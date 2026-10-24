[INFOGRAPHIC] Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thuộc 11 dự án trọng điểm, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, theo dõi phân luồng để bảo đảm an toàn khi di chuyển.
Hyundai Elantra N 2027 vừa xuất hiện trong loạt ảnh phác họa kỹ thuật số với thiết kế đuôi xe góc cạnh, nhiều chi tiết thể thao phong cách tương đồng IONIQ 6 N.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả mạo tên miền website bằng các ký tự gần giống địa chỉ thật, khiến người dùng có nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.
Sau nhiều năm chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng, đã được thi công trở lại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Giám đốc Công ty TNHH HTC Phú Thọ về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/10/2026, cả nước chủ yếu có nắng, ít mưa. Miền Tây Nam Bộ có mưa rào, giông rải rác vào chiều tối.
Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.
Dự thảo sửa đổi chính sách nhằm mở rộng hỗ trợ, bao gồm ăn trưa, giảm gánh nặng chi phí, giúp học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi duy trì việc học.
Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.
Sản phụ 150 kg, hai lần mổ lấy thai, đa ối gần 5 lít được phẫu thuật đón bé trai 5,4 kg, đối diện nhiều nguy cơ trong và sau sinh.
Hà Nội chủ động giám sát, khuyến cáo tiêm vắc xin và phòng bệnh để đối phó với nguy cơ lây lan bệnh viêm não mô cầu trong cộng đồng.
Thay vì thi cử, việc tiếp nhận học sinh dựa trên dữ liệu, điều kiện và khả năng của từng địa phương để thúc đẩy công bằng và hiệu quả giáo dục.
Sau khi điều khiển ô tô gây tai nạn chết người, tài xế Phạm Trọng Đạo (Hà Tĩnh) đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, trốn tránh trách nhiệm.
Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Gia Lai sáng nay khiến một em nhỏ tử vong, hiện đang được các cơ quan điều tra làm rõ.
Xe múc nặng khoảng 5 tấn đang thi công tháo dỡ nhà trên đường Hoàng Sa thì bất ngờ lật ngửa ra đường khiến người dân một phen kinh hoàng.
Hà Nội triển khai xe điện thu gom rác kết hợp hệ thống HUB phân loại, thu hồi rác tái chế, hướng tới hiện đại hóa vệ sinh môi trường và xây dựng đô thị xanh.
Chiêu dụ xem phim AI kiếm tiền có thể khiến người dùng mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân và sập bẫy nhiệm vụ trực tuyến nếu thiếu cảnh giác.
Cả 4 thuyền viên đều may mắn được cứu sống an toàn và dự kiến trưa nay sẽ cập cảng Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
Kiểm tra 8 địa điểm, Công an triệt phá các nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, với lãi suất lên đến hơn 500%/năm.
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến quy định chế độ làm việc và định mức số người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, dự bị đại học.
Cây phượng bật gốc, đè trúng người đàn ông 45 tuổi đang ngồi trên xe máy trước Bệnh viện quận 11 cũ, TP HCM khiến nạn nhân tử vong.
Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tạm dừng giao thông từng đợt để xử lý nguy cơ đá rơi, gia cố vách núi. Ô tô hiện bị cấm qua đèo từ 18h đến 5h sáng hôm sau.