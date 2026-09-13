iPhone 18 Pro có gì khiến người dùng chú ý?

Apple chính thức giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện “Surprise and Shine”, tiếp tục duy trì hai kích thước màn hình quen thuộc là 6,3 inch và 6,9 inch. Ngoại hình thế hệ mới không tạo ra thay đổi quá lớn nếu đặt cạnh iPhone 17 Pro, nhưng Apple tập trung nhiều hơn vào những nâng cấp bên trong. Từ chip xử lý, hệ thống camera cho đến màn hình và thời lượng pin, iPhone 18 Pro được định hướng như một bản nâng cấp về nền tảng công nghệ thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế.

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iPhone 18 Pro vẫn giữ màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max sử dụng màn hình 6,9 inch. (Ảnh: Apple)

Tâm điểm của bộ đôi flagship nằm ở chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm. Bộ xử lý này có CPU 6 nhân, gồm hai nhân hiệu năng cao mới được Apple cho biết nhanh hơn tới 20% và bốn nhân tiết kiệm năng lượng. GPU 7 nhân cũng được nâng cấp, với hiệu năng đồ họa cao hơn tới 40%, đồng thời hỗ trợ chạy các mô hình ngôn ngữ lớn của bên thứ ba trực tiếp trên thiết bị. A20 Pro còn sở hữu hai Neural Engine với tổng cộng 32 nhân, bộ tăng tốc Neural mới và băng thông bộ nhớ tăng 50%, kết hợp hệ thống tản nhiệt mới nhằm kiểm soát nhiệt tốt hơn khi xử lý các tác vụ nặng.

Năng lực AI cũng trở thành một trong những hướng nâng cấp quan trọng trên iPhone 18 Pro. Apple Intelligence trên thế hệ mới hỗ trợ 16 ngôn ngữ, trong đó Siri tích hợp AI trước mắt sử dụng tiếng Anh và dự kiến mở rộng sang tiếng Việt cùng nhiều ngôn ngữ khác. Việc tăng khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị giúp iPhone thực hiện nhiều tác vụ phức tạp mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy chủ đám mây. Ở phía trước, Apple đồng thời thu nhỏ Dynamic Island bằng cách đưa một phần thành phần của Face ID xuống dưới màn hình, giúp khu vực hiển thị phía trên trở nên gọn hơn và có thể hiển thị đồng thời ba hoạt động trực tiếp.

Camera tiếp tục là điểm nhấn lớn trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Cả hai được trang bị camera chính Fusion 48MP với khẩu độ biến thiên, sử dụng cơ chế màn trập sáu lá khẩu để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Thay đổi này giúp hệ thống camera linh hoạt hơn trong những điều kiện ánh sáng khác nhau, đồng thời mở rộng khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh. Apple cũng bổ sung Pro Controls, cho phép người dùng can thiệp sâu hơn vào quá trình chụp như điều chỉnh cân bằng trắng, theo dõi biểu đồ histogram, thay đổi khẩu độ và tốc độ màn trập.

Chip A20 Pro 2nm là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.(Ảnh: Apple)

Không chỉ hiệu năng và camera, thời lượng pin cũng được Apple cải thiện trên thế hệ Pro mới. Theo công bố, iPhone 18 Pro có thể đạt tới 24 giờ sử dụng thông thường sau mỗi lần sạc, trong khi iPhone 18 Pro Max đạt 30 giờ, mức tăng được Apple mô tả là lớn nhất từ trước đến nay trên dòng Pro Max. Khả năng sạc có dây cũng nhanh hơn, với khoảng 15 phút để đạt 50% pin và chỉ 5 phút sạc có thể cung cấp đủ năng lượng cho khoảng 6 giờ phát video. Với những thay đổi này, iPhone 18 Pro có thể không phải thế hệ tạo ra cuộc cách mạng về thiết kế, nhưng lại cho thấy Apple đang tập trung mạnh vào hiệu năng, AI, nhiếp ảnh và khả năng sử dụng lâu dài trên dòng smartphone cao cấp.