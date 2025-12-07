[INFOGRAPHIC] POCO Pad M1, pin 12.000mAh, Snapdragon mới

POCO Pad M1 là tablet 12,1 inch rẻ nhất thị trường, màn hình 2K 120Hz, pin 12.000mAh và chip Snapdragon 7s Gen 3.
Sau thời gian thử nghiệm trên đường phố, mẫu xe VinFast EC Van chạy điện phiên bản thương mại đã sẵn sàng bàn giao cho những khách hàng đặt cọc sớm.
Science Inc. ra mắt “máy giặt người Mirai” có thể rửa sạch cơ thể và tâm hồn, giá tới 10 tỷ đồng.
Sự trở lại của Sergey Brin giúp Google lột xác, đưa Gemini 3 thành đối thủ đáng gờm của ChatGPT.
Cosplayer ZLY hóa thân thành Boss Qianye trong Where Winds Meet khiến fan phát cuồng, đòi “solo 1-1”.
Nhờ vào sức mạnh AI mà Microsoft còn cho rằng Windows 11 đang trong quá trình tiến hóa thành một 'agentic OS' trong tương lai.
Hãng chip lớn nhất Mỹ đang đối mặt nghịch lý: núi tiền khổng lồ nhưng áp lực đầu tư ngày càng lớn.
Chatbot AI đang trở thành “bạn ảo” nguy hiểm, khi vô tình tiếp tay cho những ảo giác dẫn đến bi kịch.
Alan Dye, người đứng sau thiết kế Liquid Glass, rời Apple để gia nhập Meta, gây chấn động giới công nghệ.
RedMagic 11 Pro sở hữu Snapdragon 8 Elite Gen 5, tản nhiệt nước và quạt 24.000 RPM cho hiệu năng dẫn đầu.
Musk Foundation sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng phần lớn tiền lại chảy vào các tổ chức liên quan.
Từ “nụ hôn bạc tỷ” viral đến màn cosplay genderbend cực ngầu, MC Nana khiến cộng đồng game choáng váng.
Shoei vừa ra mắt GT-Air 3 Smart, mẫu mũ bảo hiểm tích hợp AR đầu tiên thế giới. Với công nghệ HUD hiển thị thông số như Iron Man, sản phẩm có giá 1.199 USD.
Bị chê chậm chạp và thua đau trước OpenAI, Google đang đặt cược cả hệ sinh thái trị giá gần 4.000 tỷ USD vào chiến lược AI-first mới để giành lại vị thế dẫn đầu
Tính năng Listening Age trong Spotify Wrapped 2025 khiến mạng xã hội dậy sóng vì tiết lộ tuổi âm nhạc khác xa tuổi thật.
John Giannandrea nghỉ hưu mùa xuân 2026, Apple đặt kỳ vọng vào Amar Subramanya để cải thiện Siri.
Nhà bán lẻ trực tuyến Coupang gây chấn động khi để lộ dữ liệu 33,7 triệu tài khoản suốt 5 tháng.
Snapdragon 8 Gen 5 là thành viên thứ hai thuộc dòng chip cao cấp thế hệ mới, được định vị nằm ngay dưới phiên bản Snapdragon 8 Elite.
Chiếc điện thoại gập 3 đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc với khác biệt lớn nhất đến từ thiết kế và phần mềm.
Bộ ảnh mới của Lê Bống với phong cách dịu dàng, nghệ thuật khiến cộng đồng mạng “đổ rần rần”.
Chuyên gia khẳng định tắt Wi-Fi và Bluetooth gần như không giúp kéo dài pin, thậm chí Wi-Fi còn tiết kiệm hơn mạng di động.
Văn hóa BJ khoe thân bùng nổ tại Hàn Quốc khiến giới trẻ dè chừng khi hẹn hò và tìm kiếm tình yêu.