Tiền đạo Lê Minh Bình kỷ niệm 7 năm yêu đương ngọt ngào bên bạn gái hot girl

7 năm một chặng đường, tiền đạo Lê Minh Bình và bạn gái hot girl Thụy Hân vừa đánh dấu cột mốc yêu đương đáng ngưỡng mộ bằng một bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến.
Sau hơn một năm kể từ khi xuất hiện tại Goodwood Festival of Speed 2024, siêu xe Red Bull RB17 bản thương mại đã chính thức lộ diện với thiết kế hoàn chỉnh.
Bentley Mulliner vinh danh vẻ đẹp hoàng hôn vùng vịnh Qatar bằng chiếc xe siêu sang GTC độc nhất vô nhị, xe được mang màu sơn vàng cát sa mạc rất đẹp mắt.
Robot g.eN được quảng bá là thiết bị chăm sóc răng miệng đầu tiên tự động chải răng, hứa hẹn thay đổi thói quen vệ sinh cá nhân.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới khi đi chùa đầu năm, Xoài Non thu hút sự chú ý của netizen bởi nhan sắc trong trẻo cùng thần thái dịu dàng, an yên hiếm thấy.
Việc tìm thấy bộ hài cốt con cá heo trong ngôi mộ cổ đã khiến các nhà khảo cổ học thực sự rất ngạc nhiên.
Các nhà khảo cổ tìm thấy kho vũ khí cổ đại gồm lao, phi tiêu, và da linh dương, mở ra góc nhìn mới về cuộc sống của nền văn hóa cổ xưa.
Dù Honda Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về mẫu xe máy điện Honda Activa e: mới, nhưng những tín hiệu gần đây hoàn toàn có cơ sở.
Điểm đặc biệt nhất của quất mộc căn là bộ rễ lộ thiên tượng trưng cho sức mạnh vươn lên từ gian khó.
Bùi Quốc Quỳnh Anh (Gabriella Bùi) khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi khoác lên mình Việt phục truyền thống với vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi.
Không chỉ là tượng đài của làng võ Việt Nam với bảng thành tích chói lọi, Châu Tuyết Vân còn khiến người hâm mộ trầm trồ với vóc dáng cực phẩm trong bộ ảnh mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể "truyền lửa" đam mê cho nhiều người khác và tăng thêm chi phí tiêu dùng.
Khu vườn của MC Diễm Quỳnh rực rỡ sắc màu trong những ngày đông, ấn tượng nhất là những gốc hồng cổ, hồng ngoại đua nhau khoe sắc.
Vẻ đẹp mong manh, thần thái cuốn hút cùng phong cách tạo hình như bước ra từ cổ tích giúp Lilly Luta tiếp tục nhận về “cơn mưa” lời khen trong loạt ảnh mới.
Các dấu khắc trên xương gấu tiền sử cho thấy người Neanderthal có khả năng sáng tạo nghệ thuật và nhận thức tiến bộ hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.
Vừa đón xong Tết dương, Tăng Mỹ Hàn đã sớm 'mở bát' năm mới bằng visual đỉnh cao trong bộ ảnh đậm chất tiểu thư tại thành phố ngàn hoa.
Cấu trúc mê cung 4.000 năm tuổi được phát hiện tại Crete cung cấp manh mối về các nghi lễ cổ xưa của người Minoan.
Trong quá trình phân tích lòng hồ khô cạn của hồ Otero (Mỹ) thời tiền sử, các chuyên gia phát hiện hàng chục dấu chân người cổ xưa.
Truyền thông Mỹ chỉ ra lưới điện lạc hậu đang kéo Anh tụt lại trong cuộc đua AI, trong khi Trung Quốc âm thầm đi trước một bước dài.
Đu trend “trạm tỷ” muộn, DJ Mie vẫn chứng minh sức hút rất riêng khi loạt hình ảnh mới nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Các cuộc tấn công dữ dội của Quân đội Nga vào những cây cầu ở Zatoka, nơi được ví là “yết hầu”, nối Odessa với Rumani xảy ra liên tiếp.