Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,62 tỷ USD nhằm giúp Nepal tái thiết các khu vực bị tàn phá bởi trận lũ hồi tháng 8/2026.

AP đưa tin ngày 23/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố khoản hỗ trợ này sau cuộc gặp với Thủ tướng Nepal Balendra Shah tại New Delhi. Được biết, Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Ấn Độ.

Theo Thủ tướng Modi, khoản hỗ trợ sẽ giúp khôi phục cơ sở hạ tầng, tái thiết các cộng đồng dân cư và hỗ trợ những người mất nhà cửa, sinh kế do lũ lụt, góp phần tạo động lực lớn cho nỗ lực phục hồi của Nepal.

Bức ảnh chụp những ngôi nhà và xe cộ bị hư hại sau trận lũ quét tại một khu vực ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP/Niranjan Shrestha.

Chính phủ Nepal cho biết trận lũ ngày 26/8 ở nước này đã phá hủy nhiều tuyến đường, cầu, nhà máy điện, trang trại và nhà ở, gây thiệt hại ước tính 4,7 tỷ USD. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng 1.500 người trong khi hơn 5.200 người vẫn mất tích.

Được biết, Quỹ Liên Hợp Quốc về ứng phó với tổn thất và thiệt hại cũng cam kết hỗ trợ Nepal khoảng 20 triệu USD để khắc phục hậu quả sau trận lũ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nepal, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Nepal cũng đã tham dự lễ khánh thành trực tuyến một dự án thủy điện và một cơ sở dự trữ dầu tại Nepal, cũng như một đường ống dẫn dầu và tuyến đường sắt xuyên biên giới kết nối hai nước,...