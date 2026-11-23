Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội nước này đứng sau vụ tập kích tàu hộ vệ của Hải quân Nga ngoài khơi Libya.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đứng sau vụ tập kích vào một tàu hộ vệ của Hải quân Nga đang triển khai ở Libya hôm 22/11.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine đã triển khai phương tiện không người lái trên biển trong vụ tấn công.

Theo AP, tàu hộ vệ Nga bị tấn công là tàu hộ vệ tên lửa Merkury - mới được Hải quân Nga đưa vào trang bị vào năm 2023.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP/Efrem Lukatsky.

Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết ông đã nhận được các báo cáo chi tiết vào ngày 22 và 23/11, và rằng "các mục tiêu chúng tôi đặt ra đã được hoàn thành".

AP dẫn lời hai quan chức Libya cho hay, cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển đã gây thiệt hại cho tàu hộ vệ của Hải quân Nga tại căn cứ hải quân Benghazi ở miền Đông Libya.

"Theo kết quả điều tra sơ bộ, chiến hạm đã bị tấn công bởi xuồng không người lái (USV) triển khai từ một căn cứ do lực lượng Ukraine vận hành ở miền Tây Libya. Ít nhất 4 USV đã bị ngăn chặn và phá hủy, 2 chiếc khác đánh trúng tàu Nga", các quan chức nói.

Cư dân ở Benghazi đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và nhìn thấy lửa tại căn cứ vào sáng sớm 22/11. Lực lượng phòng vệ dân sự đã nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt đám cháy, chính quyền ở miền Đông Libya cho biết.

Ảnh vệ tinh thương mại do hãng Vantor của Mỹ chụp sau cuộc tập kích cho thấy phần đuôi tàu nghi là chiến hạm Merkury chìm xuống nước, phần mũi vẫn ở trên mặt nước. Khói bốc lên từ một phần cấu trúc thượng tầng, nhiều mảnh vỡ xuất hiện trên cầu tàu.

Theo AP, lực lượng Ukraine hoạt động ở miền Tây Libya theo thỏa thuận bí mật với chính quyền được Liên Hợp Quốc ủng hộ ở Tripoli và từng tập kích một tàu chở dầu Nga ở Địa Trung Hải hồi tháng 3. Phần lớn thành viên lực lượng này là chuyên gia phương tiện không người lái, hoạt động chủ yếu tại một căn cứ không quân ở thành phố ven biển Misrata.