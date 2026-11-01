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Quân sự - Thế giới

Iran sẽ rút ngắn thời hạn mở lại Hormuz nếu đạt thỏa thuận với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã đề xuất rút ngắn thời hạn mở lại eo biển Hormuz xuống còn 2 ngày nếu đạt thỏa thuận với Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 31/10 cho biết Iran đề xuất rút ngắn thời hạn mở lại eo biển Hormuz xuống còn 2 ngày nếu Washington đồng ý với các điều kiện của Tehran. Iran đã thảo luận về đề xuất này với nhà trung gian hòa giải Qatar.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi đã đạt được một đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện việc mở lại eo biển Hormuz xuống còn 2 ngày. Việc mở lại eo biển Hormuz theo các điều kiện của chúng tôi sẽ mở đường cho việc nối lại cuộc đàm phán với Washington về những vấn đề còn tồn đọng", ông Araghchi cho hay.

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Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Khaled Elfiqi.

Được biết, điều kiện Iran đưa ra là công nhận tuyến đường vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz mà nước này đã thảo luận với Oman, và việc đóng cửa các tuyến đường khác.

Tháng trước, Ngoại trưởng Araghchi đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo này, cùng với một số điều kiện khác. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Mỹ bác bỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ, nhưng gọi những nỗ lực gần đây của Washington hướng tới “đối thoại rộng hơn” là một bước tiến tích cực.

Ông Araghchi cho biết thêm quyết định về việc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp sẽ được đưa ra “sau khi Washington đồng ý với các điều kiện của Iran”.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran Mohsen Rezaei nói rằng Iran đang chờ đợi phản ứng mới nhất từ ​​phía Mỹ.

Trước đó, ông nói về “thái độ đã hoàn toàn thay đổi” từ phía Mỹ và gọi đó là “một dấu hiệu rất tốt”.

Tuy nhiên, ông Mohsen Rezaei cũng cảnh báo rằng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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