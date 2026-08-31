iPhone 18 chậm ra mắt có thể khiến ngôi vương smartphone toàn cầu đổi chủ

Cuộc đua giành vị trí số một trên thị trường smartphone toàn cầu năm 2026 nhiều khả năng sẽ diễn ra sát nút đến những tháng cuối cùng. Tuy nhiên, theo dự báo mới nhất của Counterpoint Research, Samsung đang có cơ hội vượt qua Apple với khoảng cách cực kỳ mong manh. Đáng chú ý hơn, việc Apple trì hoãn iPhone 18 bản tiêu chuẩn sang năm 2027 có thể giúp Samsung hưởng lợi trong ngắn hạn, trước khi Apple nhiều khả năng giành lại vị trí dẫn đầu với khoảng cách rộng hơn.

Nhiều khả năng phải đến năm sau, phiên bản kế nhiệm của mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn mới ra mắt. Ảnh: Tom's Guide

Samsung và Apple liên tục đổi ngôi trong cuộc đua smartphone

Sau hơn một thập niên thống trị ngành di động xét về doanh số phần cứng, Samsung lần đầu tiên đánh mất ngôi vương vào tay đối thủ truyền kiếp Apple trong năm 2023. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu nhanh chóng đổi chủ khi Samsung giành lại ngôi số một vào năm tiếp theo.

Đến năm 2025, Apple một lần nữa vượt qua Samsung để giành chức vô địch thị trường smartphone toàn cầu. Đây đã là lần thứ hai trong vòng ba năm hãng công nghệ có trụ sở tại Cupertino đứng đầu thế giới, nhưng chiến thắng này diễn ra với khoảng cách cực kỳ sít sao.

Bước sang năm 2026, kịch bản tương tự nhiều khả năng tiếp tục lặp lại. Chỉ khác rằng lần này Samsung được dự báo sẽ trở lại vị trí dẫn đầu, dù khoảng cách giữa hai đối thủ gần như không đáng kể.

Cuộc cạnh tranh giữa Apple và Samsung dự kiến vẫn sẽ diễn ra vô cùng gay cấn trong cả năm nay và năm tới. Ảnh: Counterpoint Research

Theo dự báo mới nhất của Counterpoint Research, thị phần smartphone toàn cầu của Samsung có thể tăng từ 19,7% trong năm 2025 lên 22,5% trong năm 2026. Trong khi đó, Apple được dự báo tăng mạnh hơn, từ 19,2% lên 22,6%.

Nếu những con số này chính xác tuyệt đối, Apple vẫn sẽ đứng trên Samsung với 0,1 điểm phần trăm. Tuy nhiên, theo cách tính và các điều chỉnh trong dự báo thị trường, Samsung được kỳ vọng có thể vượt qua Apple để giành lại ngôi đầu trong năm nay.

Dù vậy, khoảng cách quá nhỏ khiến cuộc đua vẫn hoàn toàn rộng mở. Chỉ một thay đổi nhỏ trong doanh số iPhone hoặc Galaxy cũng có thể đảo ngược thứ hạng.

iPhone 18 Pro và Galaxy S26 sẽ quyết định ngôi vương

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với cục diện thị trường smartphone năm 2026 sẽ là sức hút của dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong những tháng đầu tiên mở bán.

Nếu bộ đôi iPhone cao cấp mới của Apple tạo ra sức mua mạnh hơn dự kiến, hãng có thể nhanh chóng thu hẹp hoặc thậm chí vượt khoảng cách với Samsung. Ngược lại, nếu người dùng phản ứng thận trọng trước mức giá cao, thay đổi thiết kế hoặc những nâng cấp không đủ lớn, Samsung sẽ có thêm cơ hội củng cố vị thế.

Ở chiều đối diện, Galaxy S26 cũng đóng vai trò quan trọng. Mức độ phổ biến của dòng flagship này, cùng chính sách giảm giá của Samsung trong các tháng tiếp theo, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số toàn cầu.

Đặc biệt, Samsung có lợi thế ở việc sở hữu danh mục sản phẩm trải rộng từ smartphone giá rẻ, tầm trung cho đến flagship và điện thoại gập. Điều này giúp hãng không phụ thuộc hoàn toàn vào một dòng sản phẩm duy nhất như Apple.

Vì thế, dù thị phần dự kiến của hai công ty gần như ngang nhau, cuộc chiến thực tế có thể được quyết định bởi khả năng duy trì doanh số ở nhiều phân khúc khác nhau.

Samsung có thể tăng doanh số trong khi thị trường lao dốc

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong dự báo của Counterpoint Research không nằm ở việc Samsung hay Apple giành danh hiệu nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Khi khoảng cách chỉ là một phần rất nhỏ, danh hiệu này thực tế không mang nhiều ý nghĩa.

Điều quan trọng hơn là hãng nào có thể tăng số lượng smartphone bán ra trong bối cảnh toàn ngành đang suy giảm mạnh.

Xét trên tiêu chí này, Samsung và Huawei là hai cái tên hiếm hoi được kỳ vọng có kết quả tích cực trong năm 2026 so với năm trước.

Counterpoint Research dự báo doanh số smartphone của Samsung có thể tăng khoảng 0,8% trong năm nay. Con số này thoạt nhìn không quá ấn tượng, nhưng sẽ trở nên đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu được dự báo giảm tới 14,3%.

Trong khi đó, doanh số iPhone được dự báo giảm khoảng 2,1%. Apple vì vậy vẫn có kết quả tương đối tốt so với mức suy giảm chung của thị trường, nhưng chưa thể hiện được khả năng tăng trưởng thực sự.

Huawei thậm chí còn được dự báo có thể tăng doanh số tới 8% so với năm 2025. Nếu dự báo này trở thành hiện thực, hãng smartphone Trung Quốc sẽ là một trong những doanh nghiệp có khả năng chống chịu tốt nhất trước làn sóng suy giảm của thị trường.

iPhone 18 tiêu chuẩn có thể trở thành “người giúp” Samsung

Một nghịch lý đáng chú ý là nếu Samsung thực sự giành lại ngôi đầu thị trường smartphone toàn cầu năm 2026, Apple có thể vô tình góp phần tạo nên chiến thắng đó.

Nguyên nhân nằm ở iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn.

Thay vì ra mắt cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9/2026 như thông lệ trước đây, iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là sẽ phải đến năm 2027 mới xuất hiện.

Doanh số điện thoại thông minh có thể bắt đầu tăng trở lại vào năm 2028. Ảnh: Counterpoint Research

Việc thay đổi lịch ra mắt có thể khiến Apple chịu thiệt trong ngắn hạn. Dòng iPhone mới của hãng sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc cao cấp, trong khi nhóm người dùng muốn mua một mẫu iPhone thế hệ mới với mức giá dễ tiếp cận hơn sẽ phải chờ lâu hơn.

Đây có thể là khoảng trống để Samsung khai thác, đặc biệt với các mẫu Galaxy S26 và những smartphone Galaxy thuộc phân khúc tầm trung, phổ thông.

Nói cách khác, quyết định trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn có thể khiến Apple đánh đổi một phần doanh số năm 2026 để đổi lấy lợi thế lớn hơn trong năm tiếp theo.

Nếu kịch bản trên xảy ra, Samsung có thể chỉ tận hưởng ngôi vương trong một năm.

Counterpoint Research dự báo Apple sẽ giành lại vị trí dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu vào năm 2027 với khoảng cách khoảng 0,5 điểm phần trăm, lớn hơn đáng kể so với mức chênh lệch dự kiến trong năm 2026.

Khi iPhone 18 tiêu chuẩn chính thức xuất hiện, Apple sẽ có trong tay một danh mục iPhone mới hoàn chỉnh hơn, trải dài từ những mẫu cao cấp đến phiên bản phổ thông hơn. Điều này có thể giúp hãng nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Đáng chú ý, cả Samsung lẫn Apple đều được dự báo tiếp tục cải thiện thị phần trong năm 2027. Tuy nhiên, thị trường smartphone toàn cầu có thể vẫn chưa thoát khỏi xu hướng suy giảm, khi lượng smartphone xuất xưởng được dự báo giảm thêm khoảng 1%.

Điều đó cho thấy cuộc chiến giữa Samsung và Apple sẽ diễn ra trong một thị trường ngày càng khó khăn, thay vì trong một môi trường tăng trưởng mạnh như trước đây.