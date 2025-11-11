Hà Nội

Thế giới

Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Một chỉ huy của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon.

An An (Theo Tân Hoa Xã, INN)

Một nguồn tin tình báo quân đội Lebanon nói với Tân Hoa Xã rằng nạn nhân được xác định là Samir Ali Faqih, một chỉ huy của lực lượng Hezbollah.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin chỉ huy Faqih thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào chiếc xe của ông trên xa lộ Sarafand-Baysarieh ở miền nam Lebanon hôm 10/11.

lebanon.jpg
Chiếc ô tô bị hư hại trong cuộc tấn công của Israel gần Sidon, miền nam Lebanon, ngày 10/11. Ảnh: Xinhua News.

Nguồn tin từ Lebanon cho biết thêm, các chiến đấu cơ của Israel đã thực hiện khoảng 20 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Hezbollah ở miền đông và nam Lebanon hôm 10/11, với khoảng 40 tên lửa không đối đất được phóng ra.

Trước đó, theo Israel National News, vào ngày 9/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng tiến hành đợt một đợt tấn công và loại bỏ hai thành viên của Hezbollah ở khu vực Houmin al-Fawqa và al-Sawana ở miền nam Lebanon.

Như vậy, kể từ đầu tháng này, 15 thành viên của lực lượng Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

IDF cáo buộc những người này gây ra mối đe dọa cho Nhà nước Israel và người dân, vi phạm thỏa thuận giữa Israel và Lebanon.

"IDF sẽ tiếp tục hoạt động để loại bỏ mối đe dọa đối với Nhà nước Israel", IDF tuyên bố.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6/2025

Nguồn video: The Guardian

#Xung đột Israel-Lebanon #Chiến dịch không kích Hezbollah #Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng #Israel không kích Lebanon #Israel tấn công Hezbollah

Bài liên quan

Thế giới

Quân đội Israel tiếp tục không kích Lebanon, 10 người thương vong

Quân đội Israel đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào miền nam Lebanon, khiến nhiều người thương vong.

le1.png
Tân Hoa Xã đưa tin, Israel đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào miền nam Lebanon ngày 6/11, cảnh báo người dân ở một số ngôi làng phải sơ tán vì căng thẳng vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài gần một năm. Ảnh: EPA.
le2.png
Các nhà phân tích cho rằng sự leo thang này là một phần trong chiến dịch gây sức ép có tính toán của Israel chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Ảnh: GI.
Xem chi tiết

Thế giới

Israel tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Lebanon?

Israel bị cáo buộc tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon. May mắn, không có thương vong được báo cáo.

Theo Tân Hoa Xã, Lực lượng Lâm thời của Liên Hợp Quốc ở Lebanon (UNIFIL) ngày 26/10 cho biết lực lượng này đã bị tấn công khi đang tuần tra, nhưng may mắn không có quân nhân nào bị thương.

"Vào khoảng 17h45 ngày 26/10, một máy bay không người lái của Israel đã ném bom một đội tuần tra của lực lượng UNIFIL gần làng Kafr Kila. Ngay sau đó, một xe tăng của Israel đã nổ súng về phía lực lượng gìn giữ hòa bình. May mắn là không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra đối với nhân viên hay thiết bị của UNIFIL", UNIFIL cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Israel không kích khắp Lebanon, nhiều người thương vong

4 người, trong đó có 2 thành viên Hezbollah, đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào miền đông và nam Lebanon.

>>> Mời độc giả xem video: Israel tấn công Lebanon

Nguồn video: TRT World.
Xem chi tiết

