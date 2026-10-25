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[INFOGRAPHIC] TP.HCM sắp thi công thêm 6 nhà ga tuyến metro số 2

Xã hội

[INFOGRAPHIC] TP.HCM sắp thi công thêm 6 nhà ga tuyến metro số 2

TP.HCM dự kiến thi công thêm 6 nhà ga metro số 2 Bến Thành – Tham Lương từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2026, hướng tới mục tiêu khai thác năm 2030.

Thiên Anh
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Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

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