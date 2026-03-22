Iran tuyên bố cuộc chiến bước sang giai đoạn mới

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf cho rằng việc Israel không thể đánh chặn tên lửa ở Dimona là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới.

“Cuộc chiến còn lâu mới kết thúc”, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Đại tướng Eyal Zamir, phát biểu trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Cuộc chiến bước sang giai đoạn mới

Trong diễn biến mới nhất, Iran đã tấn công hai khu dân cư ở miền nam Israel vào tối 21/3, khiến nhiều tòa nhà bị phá hủy và hàng chục người bị thương trong hai đợt tấn công liên tiếp. Được biết, vị trí bị tập kích nằm không xa trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel.

Các cuộc tấn công của Iran vào Israel diễn ra sau khi cơ sở làm giàu hạt nhân của Tehran tại Natanz bị oanh kích trước đó cùng ngày. Tel Aviv phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz.

Quân đội Israel đã không thể đánh chặn các tên lửa đã bắn trúng hai thành phố Dimona và Arad ở miền nam, nơi gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở sa mạc Negev thưa dân. Đây là lần đầu tiên tên lửa Iran xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel tại khu vực quanh cơ sở hạt nhân này.

“Nếu Israel không thể đánh chặn tên lửa ở khu vực Dimona được bảo vệ nghiêm ngặt, thì về mặt tác chiến, đó là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã bước sang một giai đoạn mới”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf phát biểu trên mạng X trước khi thông tin về vụ tấn công ở Arad lan rộng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Middle East Online.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. “Đây là một buổi tối vô cùng khó khăn”, ông nói.

Theo lực lượng cứu hộ, vụ tấn công trực tiếp ở Arad gây thiệt hại trên diện rộng cho ít nhất 10 tòa nhà chung cư, trong đó 3 tòa bị hư hại nặng và có nguy cơ sụp đổ. Ít nhất 64 người đã được đưa đến bệnh viện.

Dimona nằm cách trung tâm nghiên cứu hạt nhân khoảng 20 km về phía tây, còn Arad cách đó khoảng 35 km về phía bắc.

Mỹ có thể sử dụng căn cứ Diego Garcia để bảo vệ Hormuz

Eo biển Hormuz là tuyến đường huyết mạch cho dòng chảy dầu mỏ toàn cầu. Các vụ tấn công vào tàu thương mại và những lời đe dọa tấn công tiếp theo đã khiến gần như toàn bộ tàu chở dầu, khí đốt và hàng hóa khác ngừng lưu thông qua eo biển này. Điều đó cũng dẫn đến việc cắt giảm sản lượng từ một số nhà sản xuất lớn nhất thế giới, do dầu thô của họ không thể xuất khẩu.

Giới chức Anh không cung cấp chi tiết về vụ tấn công vốn không thành công của Iran nhằm vào căn cứ Diego Garcia hôm 20/3. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Iran “đang tấn công khắp khu vực”.

Hiện chưa rõ các tên lửa đã bay gần đảo Diego Garcia đến mức nào. Trước đây, Iran từng tuyên bố giới hạn tầm bắn tên lửa dưới 2.000 km.

Hình ảnh này do Hải quân Mỹ công bố cho thấy toàn cảnh đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. Ảnh: Hải quân Mỹ/AP.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng Iran có thể đã sử dụng phương tiện phóng không gian để phóng tên lửa ứng biến. “Nếu bạn có chương trình không gian, bạn cũng sở hữu chương trình tên lửa đạn đạo”, Steve Prest, cựu chỉ huy Hải quân Hoàng gia Anh, nhận định.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết Iran đã phóng “một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hai tầng”. Iran chưa đưa ra tuyên bố nào.

Anh không tham gia các cuộc tấn công của Mỹ-Israel nhưng đã cho phép máy bay ném bom Mỹ sử dụng các căn cứ của mình để tấn công các vị trí tên lửa của Iran. Hôm 20/3, Chính phủ Anh cho biết máy bay ném bom có thể sử dụng Diego Garcia để tấn công các vị trí nơi được dùng để nhắm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Khi Iran đe dọa vận tải biển qua eo biển Hormuz, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cùng 21 quốc gia khác, bao gồm Anh, Đức, Pháp và Nhật Bản,... bày tỏ sự “sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm đảm bảo an toàn lưu thông”.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, khẳng định khả năng tấn công tàu thuyền trên eo biển của Iran đã bị “suy giảm”. Ông cho biết các quả bom nặng 2.270 kg đã được thả xuống một cơ sở ngầm dọc bờ biển Iran, nơi lưu trữ tên lửa hành trình chống hạm và bệ phóng di động.

Mỹ đang triển khai thêm 3 tàu tấn công đổ bộ và khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, một quan chức tiết lộ với AP. Hai quan chức Mỹ khác xác nhận các tàu đang được triển khai, nhưng không nói rõ điểm đến.

Chính quyền Tổng thống Trump thông báo tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu Iran đã được bốc lên tàu tính đến ngày 20/3, nhưng điều này không làm tăng sản lượng dầu, yếu tố then chốt khiến giá tăng cao. Bộ Dầu mỏ Iran khẳng định rằng họ “về cơ bản không còn dầu thô trong kho nổi”.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết số người thiệt mạng tại Iran trong cuộc chiến đã vượt 1.500. Tại Israel, 15 người thiệt mạng do tên lửa Iran và 4 người khác tử vong ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Ít nhất 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, cùng với hơn 10 dân thường ở các quốc gia vùng Vịnh.

