Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

iPhone 18 Pro có gì khiến người dùng chú ý?

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gây chú ý với chip A20 Pro 2nm, Dynamic Island nhỏ hơn, camera khẩu độ biến thiên và thời lượng pin tăng.

Thiên Trang (th)
iPhone 18 Pro có gì khiến người dùng chú ý?

Apple chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện “Surprise and Shine”, tiếp tục duy trì hai kích thước màn hình quen thuộc là 6,3 inch và 6,9 inch. Ngoại hình thế hệ mới không tạo ra thay đổi quá lớn nếu đặt cạnh iPhone 17 Pro, nhưng Apple tập trung nhiều hơn vào những nâng cấp bên trong. Từ chip xử lý, hệ thống camera cho đến màn hình và thời lượng pin, iPhone 18 Pro được định hướng như một bản nâng cấp về nền tảng công nghệ thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế.

﻿﻿

iPhone 18 Pro vẫn giữ màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max sử dụng màn hình 6,9 inch. (Ảnh: Apple)

Tâm điểm của bộ đôi flagship nằm ở chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm. Bộ xử lý này có CPU 6 nhân, gồm hai nhân hiệu năng cao mới được Apple cho biết nhanh hơn tới 20% và bốn nhân tiết kiệm năng lượng. GPU 7 nhân cũng được nâng cấp, với hiệu năng đồ họa cao hơn tới 40%, đồng thời hỗ trợ chạy các mô hình ngôn ngữ lớn của bên thứ ba trực tiếp trên thiết bị. A20 Pro còn sở hữu hai Neural Engine với tổng cộng 32 nhân, bộ tăng tốc Neural mới và băng thông bộ nhớ tăng 50%, kết hợp hệ thống tản nhiệt mới nhằm kiểm soát nhiệt tốt hơn khi xử lý các tác vụ nặng.

Năng lực AI cũng trở thành một trong những hướng nâng cấp quan trọng trên iPhone 18 Pro. Apple Intelligence trên thế hệ mới hỗ trợ 16 ngôn ngữ, trong đó Siri tích hợp AI trước mắt sử dụng tiếng Anh và dự kiến mở rộng sang tiếng Việt cùng nhiều ngôn ngữ khác. Việc tăng khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị giúp iPhone thực hiện nhiều tác vụ phức tạp mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây. Ở phía trước, Apple đồng thời thu nhỏ Dynamic Island bằng cách đưa một phần thành phần của Face ID xuống dưới màn hình, giúp khu vực hiển thị phía trên trở nên gọn hơn và có thể hiển thị đồng thời ba hoạt động trực tiếp.

Camera tiếp tục là điểm nhấn lớn trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Cả hai được trang bị camera chính Fusion 48MP với khẩu độ biến thiên, sử dụng cơ chế màn trập sáu lá khẩu để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Thay đổi này giúp hệ thống camera linh hoạt hơn trong những điều kiện ánh sáng khác nhau, đồng thời mở rộng khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh. Apple cũng bổ sung Pro Controls, cho phép người dùng can thiệp sâu hơn vào quá trình chụp như điều chỉnh cân bằng trắng, theo dõi biểu đồ histogram, thay đổi khẩu độ và tốc độ màn trập.

Chip A20 Pro 2nm là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.(Ảnh: Apple)

Không chỉ hiệu năng và camera, thời lượng pin cũng được Apple cải thiện trên thế hệ Pro mới. Theo công bố, iPhone 18 Pro có thể đạt tới 24 giờ sử dụng thông thường sau mỗi lần sạc, trong khi iPhone 18 Pro Max đạt 30 giờ, mức tăng được Apple mô tả là lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Pro Max. Khả năng sạc có dây cũng nhanh hơn, với khoảng 15 phút để đạt 50% pin và chỉ 5 phút sạc có thể cung cấp đủ năng lượng cho khoảng 6 giờ phát video. Với những thay đổi này, iPhone 18 Pro có thể không phải thế hệ tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế, nhưng lại cho thấy Apple đang tập trung mạnh vào hiệu năng, AI, nhiếp ảnh và khả năng sử dụng lâu dài trên dòng smartphone cao cấp.

#iPhone 18 Pro #Apple #chip A20 Pro #camera #Dynamic Island #pin

Bài liên quan

Số hóa - Xe

iPhone 18 ra mắt với chip 2nm, pin khủng và giá không tưởng

Apple vừa ra mắt iPhone 18 Pro và 18 Pro Max với chip A20 Pro 2nm đột phá, cải thiện pin đáng kể và mức giá gây bất ngờ.

iPhone 18 ra mắt với chip 2nm, pin khủng và giá không tưởng

Ra mắt vào sự kiện "Surprise and Shine" tại Apple Park, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple trong ngành công nghệ di động.

Thiết kế quen thuộc, nâng cấp tinh tế

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Apple trình làng iPhone Duo: Tái định nghĩa điện thoại gập?

Apple Event 2026 đã chứng kiến sự ra mắt của iPhone Duo, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng, đánh dấu cuộc "lột xác" cực kỳ ngoạn mục.

Apple trình làng iPhone Duo: Tái định nghĩa điện thoại gập?

Sự kiện Apple Event 2026, dưới sự dẫn dắt của CEO mới John Ternus, đã chính thức khai màn với tâm điểm là iPhone Duo – chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple. Đây được xem là sự đổi mới đáng kể nhất đối với dòng sản phẩm iPhone kể từ khi Apple loại bỏ nút Home vật lý trên iPhone X vào năm 2017.

iPhone Duo nổi bật với màn hình hiển thị lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone, đồng thời có khả năng gập gọn dễ dàng mang theo. Thiết bị sở hữu khung viền titan hoàn thiện dạng gương, đi kèm bản lề biến thiên mô-men xoắn tùy chỉnh và nam châm giữ máy đóng chặt. Màn hình chính được thiết kế để luôn phẳng khi mở ra. Hệ thống camera kép, thay vì ba camera như các mẫu Pro, đảm bảo tỷ lệ khung hình nhất quán trên cả hai màn hình.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

iPhone 18 Pro có thể thành iPhone “tiêu chuẩn” mới của Apple

Việc Apple trì hoãn iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể đưa iPhone 18 Pro lên vị trí đặc biệt, trở thành mẫu iPhone mới chủ lực trong mùa mua sắm cuối năm.

iPhone 18 Pro có thể thành iPhone “tiêu chuẩn” mới của Apple

Apple có thể đang chuẩn bị thực hiện một thay đổi chưa từng có trong lịch sử dòng iPhone. Thay vì cùng lúc giới thiệu iPhone 18 và iPhone 18 Pro vào mùa thu như thông lệ, hãng được cho là sẽ tách lịch trình ra mắt thế hệ iPhone mới thành nhiều giai đoạn. Theo những thông tin được cung cấp, iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone Air 2 có thể bị trì hoãn đến đầu năm 2027, trong khi sự kiện mùa thu năm nay tập trung vào iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone Ultra hoàn toàn mới. Nếu kịch bản này xảy ra, iPhone 18 Pro sẽ không còn đơn thuần là phiên bản cao cấp hơn của một mẫu iPhone tiêu chuẩn, mà có thể trở thành chiếc iPhone mới gần nhất với khái niệm “iPhone dành cho số đông” trong mùa mua sắm cuối năm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới