Nguồn tin từ Lebanon cho biết thêm, các chiến đấu cơ của Israel đã thực hiện khoảng 20 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Hezbollah ở miền đông và nam Lebanon hôm 10/11, với khoảng 40 tên lửa không đối đất được phóng ra.

Trước đó, theo Israel National News, vào ngày 9/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng tiến hành đợt một đợt tấn công và loại bỏ hai thành viên của Hezbollah ở khu vực Houmin al-Fawqa và al-Sawana ở miền nam Lebanon.

Như vậy, kể từ đầu tháng này, 15 thành viên của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

IDF cáo buộc những người này gây ra mối đe dọa cho Nhà nước Israel và người dân, vi phạm thỏa thuận giữa Israel và Lebanon.

"IDF sẽ tiếp tục hoạt động để loại bỏ mối đe dọa đối với Nhà nước Israel", IDF tuyên bố.

