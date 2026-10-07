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[INFOGRAPHIC] Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vượt 9,1 tỷ USD sau 9 tháng

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vượt 9,1 tỷ USD sau 9 tháng

9 tháng năm 2026, xuất khẩu thủy sản đạt 9,103 tỷ USD, tăng 11%. Tôm tiếp tục dẫn đầu, trong khi nhiều nhóm hàng và thị trường duy trì đà tăng.

Thiên Anh
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#Xuất khẩu thủy sản #Việt Nam #Tôm #thị trường quốc tế #tăng trưởng #Xuất khẩu thủy sản

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