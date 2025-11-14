Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza 282 lần

Theo Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza, Israel đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza 282 lần kể từ ngày 10/10.

Theo Al Jazeera, một tháng sau khi tuyên bố ngừng bắn ở Dải Gaza, Israel bị tố đã vi phạm thỏa thuận bằng các cuộc tấn công gần như hàng ngày, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza nói rằng, lực lượng Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ít nhất 282 lần trong khoảng thời gian từ ngày 10/10 đến ngày 10/11.

"Hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 'trắng trợn và có hệ thống' của Israel đã khiến 242 người Palestine thiệt mạng và hơn 620 người khác bị thương kể từ ngày 10/10", Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza ngày 13/10 cho biết.

Israel bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza 282 lần kể từ ngày 10/10. Ảnh: AA.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động vi phạm liên tiếp này và yêu cầu Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả về nhân đạo và an ninh của những hành động này", tuyên bố của Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza nêu rõ.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc tiếp tục các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn là mối đe dọa rõ ràng đối với tinh thần của thỏa thuận và là sự vi phạm nghĩa vụ của Israel đối với cộng đồng quốc tế”, tuyên bố nhấn mạnh.

Văn phòng truyền thông chính quyền Gaza kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump, các quốc gia bảo lãnh và các bên trung gian gây áp lực thực sự lên Israel để buộc lực lượng này phải ngay lập tức chấm dứt các hành vi vi phạm, cũng như tôn trọng các cam kết đã ký.

Israel cũng bị tố tiếp tục chặn các hoạt động viện trợ nhân đạo quan trọng và phá hủy nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng trên khắp Dải Gaza.

