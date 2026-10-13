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[INFOGRAPHIC] TP.HCM huy động hơn 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] TP.HCM huy động hơn 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong 9 tháng

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tại TP.HCM 9 tháng năm 2026 ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thiên Anh
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