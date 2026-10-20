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[INFOGRAPHIC] Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng tại nơi công cộng

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng tại nơi công cộng

Hà Nội quy định 18 loại cây không được trồng tại khu vực công cộng do tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe, an toàn đô thị và vệ sinh môi trường.

Thiên Anh
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