[INFOGRAPHIC] Danh sách 18 loại cây Hà Nội cấm trồng tại nơi công cộng

Hà Nội quy định 18 loại cây không được trồng tại khu vực công cộng do tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe, an toàn đô thị và vệ sinh môi trường.
Trấn Thành và Hari Won chia sẻ ảnh tình tứ trong chuyến du lịch Ai Cập. Những khoảnh khắc nắm tay, tạo dáng giữa khung cảnh kim tự tháp khiến netizen thích thú.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn, trong đó có 18 loại cây không được phép trồng.
Rộng hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha mặt nước, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân góp phần tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại Hà Nội.
Từ ngày 21/10/2026, Hà Nội điều chỉnh giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên, rào chắn đường Nghi Tàm, Âu Cơ và hạn chế một số phương tiện.
Hà Nội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, giảm số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh công tác giám sát, vệ sinh môi trường và tiêm chủng phòng bệnh.
Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 6 bị can liên quan đến nhóm trộm cắp chó và tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây tiêu thụ.
Ngày 20/10, nhiều khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp với nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.
Thanh niên đi xe đạp điện bất ngờ chặn đầu ô tô, dùng gậy gỗ đập liên tiếp vào kính xe trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP HCM đã bị công an mời làm việc
Tối 19/10, Công an TP HCM cho biết, qua quá trình điều tra, mở rộng vụ án môi giới mại dâm tại 2 cơ sở karaoke ở phường Bình Tân, cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 26 bị can về các tội “Môi giới mại dâm”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Sử dụng camera nghiệp vụ, CSGT Hà Nội ghi nhận gần 50 xe dừng, đỗ sai quy định quanh phố cổ, làm căn cứ xác minh và xử lý vi phạm theo quy định.
Từ ngày 22/10 đến 15/12/2026, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long để phục vụ sửa chữa khe co giãn và thảm lại mặt cầu vào ban đêm.
Trường THCS Hai Bà Trưng, TP.HCM tạm dừng bán trú, thực hiện kiểm tra y tế và khử trùng, đồng thời phụ huynh chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho con.
Ngày 19/10, nhiều người dân ở xã Thượng Phúc (Hà Nội) nghi ngộ độc khí phải nhập viện kiểm tra sức khỏe.
Thay tên đổi họ, lập gia đình sống trong vỏ bọc suốt hơn bốn thập kỷ, người phụ nữ 69 tuổi đã từng giết bạn cướp vàng vẫn bị trinh sát lần ra tung tích nhờ công tác xác minh nghiệp vụ.
Đang mua bán trái phép chất ma tuý, N.C.Đ (SN: 2010) và L.N.H.T (SN: 2008) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.
UBND thành phố Bắc Ninh vừa có quyết định số 1248/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long đang được triển khai nhiều hạng mục quan trọng với kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông phía Tây Hà Nội.
Từ giá gửi ô tô theo lượt đến vé tháng xe máy, quy định mới tại Hà Nội đưa ra các mức phí theo khu vực và hình thức trông giữ.
Biết tin một bé gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần gấp máu nhóm AB, Trung tá Công an lập tức từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk hiến máu, góp phần giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch.
Vụ cháy tại khu lán tạm trong ngõ 67 Phùng Khoang, Hà Nội, sáng 19/10 được xác định ban đầu xuất phát từ việc đốt rác, khiến lửa lan rộng.
Sau tiếng nổ lớn, nhiều người thấy khói lửa bốc lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu dãy nhà trọ trong ngõ thuộc phường Đại Mỗ.