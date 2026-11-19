Razer Basilisk V4 Pro nâng cấp cảm biến 50.000 DPI, bánh xe cuộn đa chế độ và 14 thao tác tùy chỉnh, đồng thời bổ sung nút xoay nhanh 180 độ và gọi AI.
Razer Basilisk V4 Pro nâng cấp cảm biến 50.000 DPI, bánh xe cuộn đa chế độ và 14 thao tác tùy chỉnh, đồng thời bổ sung nút xoay nhanh 180 độ và gọi AI.
Volkswagen Việt Nam sẽ trưng bày mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X tại Hà Nội và TP.HCM từ 19 - 29/11/2026, xe sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).
Sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, nhiều mẫu iPhone đời cũ đồng loạt giảm giá trên thị trường máy đã qua sử dụng, trong đó iPhone 15 Plus rẻ hơn tới 13,6 triệu đồng.
Từ ngày 1/11/2026, Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) chính thức áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho nhiều dòng xe thương mại thuộc.
Huawei Watch Air được hé lộ với khung titan nguyên khối dày khoảng 6,9 mm, pin dùng đến 5 ngày và nhiều tính năng sức khỏe, thể thao đáng chú ý.
Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe bán tải Toyota Corolla Deck 2027 mới này trông giống như một chiếc Corolla Cross được kéo dài và bổ sung thùng hàng phía sau.
Xiaomi 18 Pro Max gây chú ý với màn hình chống nhìn trộm, camera Leica, hệ thống 3 loa ngoài cùng pin có thể hoạt động liên tục đến 11 tiếng.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đang tiến gần thời điểm ra mắt tại Việt Nam khi những dữ liệu đầu tiên về hệ truyền động và mức tiêu thụ nhiên liệu được hé lộ.
CEO OpenAI Sam Altman thừa nhận công chúng có lý do để lo sợ AI, nếu sự phát triển công nghệ đồng nghĩa với việc con người đánh mất quyền tự chủ.
Bentley chính thức bước vào kỷ nguyên xe điện với Torcal, mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Anh quốc gây bất ngờ với nhiều khách đặt mua.
Máy quay full-frame mới của Panasonic kết hợp tản nhiệt chủ động, ghi ProRes RAW, chống rung 5 trục và kết nối chuẩn phim trường chuyên nghiệp.
Sau hai năm có mặt tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đã phát triển mạng lưới 44 nhà phân phối, 2 kho phụ tùng và chính sách bảo hành dài hạn cho khách hàng.
Anthropic ra mắt bộ công cụ văn phòng tích hợp AI, cho phép Claude tham gia họp, tạo bảng tính và phát triển ý tưởng, thách thức Microsoft, Google.
Mẫu MPV thuần điện Hyundai Neira được sản xuất tại Indonesi sở hữu thiết kế rất giống "người đồng hương" Kia Carens Clavis EV đang mở bán tại thị trường Ấn Độ.
NHTSA vừa công bố triệu hồi với gần 4.000 chiếc Tiger Sport 660 do lỗi cơ cấu giữ thùng hành lý hai bên (pannier), có thể bung ra ngoài khi xe đang di chuyển.
Rogbid VitalRing là nhẫn thông minh titan chỉ nặng 5g, hỗ trợ đo ECG, theo dõi SpO2, nhịp tim và giấc ngủ, pin dùng đến 10 ngày, giá khoảng 3,3 triệu đồng.
Được gọi bằng cái tên Olympia Collection by Mulliner, mẫu xe Bentley Continental GT phiên bản đặc biệt mới có số lượng giới hạn chỉ 12 chiếc trên toàn thế giới.
Hàng chục con trỏ chuột phối hợp xây dựng website được quảng bá như đội quân AI Agent thực chất chỉ là hiệu ứng mô phỏng từ một tiện ích Chrome.
Mẫu siêu naked-bike bản giới hạn BMW M 1000 RS được trang bị động cơ của M 1000 RR và đi kèm mức giá tới 40.000 Euro (khoảng 45000 USD - hơn 1 tỷ đồng).
Công ty Australia triển khai 350.000 bot AI giả làm nạn nhân, kéo dài cuộc gọi lừa đảo để thu thập số tài khoản, ví tiền mã hóa và dấu vết gian lận.
Hyundai Tucson Hybrid thế hệ mới gây chú ý với màu sơn trắng ngọc trai Creamy White Pearl, nội thất phối hai tông màu sáng và hàng loạt nâng cấp về công nghệ.