Đằng sau cuộc gặp cấp cao 4 bên tại Iran

Cuộc gặp giữa các phái đoàn cấp cao Iran, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra tại thủ đô Tehran.

AP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan - Thống chế Asim Munir, và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đã tham dự cuộc họp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei chủ trì tại Tehran hôm 26/10.

Theo một tuyên bố, 4 quốc gia ngày 26/10 đã nhất trí tiếp tục đàm phán về việc mở rộng hợp tác giữa các nước, đặc biệt là về hòa bình và an ninh khu vực. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra về thời gian hoặc địa điểm cho cuộc họp tiếp theo.

Cuộc họp giữa các quan chức cấp cao Iran, Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại thủ đô Tehran, Iran, ngày 26/10/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 26/10 tuyên bố rằng Iran ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào nhằm tăng cường hợp tác khu vực, giải quyết những khác biệt và tận dụng tốt hơn các nguồn lực và năng lực chung của các quốc gia Hồi giáo.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 26/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sẽ gây bất ổn khu vực và làm tổn hại đến các quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột.

“Chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ kiềm chế mọi hành động có thể đẩy khu vực của chúng ta vào một vòng xoáy bạo lực mới”, ông Erdogan nói.

Ả Rập Xê Út cho biết trong một tuyên bố rằng các phái đoàn hy vọng sẽ tìm ra “các cách thức để giảm căng thẳng, tăng cường an ninh khu vực và thúc đẩy sự ổn định”.

Các nhà trung gian hòa giải Qatar cũng đã đến Tehran hôm 25/10 trong nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng khu vực, theo một quan chức khu vực giấu tên.

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