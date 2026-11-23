Một người đàn ông đi xe máy tại miền Bắc Ấn Độ may mắn sống sót sau khi bị voi rừng bất ngờ tấn công, húc ngã xuống đường và giẫm lên người hai lần.

Video: @nextminutenews7 / X

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nguy hiểm cho thấy con voi dùng hai chân trước tác động mạnh vào người đàn ông, khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị ghìm chặt dưới đất. Sau đó, con vật tiếp tục giẫm lên người này thêm một lần trước khi rời đi, chạy về phía khu rừng gần đó.

Điều đáng kinh ngạc là sau khi con voi bỏ đi, người đàn ông vẫn có thể tự đứng dậy và rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc Haridwar - Dehradun, bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Người ghi lại đoạn clip là Shiva Sharma, một tài xế taxi đang di chuyển qua tuyến đường này.

Sharma cho biết, tuyến cao tốc trên là con đường thuận tiện cho việc đi lại nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do nằm gần Khu bảo tồn hổ Rajaji. Đây là khu vực rừng được bảo vệ, nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có quần thể voi châu Á.

Theo tài xế này, voi và các loài động vật hoang dã khác thường bất ngờ xuất hiện, băng qua đường mà không có dấu hiệu báo trước. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm và sáng sớm, khi tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

Sharma nhận định người đàn ông đi xe máy rất may mắn khi thoát chết sau cuộc chạm trán. Những vụ voi rừng tấn công người có thể gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.