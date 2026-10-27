Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Đằng sau cuộc gặp cấp cao 4 bên tại Iran

Cuộc gặp giữa các phái đoàn cấp cao Iran, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra tại thủ đô Tehran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir, và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đã tham dự cuộc họp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei chủ trì tại Tehran hôm 26/10.

Theo một tuyên bố, 4 quốc gia ngày 26/10 đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc mở rộng hợp tác giữa các nước, đặc biệt là về hòa bình và an ninh khu vực. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra về thời gian hoặc địa điểm cho cuộc họp tiếp theo.

apcuochop4bentaiiran.jpg
Cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Iran, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại thủ đô Tehran, Iran, ngày 26/10/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/10 tuyên bố rằng Iran ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào nhằm tăng cường hợp tác khu vực, giải quyết những khác biệt và tận dụng tốt hơn các nguồn lực và năng lực chung của các quốc gia Hồi giáo.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 26/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sẽ gây bất ổn khu vực và làm tổn hại đến các quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột.

“Chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ kiềm chế mọi hành động có thể đẩy khu vực của chúng ta vào một vòng xoáy bạo lực mới”, ông Erdogan nói.

Ả Rập Xê Út cho biết trong một tuyên bố rằng các phái đoàn hy vọng sẽ tìm ra “các cách thức để giảm căng thẳng, tăng cường an ninh khu vực và thúc đẩy sự ổn định”.

Các nhà trung gian hòa giải Qatar cũng đã đến Tehran hôm 25/10 trong nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng khu vực, theo một quan chức khu vực giấu tên.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
#cuộc gặp cấp cao 4 bên tại Iran #Ả Rập Xê Út #Pakistan #Thổ Nhĩ Kỳ #xung đột Mỹ - Iran #xung đột Trung Đông

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Iran nhận phản hồi chính thức từ Mỹ về đề xuất chấm dứt xung đột

Các quan chức Iran cho biết họ đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ đối với đề xuất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua.

Các quan chức Iran ngày 30/9 cho hay họ đã nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua. Được biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bác bỏ đề xuất này chỉ vài ngày trước đó.

Giới chức Iran không tiết lộ nội dung phản hồi cũng như liệu đó có phải là sự từ chối hay không, theo AP.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ hé lộ thiệt hại trong cuộc xung đột với Iran

Lầu Năm Góc mới đây công bố báo cáo chính thức đầu tiên, trong đó cho thấy thiệt hại của nước này trong cuộc xung đột với Iran.

Một cơ quan giám sát chính thức của Lầu Năm Góc ngày 14/9 đã công bố báo cáo đầu tiên về tác động của cuộc xung đột đối với Mỹ, thừa nhận tình trạng thiếu hụt vũ khí tiên tiến, và lần đầu tiên công khai những thiệt hại đối với máy bay, căn cứ và các cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, AP đưa tin.

Phần lớn thông tin này đã được công bố trong 6 tháng qua, nhưng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc đã cung cấp bản báo cáo chính thức đầy đủ nhất cho đến nay về tổn thất về người cũng như đối với trang thiết bị và cơ sở vật chất của nước này trong cuộc xung đột với Iran. Báo cáo bao gồm thông tin dữ liệu từ các cơ quan giám sát của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Trung Đông sau 6 tháng xung đột Mỹ - Iran

Sau 6 tháng xung đột Mỹ - Iran bùng phát, Trung Đông thay đổi phần nào nhưng không theo cách mà Mỹ và Israel mong muốn.

6 tháng trôi qua kể từ ngày Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, khu vực Trung Đông thay đổi phần nào, nhưng không theo cách mà Washington và Tel Aviv mong muốn, theo AP.

“Sự tự tin của Iran đã tăng lên trong những tháng qua. Họ nghĩ rằng họ không chỉ có thể tồn tại mà còn có thể chiến thắng, có thể định hình lại cục diện khu vực”, bà Barbara Leaf, một cựu Đại sứ Mỹ, bình luận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới