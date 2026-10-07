[INFOGRAPHIC] Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vượt 9,1 tỷ USD sau 9 tháng

9 tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản đạt 9,103 tỷ USD, tăng 11%. Tôm tiếp tục dẫn đầu, trong khi nhiều nhóm hàng và thị trường duy trì đà tăng.
Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Bộ Công Thương dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Dầu khí, đề xuất tiêu chí lô nước sâu, xa bờ, mỏ cận biên được hưởng ưu đãi đầu tư.
Giai đoạn 2026-2030, phường Tây Hồ dự kiến thu hồi hơn 96ha đất để triển khai 50 dự án, gồm cầu Tứ Liên, đường giao thông, trường học, công viên và hồ Tây.
Kết thúc phiên sáng 7/10, VN30-Index giảm 0,63% với 23 mã đỏ, thanh khoản rổ VN30 sụt 33% so với sáng 6/10 và thấp nhất 5 phiên.
Cục Hàng không dự kiến năm 2026 đạt khoảng 94 triệu hành khách, tăng 13%, sau khi 9 tháng đầu năm vận chuyển 70,5 triệu khách, tăng 12,6%.
Báo cáo khảo sát mới đây cho thấy người tiêu dùng trẻ đang tích cực ứng dụng công nghệ AI ở khâu tìm kiếm và khám phá thông tin sản phẩm.
Bộ Tài chính đề xuất thu thuế 0,2% đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng, gấp gần 7 lần đất ở trong hạn mức; nếu thông qua, dự luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2027.
Vàng thế giới bật lên 4.168 USD/ounce, vàng SJC trong nước phục hồi về 143,5 triệu đồng/lượng khi thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed.
Nhiều chương trình cộng lãi đưa mức lãi suất tiền gửi thực nhận lên trên 9%/năm, cao nhất khoảng 9,6%/năm tại một số ngân hàng.
GDP Việt Nam tăng 9,01% trong 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn đáng kể mức 2,9% của kinh tế thế giới.
Kết quả kinh doanh dự kiến của Novaland tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp bác bỏ tin đồn về việc mất khả năng hoạt động lan truyền trên mạng.
TP.HCM dự kiến tổ chức đấu giá 5 lô đất cùng công trình, tài sản trên đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm vào tháng 10-2026.
Hơn 67.000 khách hàng bị ảnh hưởng trong loạt vụ tấn công mạng; chuyên gia tìm thấy dấu vết ARTEX nhưng chưa xác nhận AI được sử dụng.
HOSE công bố danh sách 65 mã chứng khoán bị loại khỏi danh sách giao dịch ký quỹ trong quý IV/2026.
Trong danh sách Most Powerful Women Asia 2026, Fortune xếp bà Mai Kiều Liên ở vị trí 71, tăng 2 bậc so với năm 2025 và 4 bậc so với lần đầu vinh danh năm 2024.
Novaland chính thức lên tiếng phủ nhận các thông tin sai lệch về việc doanh nghiệp phá sản hay mất khả năng thanh toán.
Cổ phiếu của một ngân hàng ghi nhận mức tăng ấn tượng 20% chỉ sau hai phiên giao dịch liên tiếp, vượt đỉnh năm 2026.
Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,2% trên toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng nhằm hạn chế đầu cơ và lãng phí.
Nhằm vượt qua giai đoạn sụt giảm doanh số, các thương hiệu đồng hồ cao cấp bắt tay cùng giới nghệ thuật để tối ưu giá trị và bảo vệ giá bán trên thị trường.
Hà Nội dự kiến đưa 15 công trình giao thông vào sử dụng cuối năm, gồm hầm chui Kim Đồng, Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục và Vành đai 2,5.
Xuất hiện vào thời điểm mận chính vụ đã vãn, mận vàng Mộc Châu giá 60.000 đồng/kg nhanh chóng trở thành mặt hàng đặc sản được săn đón.