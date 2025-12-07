Hà Nội

[INFOGRAPHIC] POCO Pad M1, pin 12.000mAh, Snapdragon mới

Số hóa

[INFOGRAPHIC] POCO Pad M1, pin 12.000mAh, Snapdragon mới

POCO Pad M1 là tablet 12,1 inch rẻ nhất thị trường, màn hình 2K 120Hz, pin 12.000mAh và chip Snapdragon 7s Gen 3.

Thiên Trang
info-talblet-01.jpg
#POCO #tablet #Snapdragon #Pad M1 #12.000mAh #2K

