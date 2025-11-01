FOLA là tai nghe Chi-fi toàn năng nhất của Tanchjim?

Tanchjim FOLA đánh dấu bước ngoặt mới của hãng âm thanh Trung Quốc khi kết hợp thiết kế cao cấp, khả năng tùy chỉnh EQ linh hoạt và kết nối USB-C hiện đại.
Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster phiên bản 12R bắt đầu nhận cọc từ đầu năm với số lượng 200 xe, nhưng chỉ sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.
Amazon bị nghi ngờ lợi dụng danh nghĩa trí tuệ nhân tạo để hợp thức hóa đợt cắt giảm 14.000 lao động.
Subaru Crosstrek Wilderness vừa ra mắt Nhật Bản. Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên tại Nhật mang tên gọi Wilderness và khác biệt khá nhiều so với bản Bắc Mỹ.
Hot girl Đỗ Yên Đan mới đây đã chiếm trọn ánh nhìn khi xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu sa đầy cuốn hút.
Lần đầu tiên hưởng ứng Halloween, cô nàng Litthu đã hóa thân thành bản sao hoàn hảo của mỹ nhân nóng bỏng Megan Fox trong loạt phim đình đám Transformers.
Nguyễn Hạnh, hot girl nổi tiếng trên Instagram với danh xưng 'xinh như AI', vừa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi bất ngờ thay đổi hình tượng 180 độ.
Không quân Nga sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu trong thời gian tới khi được bổ sung loạt tiêm kích tàng hình tối tân.
Hóa thân thành nàng thỏ ngọc vừa gợi cảm vừa mang nét đáng yêu, ngọt ngào, nàng 'búp bê DJ' khiến fan không thể rời mắt.
Thường tự gọi bản thân là “cô bạn gái Hàn Quốc” của bạn, Wony xây dựng được một kênh YouTube thành công với khoảng nửa triệu người theo dõi.
Vườn quốc gia Sangay ở Ecuador là “viên ngọc ẩn” của Nam Mỹ, nơi cảnh quan hùng tráng, rừng rậm và núi lửa hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ hiếm có.
Căn nhà mang đến cảm giác như đang đi lạc vào một viện dưỡng lão kiểu mẫu, không ồn ào, không rườm rà, mọi thứ đều tiện lợi, an toàn và ấm áp.
Những ngày đầu tháng 11 đánh dấu khởi đầu vận may cho 5 con giáp được “Thần Tài gõ cửa” bất ngờ - tiền từ công việc, đầu tư và phụ thu ùn ùn kéo tới.
Trở lại màn ảnh với phim Lằn Ranh, Hồng Diễm gây tranh cãi khi bị cho là “thiếu sắc lạnh”. Tuy nhiên, nhan sắc ngoài đời của cô khiến công chúng trầm trồ.
Rời xa bộ áo dài tiếp viên hàng không thập niên 70, Trâm Anh biến hóa thành một quý cô nước Pháp đích thực tinh tế, thanh lịch và cuốn hút đến lạ thường.
Hyundai Venue N Line 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế và trang bị công nghệ, nhưng vẫn giữ nguyên khối động cơ tăng áp 1.0L.
Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Tăng Mỹ Hàn còn ghi điểm tuyệt đối với phong cách thời trang tinh tế, đặc biệt là khi diện những chiếc váy trắng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu cố gắng nhiều để chinh phục trái tim đối phương và công việc có tiến triển mới.
Với mức giá chào bán lên tới gần 45 tỷ đồng, chú ngựa màu đen giống Marwari 2,5 tuổi trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc Rajasthan (Ấn Độ).
Huy Trần cùng Ngô Thanh Vân đưa con gái đi nghỉ dưỡng. Ngoài chăm sóc ái nữ, Huy Trần chiều chuộng vợ.
Thời gian gần đây, cái tên Norajoy đang khiến cộng đồng mạng quốc tế "phát sốt" với cách xây dựng hình ảnh đầy táo bạo và độc đáo của mình.