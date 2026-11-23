Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Vé máy bay Tết 2027 tăng giá, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra
Khảo sát tại TPHCM ghi nhận vé máy bay Tết 2027 tăng giá. Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán cước vận tải.
Khảo sát tại TPHCM ghi nhận vé máy bay Tết 2027 tăng giá. Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán cước vận tải.
Khảo sát tại TPHCM ghi nhận vé máy bay Tết 2027 tăng giá. Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán cước vận tải.
Hà Nội dự kiến nhận hồ sơ mua 164 căn nhà ở xã hội tại NHS Phương Canh và NHS Trung Văn từ 9/12/2026 đến 22/1/2027, chỉ dành cho người đang thuê.
Từ ngày 25/11/2026, TP HCM áp dụng khung phí quản lý chung cư mới với mức tối đa 13.700 đồng/m², nhưng không bắt buộc cư dân trả phí cao hơn.
Năm 2025, Gen Z chiếm 9% doanh nghiệp mới tại Mỹ, vượt Baby Boomer ở mức 5%. Khám phá cách 71% nhà sáng lập trẻ dùng AI để lập kế hoạch và giảm chi phí.
Trước mốc khai thác dự kiến 0h ngày 24/12, Bộ Xây dựng yêu cầu ACV rà soát công trình, pháp lý, vận hành và kết nối giao thông tại sân bay Long Thành.
Dự kiến từ năm 2027, Bộ Xây dựng áp dụng bộ tiêu chí toàn quốc, yêu cầu tỉnh, thành công bố sức chống chịu thiên tai làm căn cứ ưu tiên vốn hạ tầng.
Ví Ethereum ngủ đông gần 11 năm thoát bẫy đầu độc địa chỉ sau giao dịch thử 106 USD, rồi chuyển thành công 2.154,94 ETH trị giá 4,6 triệu USD.
Anthropic dự kiến niêm yết trên Nasdaq với định giá 1.400 tỷ USD. Doanh thu tăng hơn 1.200% trong 9 tháng, nhưng cam kết chi gần 900 tỷ USD cho hạ tầng.
Cổ phiếu Nvidia giảm 4,3% sau khi CEO Jensen Huang thừa nhận quan hệ ngoài hôn nhân. Hội đồng quản trị lập ủy ban độc lập để rà soát vụ việc.
Hà Nội chấp thuận khu đô thị Bắc Thăng Long rộng 465ha, vốn gần 100.000 tỷ đồng tại Thiên Lộc và Phúc Thịnh, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2032.
Khảo sát tại TPHCM ghi nhận vé máy bay Tết 2027 tăng giá. Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết và bán cước vận tải.
Hà Nội dự kiến nhận hồ sơ mua 164 căn nhà ở xã hội tại NHS Phương Canh và NHS Trung Văn từ 9/12/2026 đến 22/1/2027, chỉ dành cho người đang thuê.
Từ ngày 25/11/2026, TP HCM áp dụng khung phí quản lý chung cư mới với mức tối đa 13.700 đồng/m², nhưng không bắt buộc cư dân trả phí cao hơn.
Năm 2025, Gen Z chiếm 9% doanh nghiệp mới tại Mỹ, vượt Baby Boomer ở mức 5%. Khám phá cách 71% nhà sáng lập trẻ dùng AI để lập kế hoạch và giảm chi phí.
Trước mốc khai thác dự kiến 0h ngày 24/12, Bộ Xây dựng yêu cầu ACV rà soát công trình, pháp lý, vận hành và kết nối giao thông tại sân bay Long Thành.
Dự kiến từ năm 2027, Bộ Xây dựng áp dụng bộ tiêu chí toàn quốc, yêu cầu tỉnh, thành công bố sức chống chịu thiên tai làm căn cứ ưu tiên vốn hạ tầng.
Ví Ethereum ngủ đông gần 11 năm thoát bẫy đầu độc địa chỉ sau giao dịch thử 106 USD, rồi chuyển thành công 2.154,94 ETH trị giá 4,6 triệu USD.
Anthropic dự kiến niêm yết trên Nasdaq với định giá 1.400 tỷ USD. Doanh thu tăng hơn 1.200% trong 9 tháng, nhưng cam kết chi gần 900 tỷ USD cho hạ tầng.
Cổ phiếu Nvidia giảm 4,3% sau khi CEO Jensen Huang thừa nhận quan hệ ngoài hôn nhân. Hội đồng quản trị lập ủy ban độc lập để rà soát vụ việc.
Hà Nội chấp thuận khu đô thị Bắc Thăng Long rộng 465ha, vốn gần 100.000 tỷ đồng tại Thiên Lộc và Phúc Thịnh, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2032.
Sau chín tháng, Việt Nam nhập khẩu 17,4 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ. Nông sản, thực phẩm, điện tử và máy móc đều tăng.
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