'Thiên đường săn mây' Tà Xùa lọt top 26 điểm đến toàn cầu 2026

Tà Xùa (Sơn La) điểm săn mây nổi tiếng của Việt Nam vừa được NDTV xếp vào danh sách 26 điểm đến “nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà” nên khám phá năm 2026.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mới đây, NDTV (New Delhi Television) – kênh truyền thông uy tín của Ấn Độ – đã công bố danh sách 26 điểm đến trên thế giới được gợi ý nên ghé thăm vào năm 2026. Các địa danh trong danh sách được đánh giá là chưa chịu áp lực quá lớn từ du lịch đại trà, sở hữu nét đẹp nguyên bản, mang lại trải nghiệm khác biệt và cảm xúc đáng nhớ cho du khách. Ảnh Ngô Quốc Minh
Mới đây, NDTV (New Delhi Television) – kênh truyền thông uy tín của Ấn Độ – đã công bố danh sách 26 điểm đến trên thế giới được gợi ý nên ghé thăm vào năm 2026. Các địa danh trong danh sách được đánh giá là chưa chịu áp lực quá lớn từ du lịch đại trà, sở hữu nét đẹp nguyên bản, mang lại trải nghiệm khác biệt và cảm xúc đáng nhớ cho du khách. Ảnh Ngô Quốc Minh
Danh sách này phản ánh rõ xu hướng du lịch năm 2026, khi du khách ngày càng ưu tiên những hành trình trải nghiệm, tìm kiếm sự mới mẻ, yên tĩnh và kết nối sâu với thiên nhiên, thay vì các điểm đến đông đúc, quen thuộc. Ảnh Ngô Quốc Minh
Danh sách này phản ánh rõ xu hướng du lịch năm 2026, khi du khách ngày càng ưu tiên những hành trình trải nghiệm, tìm kiếm sự mới mẻ, yên tĩnh và kết nối sâu với thiên nhiên, thay vì các điểm đến đông đúc, quen thuộc. Ảnh Ngô Quốc Minh
Trong danh sách 26 điểm đến của NDTV, Việt Nam có một đại diện được nhắc tên là Tà Xùa, thuộc tỉnh Sơn La. Đây là địa danh vốn đã quen thuộc với cộng đồng đam mê du lịch trải nghiệm, đặc biệt là săn mây và khám phá vùng núi cao Tây Bắc. Ảnh Internet
Trong danh sách 26 điểm đến của NDTV, Việt Nam có một đại diện được nhắc tên là Tà Xùa, thuộc tỉnh Sơn La. Đây là địa danh vốn đã quen thuộc với cộng đồng đam mê du lịch trải nghiệm, đặc biệt là săn mây và khám phá vùng núi cao Tây Bắc. Ảnh Internet
Theo giới thiệu của NDTV, Tà Xùa được ví như “thiên đường mây” của Việt Nam, trong đó điểm nhấn nổi bật nhất là “sống lưng khủng long” – con đường mòn hẹp chạy dọc theo đỉnh núi, hai bên là những thung lũng mây trắng bồng bềnh. Trải nghiệm đi bộ hoặc check-in tại đây mang đến cảm giác vừa choáng ngợp trước thiên nhiên, vừa phấn khích với những du khách ưa mạo hiểm. Ảnh Internet
Theo giới thiệu của NDTV, Tà Xùa được ví như “thiên đường mây” của Việt Nam, trong đó điểm nhấn nổi bật nhất là “sống lưng khủng long” – con đường mòn hẹp chạy dọc theo đỉnh núi, hai bên là những thung lũng mây trắng bồng bềnh. Trải nghiệm đi bộ hoặc check-in tại đây mang đến cảm giác vừa choáng ngợp trước thiên nhiên, vừa phấn khích với những du khách ưa mạo hiểm. Ảnh Internet
Xã Tà Xùa là xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La), nằm ở độ cao trung bình từ 1.500 – 2.000m so với mực nước biển. Từ Hà Nội, du khách di chuyển quãng đường khoảng 250km để đến được vùng đất này. Ảnh Thời tiết Tà Xùa
Xã Tà Xùa là xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La), nằm ở độ cao trung bình từ 1.500 – 2.000m so với mực nước biển. Từ Hà Nội, du khách di chuyển quãng đường khoảng 250km để đến được vùng đất này. Ảnh Thời tiết Tà Xùa
