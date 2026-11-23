Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 24/11/2026, Thiên Bình bất ngờ kết nối lại với một người từng quen biết. Mối quan hệ này có khả năng giúp mở ra hướng hợp tác mới.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhờ sức mua cải thiện và nguồn hàng cuối năm hạn chế. Philippines cấp phép nhập 300.000 tấn trong tháng 11, hỗ trợ thị trường.
Sau khi chính thức được ra mắt toàn cầu vào mùa hè năm nay, mẫu SUV hạng C địa hình iCaur V25 đã được mở bán tại Trung Quốc với tên gọi iCar V25 2027 mới.
Khi những đợt gió lạnh đầu mùa tràn về Hà Nội cũng là lúc phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu, trở thành điểm check-in và mua sắm nhộn nhịp, báo hiệu mùa Noel tới gần.
Giá bán của Toyota Rush 2027 tại thị trường Indonesia được giữ nguyên so với phiên bản cũ, dao động từ 289,1-316,3 triệu Rupiah (khoảng 447-474 triệu đồng).
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thân gặp ngày Dần xung tuổi, dễ phát sinh trở ngại bất ngờ. Càng nóng vội, càng dễ mắc sai lầm.
Được phát triển dựa trên "người anh em" Tera tại Brazil, Volkswagen Tengo 2027 là mẫu SUV dành riêng cho thị trường châu Phi với tỷ lệ nội địa hóa khoảng 45%.
Những năm qua, Bảo Thanh tập trung thời gian cho sân khấu và gia đình. Bộ phim gần nhất của nữ diễn viên lên sóng từ 2020.
Những đồi chè hình bát úp nối tiếp nhau, sớm mai thường phủ màn sương mỏng, tạo nên khung cảnh đặc trưng ở Long Cốc. Nơi đây vừa được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận là điểm du lịch cộng đồng.
Chùa Tháp Tường Long được tôn tạo, phục dựng trên nền móng của tòa tháp được xây dựng từ thế kỷ XI trên đỉnh núi Long Sơn, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng).
Trong concert tối 21/11, Mỹ Tâm gây ấn tượng khi một mình đảm nhận 40 tiết mục suốt gần 4 tiếng. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn duy trì phong độ ổn định và khả năng làm chủ sân khấu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/11/2026, Bọ Cạp có thể bất ngờ phát hiện sự thật bị che giấu, trong khi một cuộc trò chuyện tưởng bình thường lại mở ra hướng đi mới.
Không lâu sau khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2026, mẫu xe sedan Hyundai Elantra Hybrid 2028 đã lần đầu lộ diện khi lăn bánh trên đường phố Mỹ.
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500, vừa hoàn thành lấy ý kiến nhân dân, đề xuất mở 70% diện tích thành không gian công cộng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi đối mặt ngày xung, đề phòng rắc rối bất ngờ, nên bình tĩnh và tránh quyết định vội vàng.
Ở tuổi 37, nữ ca sĩ được khen ngày càng trẻ trung, gợi cảm và thăng hạng nhan sắc sau khi hẹn hò với Tăng Duy Tân.
Mặc dù mới chỉ là xe ý tưởng, nhưng SYM MAXSYM TURBO có thể trở thành chiếc ga maxi scooter với động cơ tăng áp đầu tiên trên thế giới được sản xuất thương mại.
Sau hơn ba tháng mở cọc, mẫu SUV thuần điện trục cơ sở dài BMW iX3 L (mã NA6) đã chính thức bước vào dây chuyền sản xuất thương mại tại nhà máy BMW Brilliance.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/11/2026, Kim Ngưu có thể đối mặt một tình huống công việc khó đoán, buộc bạn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.
Quảng Ngãi níu chân du khách bằng nền ẩm thực mang đậm hương vị miền Trung.
Hợp tác với nhà thiết kế Nhật Hiroshi Fujiwara và công ty Fragment Design (FRGMT) của ông, Bentley đã tạo ra 20 chiếc Torcal đặc biệt mang tên FRGMT Commission.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 vừa ra mắt thị trường với phạm vi hoạt động kết hợp 1.630km và đặc biệt có phiên bản cabin thông minh với khả năng gập gọn vô lăng.