[INFOGRAPHIC] Hà Nội đề xuất hơn 1.100 tỷ đồng cải tạo 131 vòm cầu đường sắt

Khu vực vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên dự kiến được cải tạo thành không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại và du lịch theo hình thức PPP.
Razer Prio có thiết kế gập độc đáo, nặng 101 gram và kết nối USB-C trực tiếp với điện thoại, hướng đến game thủ muốn chơi game mọi lúc, mọi nơi.
Cả 4 thuyền viên đều may mắn được cứu sống an toàn và dự kiến trưa nay sẽ cập cảng Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
Kiểm tra 8 địa điểm, Công an triệt phá các nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để cho vay lãi nặng, với lãi suất lên đến hơn 500%/năm.
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến quy định chế độ làm việc và định mức số người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, dự bị đại học.
Cây phượng bật gốc, đè trúng người đàn ông 45 tuổi đang ngồi trên xe máy trước Bệnh viện quận 11 cũ, TP HCM khiến nạn nhân tử vong.
Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tạm dừng giao thông từng đợt để xử lý nguy cơ đá rơi, gia cố vách núi. Ô tô hiện bị cấm qua đèo từ 18h đến 5h sáng hôm sau.
Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch xã Hợp Kim cùng Phó Trưởng phòng Kinh tế bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Tin tưởng tài khoản Facebook của con gái đang du học Nhật Bản nhắn tin nhờ chuyển tiền giúp bạn đáo hạn ngân hàng, người mẹ ở Đắk Lắk bị lừa mất hơn 1,5 tỷ.
Đón xe T.T. hướng về Bà Rịa, sinh viên Trường Cao đẳng Lilama 2 phát hiện xe chở thẳng về tỉnh Tây Ninh, gần biên giới Campuchia.
Cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nhóm cây ăn quả chủ lực của Bắc Ninh gồm cam, bưởi, táo và ổi đạt tổng diện tích khoảng 11.600 ha, sản lượng ước trên 118.000 tấn.
Chuyển viện khi mới 1 ngày tuổi vì tím tái, trẻ được chẩn đoán hẹp van động mạch phổi nặng và can thiệp qua ống thông lúc 2 tuần tuổi.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc sau vụ chặn đầu, dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe tải về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Đường dây mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị Công an TP HCM triệt phá, bắt giữ 151 đối tượng cùng tang vật 176 kg cần sa...
Hai tháng chảy máu chân răng, dễ bầm tím nhưng chưa đi khám, sản phụ 32 tuổi được chuyển viện khi phát hiện giảm tiểu cầu nghiêm trọng.
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Hồng An (SN 1991, tỉnh Hà Tĩnh) đã dí điện 220V vào người chị L.T.H, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Sốt mò dễ nhầm với sốt virus, trong khi vết đốt thường ít đau, ngứa. Chậm phát hiện, người bệnh có nguy cơ viêm phổi, suy đa cơ quan.
Phát hiện người đàn ông tự đào hố làm huyệt mộ cho mình, Công an xã Vân Bán cùng các lực lượng liên quan đã kịp thời can thiệp, đưa người này về nhà an toàn.
Tỉnh Quảng Ngãi dự định khởi công sửa chữa, nâng cấp Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.
Sự cố chập điện xảy ra tại một trang trại ở thôn Tân Kiều, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) khiến hơn 3.000 con gà bị chết ngạt, thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.
Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới đang không ngừng biến nông nghiệp truyền thống thành ngành kinh tế hiện đại, hiệu quả tại Bắc Ninh.
Hoan nghi ngờ một người đàn ông có quan hệ tình cảm với vợ cũ nên đã chặn xe ô tô, dùng dao sát hại nam tài xế này tại đường Bắc Cầu hôm 20/10.