Tiền đạo Lê Minh Bình kỷ niệm 7 năm yêu đương ngọt ngào bên bạn gái hot girl

Cộng đồng trẻ

Tiền đạo Lê Minh Bình kỷ niệm 7 năm yêu đương ngọt ngào bên bạn gái hot girl

7 năm một chặng đường, tiền đạo Lê Minh Bình và bạn gái hot girl Thụy Hân vừa đánh dấu cột mốc yêu đương đáng ngưỡng mộ bằng một bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến.

Trầm Phương
Tiền đạo Lê Minh Bình và bạn gái Thụy Hân luôn được coi là một trong những cặp đôi "trai tài gái sắc" bền bỉ nhất trong giới bóng đá Việt Nam. Mới đây, người hâm mộ lại được dịp "ăn đường" khi Thụy Hân đăng tải loạt khoảnh khắc kỷ niệm 7 năm gắn bó bên chàng tiền đạo điển trai. (Ảnh: IG @hiann_)
Trên trang cá nhân, hot girl Thụy Hân đã chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm cột mốc 7 năm yêu nhau với dòng trạng thái đầy ngọt ngào. Cặp đôi đã cùng nhau tận hưởng một bữa tối riêng tư tại một nhà hàng sang trọng có view nhìn thẳng ra tòa nhà Bitexco và toàn cảnh Sài Gòn về đêm. (Ảnh: IG @hiann_)
Không gian bữa tiệc kỷ niệm của cặp đôi được trang trí ngập tràn nến và hoa hồng đỏ, tạo nên không khí vô cùng ấm cúng. Trên bàn ăn là một chiếc bánh kem nhỏ xinh với dòng chữ "7th Anniversary" cùng những món quà tinh tế mà Minh Bình dành tặng bạn gái. (Ảnh: IG @hiann_)
Trong khi Thụy Hân chọn chiếc váy lụa màu xanh ngọc hở lưng quyến rũ, khoe trọn vóc dáng "vạn người mê", thì Lê Minh Bình lại ghi điểm với vẻ bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng lịch lãm. (Ảnh: IG @hiann_)
Cặp đôi tạo dáng ngọt ngào bên cạnh nhau, Minh Bình ôm eo bạn gái, lúc thì thơm má tình tứ, lúc lại tạo dáng đầy tinh nghịch. (Ảnh: IG @hiann_)
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Thụy Hân đã nhận được "cơn mưa" lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ. Nhiều người còn thúc giục cặp đôi sớm "về chung một nhà". (Ảnh: IG @hiann_)
Mối tình của Lê Minh Bình và Thụy Hân bắt đầu từ khoảng năm 2019. Suốt 7 năm qua, cả hai hiếm khi vướng vào những ồn ào hay thị phi, thay vào đó là sự ủng hộ thầm lặng nhưng cực kỳ vững chắc cho sự nghiệp của đối phương. (Ảnh: IG @hiann_)
Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng HAGL JMG, Lê Minh Bình từng được mệnh danh là "sát thủ" ở các cấp độ trẻ U19, U22 Việt Nam. Với tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén, anh luôn là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng. (Ảnh: IG @hiann_)
Nguyễn Thụy Bảo Hân (SN 2000) không chỉ nổi tiếng với danh xưng "hot girl kính cận" từng lên báo Trung Quốc, mà còn là một cô gái cực kỳ tài năng khi từng là Á khoa ngành Thiết kế Thời trang của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. (Ảnh: IG @hiann_)
Thụy Hân sở hữu gương mặt khả ái như búp bê và chiều cao 1m68 cùng số đo 3 vòng nóng bỏng. (Ảnh: IG @hiann_)
Trầm Phương
