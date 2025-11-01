Hà Nội

FOLA là tai nghe Chi-fi toàn năng nhất của Tanchjim?

Số hóa

FOLA là tai nghe Chi-fi toàn năng nhất của Tanchjim?

Tanchjim FOLA đánh dấu bước ngoặt mới của hãng âm thanh Trung Quốc khi kết hợp thiết kế cao cấp, khả năng tùy chỉnh EQ linh hoạt và kết nối USB-C hiện đại.

Thiên Trang (TH)
Tanchjim FOLA không còn đi theo triết lý đơn giản quen thuộc mà được “trang bị tận răng” với hàng loạt tính năng mới của tai nghe Chi-fi.
Sản phẩm sở hữu bộ phụ kiện cực kỳ phong phú, gồm 6 cặp đệm, 3 đầu filter, hộp đựng, dây 2-pin và 3 cổng thay thế gồm 3.5mm, 4.4mm và USB-C.
Điểm nhấn là đầu cắm USB-C giúp FOLA kết nối trực tiếp với smartphone, kích hoạt âm thanh vòm và điều chỉnh EQ qua ứng dụng riêng.
Thiết kế của FOLA sử dụng mặt kính bóng cùng khung nhôm nhẹ, mang lại cảm giác cao cấp và thoải mái khi đeo trong thời gian dài.
Chất âm được tinh chỉnh linh hoạt với các preset như Default, Balance, Natural hay Pop, phù hợp cho cả nghe nhạc lẫn chơi game.
Ứng dụng điều khiển còn cho phép người dùng tự chỉnh EQ, tải preset cộng đồng và bật chế độ âm thanh 5.1 hoặc 7.1.
Khi dùng đầu USB-C, FOLA cho chất âm dày dặn, giàu chi tiết và dễ nghe hơn hẳn so với các cổng analog.
Với khả năng tùy chỉnh mạnh, kết nối đa dạng và thiết kế cao cấp, FOLA xứng đáng là cặp tai nghe toàn diện nhất của Tanchjim hiện nay.
