Sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, nhiều mẫu iPhone đời cũ đồng loạt giảm giá trên thị trường máy đã qua sử dụng, trong đó iPhone 15 Plus rẻ hơn tới 13,6 triệu đồng.

Việc Apple liên tiếp loại bỏ các thế hệ iPhone cũ khỏi danh mục sản phẩm sau mỗi đợt ra mắt iPhone mới đang tạo ra biến động đáng chú ý trên thị trường máy đã qua sử dụng. Đầu tháng 11/2026, bảy mẫu iPhone bị khai tử có giá thấp hơn thời điểm mở bán từ 6,5 triệu đến 13,6 triệu đồng, tùy phiên bản bộ nhớ và tình trạng thiết bị.

Bảy mẫu iPhone bị Apple khai tử đang có mức giá thấp hơn đáng kể trên thị trường máy cũ. (Ảnh: Apple)

Đợt điều chỉnh giá mới diễn ra sau khi iPhone 18 Pro chính thức lên kệ ngày 18/9/2026. Lượng người dùng mang máy cũ đến các cửa hàng để thu đổi lên đời gia tăng, góp phần bổ sung nguồn cung và tạo áp lực giảm giá. Trong danh sách này, iPhone 15 Plus và iPhone 15 là hai mẫu giảm sâu nhất, hiện chỉ còn khoảng một nửa giá bán ban đầu.

Cụ thể, iPhone 15 Plus phiên bản 128GB từng có giá 25,99 triệu đồng, nay được các cửa hàng bán máy cũ với mức 12,4-13,9 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 15 128GB giảm từ 22,99 triệu xuống còn khoảng 11-11,5 triệu đồng. Cả hai vẫn sở hữu Dynamic Island, cổng USB-C và camera chính 48MP. Tuy nhiên, màn hình chỉ có tần số quét 60Hz và không hỗ trợ Apple Intelligence. Bù lại, phiên bản Plus có màn hình 6,7 inch cùng thời lượng xem video lên tới 26 giờ, cao hơn mức 20 giờ trên bản tiêu chuẩn.

Ở phân khúc cao hơn, iPhone 16 Pro 128GB hiện có giá khoảng 17,35-19,5 triệu đồng, thấp hơn giá mở bán 28,99 triệu đồng tới 11,6 triệu đồng. Đây là lựa chọn đáng chú ý với người muốn sở hữu iPhone dòng Pro có thiết kế nhỏ gọn, khung titan, chip A18 Pro và camera tele zoom quang 5x. Trong khi đó, iPhone 16 Plus 128GB giảm từ 25,99 triệu xuống còn 16,3-17 triệu đồng. Máy trang bị chip A18, RAM 8GB, màn hình 6,7 inch và hỗ trợ Apple Intelligence. Đây cũng là mẫu Plus cuối cùng trước khi Apple thay đổi dòng sản phẩm ở thế hệ kế tiếp.

Với những người cần màn hình lớn và cấu hình cao, iPhone 16 Pro Max 256GB hiện được bán với giá khoảng 23,2-26,5 triệu đồng, giảm 8,5-11,8 triệu đồng so với mức 34,99 triệu đồng ban đầu. Thiết bị có màn hình 6,9 inch, chip A18 Pro, camera tele 5x và thời lượng xem video 33 giờ. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max 256GB giảm từ 37,99 triệu xuống còn 29,1-30 triệu đồng. Mẫu máy này sở hữu chip A19 Pro, RAM 12GB, hệ thống tản nhiệt buồng hơi và ba camera 48MP.

iPhone 15 Plus và iPhone 15 là hai mẫu giảm giá sâu nhất, hiện chỉ còn khoảng một nửa giá bán ban đầu. (Ảnh: Apple)

Mức giảm thấp nhất trong danh sách thuộc về iPhone 17 Pro. Phiên bản 256GB hiện có giá khoảng 27,6-28,5 triệu đồng, thấp hơn giá mở bán 34,99 triệu đồng khoảng 6,5-7,4 triệu đồng. Dù đã bị Apple ngừng phân phối, thiết bị vẫn có cấu hình đáng chú ý với chip A19 Pro, màn hình 6,3 inch, camera zoom chất lượng quang học 8x và cổng USB 3.

Đáng chú ý, cả bảy mẫu iPhone trên đều hỗ trợ cập nhật iOS 27. Tuy nhiên, người mua máy cũ cần kiểm tra tình trạng pin, màn hình, linh kiện và lịch sử sửa chữa trước khi quyết định. Mức giá thực tế cũng có thể chênh lệch giữa các cửa hàng, tùy ngoại hình, dung lượng lưu trữ và chính sách bảo hành.