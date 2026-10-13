[INFOGRAPHIC] TP.HCM huy động hơn 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tại TP.HCM 9 tháng năm 2026 ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cuối mùa nước nổi, nguồn cung cá bống trứng miền Tây ngày càng khan hiếm, đẩy giá bán loại đặc sản này có thể lên mức 800.000 đồng/kg sau sơ chế.
Thanh khoản xuống dưới 15.000 tỷ đồng mỗi phiên, trong khi dư nợ margin vẫn lớn. SGI Capital cảnh báo lãi suất tăng có thể kích hoạt làn sóng call margin.
Nhiều mặt hàng trái cây ngoại từng thuộc phân khúc cao cấp đang tràn ngập các siêu thị và chợ truyền thống tại Hà Nội với mức giá ngày càng bình dân.
Giao dịch ngày 6/10 đưa tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland về khoảng 39,75%, gần ngưỡng mất quyền phủ quyết.
Phiên 12/10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 616 tỷ đồng, chủ yếu tại TCB, PNJ và FPT; HPG dẫn đầu chiều mua ròng.
Phiên bán lô cổ phần Seaprodex dự kiến diễn ra ngày 2/11, sau khi đợt đấu giá trước bất thành vì không có nhà đầu tư đăng ký.
Tư duy coi trọng hiệu suất thời gian đang biến các dịch vụ hỗ trợ đời sống cá nhân trở thành ngành kinh doanh đầy tiềm năng tại châu Á.
Nhóm cổ phiếu trụ kéo VN-Index về 1.720,98 điểm, trong khi độ rộng thị trường cân bằng và thanh khoản khớp lệnh HoSE chỉ đạt 10.645 tỷ đồng.
Giá cà phê trong nước đầu tuần nay đi ngang ở 92.200-93.000 đồng/kg sau tuần qua giảm 1.000-1.200 đồng/kg; vụ mới dự kiến ra thị trường từ tháng 11.
Cục Thuế hướng dẫn thu nhập từ tiếp thị liên kết mang tính kinh doanh chịu thuế TNCN 5%. TikTok Shop có trách nhiệm khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế.
Ông Phan Tấn Thư và bà Nguyễn Thy Phương xin rời HĐQT Chứng khoán Bảo Minh vì lý do cá nhân, giữa lúc công ty chuẩn bị niêm yết trên HOSE.
VIC, VHM và GAS gây sức ép lên chỉ số, song độ rộng HoSE vẫn nghiêng nhẹ về phía tăng trong phiên sáng 12/10/2026.
Danh sách của Thuế cơ sở 3, TP.HCM ghi nhận nhiều doanh nghiệp liên quan đến Chi Bảo và Lý Thùy Chang còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn tất.
KOS giảm sàn phiên thứ 18 liên tiếp, kéo vốn hóa Kosy xuống dưới 2.100 tỷ đồng; nhiều giao dịch cổ đông lớn và người liên quan đáng chú ý.
Giá vàng thế giới tăng 1,3% trong tuần, nhưng lạm phát và khả năng Fed nâng lãi suất có thể khiến kim loại quý quay lại ngưỡng 4.000 USD/ounce.
Lãi suất vay mua nhà tăng, thanh khoản suy yếu khiến một bộ phận chủ căn hộ phải giảm giá; người mua sẵn tiền mặt đang có lợi thế đàm phán.
Giá vàng thế giới nhích lên 4.204 USD/ounce sáng 12/10, trong khi 50% chuyên gia Phố Wall trong khảo sát Kitco kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần này.
Cầu Trà Khúc 1 sẽ nhường chỗ cho cây cầu mới gần 2.200 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của đô thị.
Từ nút giao An Phú, Mỹ Thủy đến Quốc lộ 13, cầu đường Nguyễn Khoái, Bình Tiên... TP.HCM sẽ triển khai 98 dự án để tháo gỡ 28 điểm nghẽn giao thông đến năm 2030.
Thị trường bán lẻ TP.HCM ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, song sự thay đổi trong thói quen chi tiêu đang buộc các nhà bán lẻ đổi mới phương thức phục vụ.
Dài gần 24 km, tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã hoàn thành xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác tháng 11 tới.