Điều khiến Tà Xùa được đánh giá cao không chỉ nằm ở cảnh săn mây ngoạn mục, mà còn ở vẻ đẹp hoang sơ, ít chịu tác động của đô thị hóa. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Điều khiến Tà Xùa được đánh giá cao không chỉ nằm ở cảnh săn mây ngoạn mục, mà còn ở vẻ đẹp hoang sơ, ít chịu tác động của đô thị hóa. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Những dãy núi trùng điệp, các thung lũng sâu phủ mây, bản làng người Mông nằm rải rác giữa thiên nhiên tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa bình yên. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Những dãy núi trùng điệp, các thung lũng sâu phủ mây, bản làng người Mông nằm rải rác giữa thiên nhiên tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa bình yên. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là khoảng thời gian lý tưởng nhất để săn mây tại Tà Xùa. Đây là thời điểm trời hanh khô, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, dễ hình thành những biển mây dày và đẹp. Ảnh Tà Xùa Hills
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau là khoảng thời gian lý tưởng nhất để săn mây tại Tà Xùa. Đây là thời điểm trời hanh khô, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm, dễ hình thành những biển mây dày và đẹp. Ảnh Tà Xùa Hills
Ngoài “sống lưng khủng long”, Tà Xùa còn sở hữu nhiều điểm check-in nổi tiếng khác như mỏm cá heo, mỏm lạc đà, đồi chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thảo nguyên Tà Xùa hay khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái phong phú. Mỗi địa điểm mang một vẻ đẹp riêng, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh và trekking. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Ngoài “sống lưng khủng long”, Tà Xùa còn sở hữu nhiều điểm check-in nổi tiếng khác như mỏm cá heo, mỏm lạc đà, đồi chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thảo nguyên Tà Xùa hay khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái phong phú. Mỗi địa điểm mang một vẻ đẹp riêng, phù hợp với du khách yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh và trekking. Ảnh Diệp Hữu Đạt
NDTV nhận định, các điểm đến trong danh sách 26 địa danh “bí ẩn” đều phù hợp với xu hướng du lịch toàn cầu trong năm 2026: đề cao trải nghiệm cá nhân, sự nguyên bản và cảm xúc chân thực. Những nơi này có thể không quá hào nhoáng, nhưng để lại dấu ấn sâu sắc chỉ sau một lần ghé thăm. Ảnh Diệp Hữu Đạt
NDTV nhận định, các điểm đến trong danh sách 26 địa danh “bí ẩn” đều phù hợp với xu hướng du lịch toàn cầu trong năm 2026: đề cao trải nghiệm cá nhân, sự nguyên bản và cảm xúc chân thực. Những nơi này có thể không quá hào nhoáng, nhưng để lại dấu ấn sâu sắc chỉ sau một lần ghé thăm. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Danh sách trải rộng trên nhiều châu lục như châu Á, châu Âu, châu Mỹ và khu vực Trung Đông. Riêng tại châu Á (ngoài Ấn Độ), bên cạnh Tà Xùa của Việt Nam, NDTV còn giới thiệu các điểm đến như Luang Prabang (Lào), Siem Reap (Campuchia), Sapporo (Nhật Bản), Lovina và Raja Ampat (Indonesia), Jabal Akhdar (Oman) hay AlUla (Ả Rập Xê Út). Ảnh Tà Xùa Hills
Danh sách trải rộng trên nhiều châu lục như châu Á, châu Âu, châu Mỹ và khu vực Trung Đông. Riêng tại châu Á (ngoài Ấn Độ), bên cạnh Tà Xùa của Việt Nam, NDTV còn giới thiệu các điểm đến như Luang Prabang (Lào), Siem Reap (Campuchia), Sapporo (Nhật Bản), Lovina và Raja Ampat (Indonesia), Jabal Akhdar (Oman) hay AlUla (Ả Rập Xê Út). Ảnh Tà Xùa Hills
