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[INFOGRAPHIC] Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên

Từ ngày 21/10/2026, Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên, rào chắn đường Nghi Tàm, Âu Cơ và hạn chế một số phương tiện.

Thiên Anh
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