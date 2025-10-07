[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp của 'đệ nhất mỹ nữ làng hài' Khả Như

Việt Hương đăng ảnh gợi cảm đón sinh nhật tháng 10. Mỹ Tâm phấn khích khi biểu diễn trong vòng tay khán giả Hà Nội ngày Trung thu.
Diện bộ sưu tập dạ hội mới của NTK Tommy Nguyễn, Lê Tuyền – Người đẹp Hình thể Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 hút ánh nhìn với vóc dáng gợi cảm.
Hà Tâm Như và Midori Monet có được tình bạn đẹp khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.
Flavia Lopez đến Peru, sở hữu nhan sắc quyến rũ. Giống Yến Nhi, cô cũng cũng ‘vạ miệng’ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.
Lên xe hoa với chồng doanh nhân vào năm 2022, Phạm Thị Phương Quỳnh gần như rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống hôn nhân kín tiếng.
Midu luôn được ông xã yêu thương, chiều chuộng và luôn âm thầm tạo nên những điều bất ngờ lãng mạn.
Ca sĩ Tùng Dương hiện tại có nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang so với thời mới vào nghề.
CEO Phạm Kim Dung vừa lên tiếng về việc Yến Nhi có một số phát ngôn gây tranh cãi khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.
Beatrice Alex là bạn cùng phòng của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025. Xinh đẹp, gợi cảm, đại diện Tanzania là đối thủ mà Yến Nhi phải ‘dè chừng’.
Phương Vy Idol cho biết, Sean Trace giả gái không chỉ vì muốn cô cười mà còn để thật sự trải nghiệm cảm giác mà phụ nữ phải đối diện mỗi ngày.
Ở tuổi 41, Lưu Hương Giang gây ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, thời trang thăng hạng và vóc dáng nuột nà sau khi “đường ai nấy đi” với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.
Lâm Khánh Chi chụp bộ ảnh Trung thu cùng con trai. Noo Phước Thịnh chia sẻ loạt hình ảnh phim bên đèn ông sao.
Xuất hiện bên tháp Eiffel, Lệ Quyên diện nguyên set hàng hiệu. Vóc dáng thon gọn, phong cách thời thượng giúp nữ ca sĩ nổi bật.
Hoa hậu Yến Nhi liên tục có các phát ngôn gây tranh cãi khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.
Midu đón sinh nhật lãng mạn với hoa và bóng bay bên ông xã. Gia đình Hồ Quang Hiếu chụp bộ ảnh kỷ niệm Trung Thu đầu tiên của con trai nhỏ.
Liên quan vụ kiện giữa Đàm Vĩnh Hưng và chồng Bích Tuyền, Toà Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định chuyển vụ kiện về Toà Thượng thẩm Quận Cam, bang California.
Nhạc sĩ Thái Nguyên vừa ra mắt MV “Khúc ca hòa bình”, thực hiện bằng công nghệ AI, với nhân vật chính là ca sĩ ảo AI/T (Ái Trinh).
Sau khi đến viếng nhạc sĩ Thế Hiển, MC Quyền Linh viết lời tiễn biệt dành cho tác giả Nhánh lan rừng.
Bảo Thy được mệnh danh là 'công chúa bong bóng', 'phú bà'. Nữ ca sĩ cho biết, cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống hiện tại và tưởng rằng bản thân mới 25 tuổi.
Ban tổ chức Miss Grand International 2025 vừa công bố 15 người đẹp bước tiếp vào vòng tiếp theo của phần thi Tài năng.