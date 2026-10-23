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[INFOGRAPHIC] Hà Nội đề xuất hơn 1.100 tỷ đồng cải tạo 131 vòm cầu đường sắt

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Hà Nội đề xuất hơn 1.100 tỷ đồng cải tạo 131 vòm cầu đường sắt

Khu vực vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên dự kiến được cải tạo thành không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại và du lịch theo hình thức PPP.

Thiên Anh
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#Cải tạo 131 vòm cầu đường sắt Hà Nội #Dự án 131 vòm cầu Long Biên #Hơn 1.100 tỷ đồng cải tạo vòm cầu #Không gian văn hóa Phùng Hưng #Dự án PPP Hà Nội #Cải tạo vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên

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