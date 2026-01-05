'Thiên đường săn mây' Tà Xùa lọt top 26 điểm đến toàn cầu 2026

Tà Xùa (Sơn La) điểm săn mây nổi tiếng của Việt Nam vừa được NDTV xếp vào danh sách 26 điểm đến “nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà” nên khám phá năm 2026.
Giá chip nhớ tăng mạnh có thể khiến smartphone giá rẻ bị cắt cấu hình RAM, đẩy người dùng vào nguy cơ “tiền mất tật mang” từ năm 2026.
Bước sang 2026, Hyundai lên kế hoạch ra loạt sản phẩm chiến lược toàn cầu với sự kết hợp giữa xe hoàn toàn mới, nâng cấp vòng đời và các phiên bản thế hệ mới.
7 năm một chặng đường, tiền đạo Lê Minh Bình và bạn gái hot girl Thụy Hân vừa đánh dấu cột mốc yêu đương đáng ngưỡng mộ bằng một bữa tiệc lãng mạn dưới ánh nến.
Sau hơn một năm kể từ khi xuất hiện tại Goodwood Festival of Speed 2024, siêu xe Red Bull RB17 bản thương mại đã chính thức lộ diện với thiết kế hoàn chỉnh.
Chào tuổi 24, hot girl Hoàng Lan Anh vừa đăng tải bộ ảnh mới đầy ngọt ngào, với giao diện như nàng công chúa bước ra từ truyện tranh.
Những ngày đầu năm mới, netizen bàn luận rôm rả khi "mẹ ngoại" U50 đẹp nhất làng bóng đá Việt Nam là bà Mai Đoàn chia sẻ loạt ảnh check-in cực đẹp.
Rời xa bộ trang phục thi đấu năng động thường ngày, Maya Taguchi xuất hiện đầy dịu dàng và đằm thắm trong bộ trang phục truyền thống Kimono.
Bentley Mulliner vinh danh vẻ đẹp hoàng hôn vùng vịnh Qatar bằng chiếc xe siêu sang GTC độc nhất vô nhị, xe được mang màu sơn vàng cát sa mạc rất đẹp mắt.
Giữa không gian hùng vĩ ở ngôi đền cổ tại Ai Cập, Đỗ Khánh Vân khiến người xem choáng ngợp khi xuất hiện với vẻ đẹp mong manh, thanh khiết nhưng đầy cuốn hút.
Nàng 'hot girl Mukbang' Quỳnh Trương vừa khiến cộng đồng mạng một phen bấn loạn khi tung bộ ảnh check-in cực ngọt ngào tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.
Robot g.eN được quảng bá là thiết bị chăm sóc răng miệng đầu tiên tự động chải răng, hứa hẹn thay đổi thói quen vệ sinh cá nhân.
Xuất hiện trong loạt ảnh mới khi đi chùa đầu năm, Xoài Non thu hút sự chú ý của netizen bởi nhan sắc trong trẻo cùng thần thái dịu dàng, an yên hiếm thấy.
Việc tìm thấy bộ hài cốt con cá heo trong ngôi mộ cổ đã khiến các nhà khảo cổ học thực sự rất ngạc nhiên.
Các nhà khảo cổ tìm thấy kho vũ khí cổ đại gồm lao, phi tiêu, và da linh dương, mở ra góc nhìn mới về cuộc sống của nền văn hóa cổ xưa.
Dù Honda Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về mẫu xe máy điện Honda Activa e: mới, nhưng những tín hiệu gần đây hoàn toàn có cơ sở.
Điểm đặc biệt nhất của quất mộc căn là bộ rễ lộ thiên tượng trưng cho sức mạnh vươn lên từ gian khó.
Bùi Quốc Quỳnh Anh (Gabriella Bùi) khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi khoác lên mình Việt phục truyền thống với vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi.
Không chỉ là tượng đài của làng võ Việt Nam với bảng thành tích chói lọi, Châu Tuyết Vân còn khiến người hâm mộ trầm trồ với vóc dáng cực phẩm trong bộ ảnh mới.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể "truyền lửa" đam mê cho nhiều người khác và tăng thêm chi phí tiêu dùng.
Khu vườn của MC Diễm Quỳnh rực rỡ sắc màu trong những ngày đông, ấn tượng nhất là những gốc hồng cổ, hồng ngoại đua nhau khoe sắc.