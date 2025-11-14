Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza 282 lần

Theo Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza 282 lần kể từ ngày 10/10.

An An (Theo Al Jazeera)

Theo Al Jazeera, một tháng sau khi tuyên bố ngừng bắn ở Dải Gaza, Israel bị tố đã vi phạm thỏa thuận bằng các cuộc tấn công gần như hàng ngày, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza nói rằng, lực lượng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ít nhất 282 lần trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 đến ngày 10/11.

"Hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 'trắng trợn và có hệ thống' của Israel đã khiến 242 người Palestine thiệt mạng và hơn 620 người khác bị thương kể từ ngày 10/10", Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza ngày 13/10 cho biết.

vipham.jpg
Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza 282 lần kể từ ngày 10/10. Ảnh: AA.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động vi phạm liên tiếp này và yêu cầu Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả về nhân đạo và an ninh của những hành động này", tuyên bố của Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza nêu rõ.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc tiếp tục các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn là mối đe dọa rõ ràng đối với tinh thần của thỏa thuận và là sự vi phạm nghĩa vụ của Israel đối với cộng đồng quốc tế”, tuyên bố nhấn mạnh.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump, các quốc gia bảo lãnh và các bên trung gian gây áp lực thực sự lên Israel để buộc lực lượng này phải ngay lập tức chấm dứt các hành vi vi phạm, cũng như tôn trọng các cam kết đã ký.

Israel cũng bị tố tiếp tục chặn các hoạt động viện trợ nhân đạo quan trọng và phá hủy nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng trên khắp Dải Gaza.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc xung đột ở Tây Sudan hồi tháng 4/2025

Nguồn video: Nhân Dân
#Vi phạm lệnh ngừng bắn Gaza #Hành vi vi phạm của Israel #Chặn viện trợ nhân đạo #Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza #dải gaza

Bài liên quan

Thế giới

[INFOGRAPHIC] Nhìn lại lịch sử xung đột giữa Israel và Hamas

Vào năm 2014, cuộc đụng độ giữa Israel và lực lượng Hamas kéo dài 7 tuần, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

xung-dot-isarel.jpg
Xem chi tiết

Israel đẩy mạnh tấn công vào Gaza

Bất chấp cảnh báo và kêu gọi của cộng đồng quốc tế về lập tức ngừng bắn tại dải Gaza để tránh đổ máu cho dân thường vô tội, hôm 21/3, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza, gây thêm nhiều thương vong.

Thông báo của cơ quan phòng vệ dân sự Gaza thuộc Phong trào Hamas cho biết các cuộc không kích của quân đội Israel vào dải Gaza trong ngày hôm qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương. Thương vong nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại thành phố Gaza với 6 người chết. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này.

Xem chi tiết

Xã hội

Cận cảnh Gaza tan hoang sau đòn không kích dữ dội của Israel

Các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào Dải Gaza đã khiến hơn 400 người thiệt mạng.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel
The Guardian đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/3 cảnh báo rằng cuộc không kích dữ dội nhằm vào Gaza mới đây "chỉ là sự khởi đầu". Ảnh: Khói bốc lên sau một đợt không kích ở phía tây thành phố Gaza. Ảnh: Getty. 

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-2
 Tính đến sáng 19/3, hơn 400 người đã thiệt mạng trong đợt tấn công dữ dội của Israel nhằm vào Gaza những ngày qua. Ảnh: Anadolu.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-3
Trong đó, một cuộc oanh kích đã khiến 17 thành viên của một gia đình ở Rafah thiệt mạng. Ảnh: Reuters. 

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-4
 Những đợt không kích phá hủy thêm nhiều tòa nhà tại khu vực vốn đã bị tàn phá nặng nề trong các cuộc xung đột. Ảnh: GI.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-5
 Người dân Gaza đi qua đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy trong đợt oanh kích của Israel vào tuần trước ở Jabaliya. Ảnh: GI.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-6
Người dân Palestine tìm những đồ đạc còn dùng được sau khi một ngôi nhà tại trại tị nạn Nuseirat bị phá hủy. Ảnh: Anadolu. 

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-7
 Một tòa nhà dân cư bị hư hại ở Deir el-Balah. Ảnh: Reuters.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-8
 Ngôi nhà bị phá hủy nhìn từ trên cao. Ảnh: GI.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-9
 Khu trại gần Khan Younis, miền nam Dải Gaza, tan hoang sau đợt oanh kích. Ảnh: Reuters.
Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-10
 Một bé trai đứng giữa đống đổ nát tại khu trại tị nạn Nuseirat ở Khan Younis, ngày 18/3. Ảnh: Anadolu.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-11
 Quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán khu vực phía bắc và phía đông Gaza, cho thấy các cuộc tấn công trên bộ mới có thể sớm được tiến hành. Ảnh: Reuters.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-12
 Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng cảnh báo rằng cuộc chiến có thể kéo dài nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng ở Gaza. Ảnh: Người dân sơ tán ở Gaza. Ảnh: Reuters.

Can canh Gaza tan hoang sau don khong kich du doi cua Israel-Hinh-13
 Người dân mang theo đồ đạc khi sơ tán trong bối cảnh Israel mở đợt không kích dữ dội nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza. Ảnh: Reuters.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Phản đòn Hamas, Israel bất ngờ sử dụng vũ khí độc lạ này

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới