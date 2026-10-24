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[INFOGRAPHIC] Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, người dân lưu ý lộ trình

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thuộc 11 dự án trọng điểm, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, theo dõi phân luồng để bảo đảm an toàn khi di chuyển.

Thiên Anh
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